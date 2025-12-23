Rivoluzione iOS 26,3 in arrivo a gennaio con l'abbinamento per dispositivi non Apple, in cosa consiste

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Apple, con iOS 26,3, rompe uno dei tabù storici del suo ecosistema in Europa. Per la prima volta, infatti, apre funzioni chiave dell’iPhone (come ad esempio il pairing rapido e la gestione completa delle notifiche) anche a dispositivi di terze parti. In questo modo viene segnata una svolta concreta nell’applicazione del Digital Markets Act che ridefinisce anche i rapporti tra Cupertino, i produttori concorrenti e la Commissione Europea.

La rivoluzione iOS 26,3 in arrivo a gennaio

Con iOS 26,3, quindi, Apple compie un cambiamento significativo, potremmo dire storico, sul fronte dell’apertura del proprio ecosistema in Europa.

L’aggiornamento, in arrivo a fine gennaio (dopo l’aggiornamento di iOS 26.2) segna una discontinuità di grande importanza per la strategia della società di Cupertino, da sempre attenta a mantenere un controllo stretto sulle funzionalità chiave dei suoi dispositivi.

Per la prima volta, infatti, alcune esperienze considerate centrali nell’uso quotidiano di iPhone e iPad non saranno più un’esclusiva dei prodotti Apple, ma potranno essere offerte anche da accessori e dispositivi di terze parti.

Cos’è il Digital Markets Act

Si tratta di una scelta che risponde alle richieste del Digital Markets Act e che ha ricevuto un riconoscimento pubblico da parte della Commissione Europea, elemento per nulla scontato nei rapporti tra Bruxelles e i grandi gruppi tecnologici.

Il Digital Markets Act è il regolamento europeo pensato per limitare il potere dei cosiddetti gatekeeper digitali. Apple rientra tra questi soggetti e per questo deve garantire condizioni di accesso più eque alle funzionalità di sistema per i produttori di terze parti.

L’obiettivo dell’Ue è evitare che alcune caratteristiche fondamentali dell’esperienza dell’utente restino appannaggio esclusivo dei dispositivi realizzati dalla stessa azienda che controlla il sistema operativo. Per questo l’apertura annunciata da Apple rappresenta una risposta diretta alle richieste normative.

L’abbinamento per dispositivi non Apple

Una delle novità riguarda il cosiddetto “proximity pairing”, cioè la procedura di accoppiamento rapido resa popolare dagli AirPods. Fino ad oggi, avvicinare un accessorio Apple a un iPhone significava poter completare la configurazione con una semplice schermata e un solo tocco, mentre per i dispositivi di terze parti erano necessari passaggi più complessi.

Con iOS 26,3 questa differenza viene superata, almeno in Europa: e così anche cuffie, TV e altri accessori di produttori terzi potranno offrire un’esperienza di pairing immediata e semplificata.

L’altro intervento riguarda la gestione delle notifiche. Fino ad oggi solo l’Apple Watch poteva ricevere notifiche complete da iPhone, con iOS 26,3 anche gli smartwatch di terze parti potranno accedere a queste funzioni, ricevendo e gestendo le notifiche provenienti dall’iPhone in modo più avanzato rispetto al passato.

Funzioni limitate all’Europa, ecco perché

Apple comunque ha chiarito che le nuove funzionalità saranno disponibili esclusivamente in Europa e non verranno estese, almeno per ora, ad altri mercati.

Una scelta che conferma come il Digital Markets Act stia già producendo effetti concreti sul modo in cui le grandi piattaforme tecnologiche operano nel territorio europeo, creando differenze sempre più marcate tra l’esperienza offerta agli utenti europei e quella disponibile nel resto del mondo.

Secondo quanto indicato dalla Commissione Europea, l’implementazione completa delle nuove funzionalità richiederà tempo e sarà pienamente operativa nel corso del 2026.