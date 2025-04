Rkomi vittima di bullismo durante il Festival di Sanremo, la denuncia del cantante: "Non è stato carino"

Il rapper e cantautore Rkomi rievoca la sua partecipazione a Sanremo 2025 lamentando di essere stato sottoposto a una sorta di bullismo. Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana, si è presentato al Festival della canzone italiana con il brano “Il ritmo delle cose”. A qualcuno, sostiene, il suo modo di cantare non è piaciuto affatto e dalle critiche è passato agli atti di bullismo.

Il 30enne milanese Rkomi ha rievocato la sua seconda esperienza sanremese ai microfoni del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli.

Nella classifica di Sanremo, la canzone di Rkomi, “Il ritmo delle cose”, è finita in fondo: 28esima posizione, appena prima dell’ultima classificata Marcella Bella con “Pelle diamante”.

Riflettendo sulla sua esperienza sul palco, il cantautore è andato dritto al cuore della questione dicendo la sua con un pizzico di amarezza:

“In queste settimane ho ripensato alla mia esperienza e non è stato così carino come può sembrare… C’è stato una sorta di bullismo. Fortunatamente non mi ha toccato perché sono grandicello e certe cose le ho già superate. Però, se ci ripenso, non è stato carino”.

Sul banco degli imputati il modo di scandire le parole di Rkomi con le vocali aperte (di più, spalancate) con, in aggiunta, una sorta di modulazione. Questo il pensiero del cantautore:

Forse ha innescato tutto la pronuncia… Non mi è mai successo fino ad adesso e sicuramente il brano aiutava a portarti a quella cosa lì. Però lo trovo un po’ pazzesco, un po’ assurdo […] Si è creato un dibattito così importante su una cosa così stupida, che mi fa pensare a quanto in realtà le energie ci sono, ma poi per fare piazza, per reagire alle cose così importanti, insomma, non ci siamo mai, ma poi per le cazz*te ci siamo.