Rivoluzione buoni pasto col tetto alle commissioni per bar e ristoranti, cosa cambia e i rischi per chi li usa

Dal 1° settembre in Italia scatta il tetto del 5% alle commissioni dei buoni pasto nei contratti tra società emettitrici e bar, ristoranti e supermercati convenzionati. È la novità della legge Concorrenza, che estende al settore privato la formula già prevista per il pubblico e adottata nelle gare Consip.

Che cosa prevede il tetto del 5%

Il tetto non riguarda il buono nel portafoglio del lavoratore: restano invariati i limiti di esenzione (4 euro cartaceo, 8 euro elettronico) e le regole d’uso. Il cap interviene solo nel rapporto tra società emettitrice ed esercente, fissando al 5% la commissione massima per stare nella rete dei ticket.

La norma ha previsto una fase di adattamento: fino al 31 agosto i contratti esistenti potevano essere aggiornati, mentre i nuovi, firmati dopo l’entrata in vigore della legge, già prevedono il tetto.

I buoni emessi fino al 31 agosto con condizioni precedenti restano spendibili fino al 31 dicembre, mentre dal 1° gennaio 2026 la soglia del 5% varrà in ogni caso.

Rischi per aziende e lavoratori

Il settore dei buoni pasto vale oltre 4 miliardi e coinvolge circa 3,5 milioni di lavoratori e 170 mila esercizi. Le società emettitrici, tramite la loro associazione, avvertono che il tetto ridurrà i margini oggi recuperati in gran parte dalle commissioni agli esercenti e potrebbe tradursi in maggiori costi per le imprese che acquistano i ticket per i dipendenti. La stima è un +6% medio, pari a circa 180 milioni l’anno.

Da qui l’allarme “tagli al welfare”. 2 aziende su 3 potrebbero rivedere i pacchetti e in una minoranza (circa il 15% secondo i direttori del personale) si ventilano riduzioni del valore facciale, oggi in media 6,75 euro. Per chi usa i buoni, i rischi concreti sono due: possibile riduzione del valore del ticket nei piani aziendali futuri e potenziali cambi di policy in alcune mense o convenzioni.

Va ricordato, però, che i buoni restano integralmente deducibili per l’impresa e non tassati per i lavoratori: leve che possono attenuare la tentazione di tagliare.

Cosa dicono gli esercenti

Bar e ristoranti, tramite Fipe Confcommercio, giudicano positivo il tetto perché evita “distorsioni tra pubblico e privato e limita lo scarico dei costi sugli esercizi”. Per loro il 5% deve coprire l’intera gestione del buono (accettazione, sistemi e incasso) e non vanno accettati costi aggiuntivi travestiti da canoni o POS “universali” con spese fisse e ricorrenti.

Dal 1° settembre gli operatori sono invitati a rinegoziare o rifiutare condizioni che, di fatto, aggirino il cap. Per chi usa i ticket, il consiglio è di verificare le convenzioni attive e segnalare eventuali rifiuti immotivati.

L’obiettivo del tetto è un mercato più sano e prevedibile, ma la vera sfida sarà tenere insieme risparmi per gli esercenti, sostenibilità per le aziende e potere d’acquisto per i lavoratori.