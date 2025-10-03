Robbie Williams ha la Sindrome di Tourette, cos'è e chi sono gli altri vip che hanno rivelato di soffrirne

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Dopo Lewis Capaldi e Alessandro Borghi, anche Robbie Williams fa coming out e dichiara di soffrire della Sindrome di Tourette. Si tratta di una patologia che comporta alcuni tic, cioè dei movimenti involontari, specie del viso o al collo, ma che può comportare anche problemi nell’eloquio, come l’emettere alcuni suoni o persino parole in modo incontrollato. L’intervista al professor Stefano Vicari, Ordinario di Neuropsichiatria Infantile all’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Robbie Williams e la Sindrome di Tourette

Robbie Williams ha rivelato di avere la sindrome di Tourette durante un’intervista nel podcast I’m ADHD! No You’re Not, in cui si parla della sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e delle esperienze personali legate a questa condizione.

Queste le parole del cantante, ex leader dei Take That:

“Mi sono appena reso conto di avere la Tourette, ma non emerge. Sono pensieri intrusivi che si verificano, l’altro giorno stavo camminando per strada e ho capito che questi pensieri intrusivi sono all’interno della Tourette. Non vengono fuori. Non solo, si potrebbe pensare che uno stadio pieno di persone che ti professano il loro amore funzioni da distrazione, ma qualsiasi cosa sia dentro di me non la sento. Non riesco a recepirla. La gente pensa che io sia elettrizzato all’idea di andare in tour, ma non è così: tutt’altro, in realtà sono terrorizzato”.

Gli altri vip con la sindrome di Tourette, da Capaldi e Billie Eilish ad Alessandro Borghi

Non è la prima volta che Robbie Williams parla della propria salute.

In passato aveva rivelato di avere l’ADHD e si era anche sottoposto a esami medici per accertare se fosse affetto da autismo.

Le analisi, però, non avevano portato a una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, mentre è noto che negli anni scorsi il cantante aveva avuto problemi di abuso di sostanze, tanto che si era reso necessario il ricovero presso una struttura di riabilitazione e disintossicazione.

Ma Williams non è comunque il solo personaggio famoso a parlare di Sindrome di Tourette.

A rivelare la diagnosi a proprio carico sono stati, tra gli altri, anche:

l’attore Alessandro Borghi che ha raccontato di avere alcuni tic che scompaiono recitando: ad aiutarlo a capire la natura del disturbo era stata la moglie, una psicologa

il musicista e cantante Lewis Capaldi , che nel 2023 aveva anche annunciato di essere costretto a fermare la propria attività live proprio a causa dei tic legati alla sindrome di Tourette

, che nel 2023 aveva anche annunciato di essere costretto a fermare la propria attività live proprio a causa dei tic legati alla sindrome di Tourette la cantante Billie Eilish, che ha reso pubblici nel 2022 i propri problemi legati alla stessa patologia, durante un’intervista con David Letterman. Aveva spiegato che i tic, nel suo caso, tendono a diminuire quando canta o pratica equitazione

Cos’è la Sindrome di Tourette e quali sono i sintomi: l’intervista a Stefano Vicari

“La sindrome di Tourette è data dall’associazione di tic motori e vocali. I primi sono movimenti rapidi e involontari, che interessano pochi distretti muscolari: possono consistere nell’ammiccare con l’occhio o nel girare la spalla o il collo di scatto. Sono incontrollabili e senza un fine preciso. I movimenti vocali, invece, sono legati alla produzione di suoni o rumori, come per esempio soffiare dal naso o avere una leggera tosse, o schiarirsi voce e avere una tossetta in modo continuativo e – anche in questo caso – incontrollabile. A volte, però, si può avere anche una produzione di parole, come nel caso della cosiddetta coprolalia, che avviene quando si pronunciano parole brutte, come bestemmie o volgarità, anche in pubblico e che possono suscitare imbarazzo. Si tratta di qualcosa, ancora una volta, di involontario non controllato”.

A che età si diagnostica, in genere?

“Solitamente durante l’infanzia: già a 5 anni possono manifestarsi i primi sintomi, ma non hanno necessariamente un andamento cronico: a volte possono risolversi in modo spontaneo. Quando, invece, non passano ecco che la sindrome può cronicizzarsi e diventa caratteristica della persona. Può riaccendersi in taluni momenti e in altri invece regredire, anche in concomitanza con periodi di maggiore o minore lo stress, che è un elemento – ma non la causa – che può accentuare i tic. Può accadere che una persona a casa mostri pochi sintomi, mentre questi emergono in contesti pubblici, se si deve parlare davanti ad altre persone, per esempio”.

Quindi, la sindrome di Tourette può regredire?

“È sicuramente qualcosa che è accaduto, un’esperienza riportata da diverse persone. Può accadere che, persino in contesti pubblici, al contrario apparentemente scompaia: succede, in genere, quando il soggetto è molto coinvolto in ciò che fa, dunque non sente la componente dello stress, non si accorge dei sintomi e ne ha meno. Ma non è frutto di uno sforzo volontario. Al contrario, se si cerca di reprimere certi comportamenti legati alla sindrome, può succedere che poi questi si manifestino in modo più evidente quando la persona smette di cercare di trattenerli, come quando un alunno a scuola si contiene e poi a casa si lascia andare”.

Quali sono le differenze tra bambini e adulti, e quali le cause?

“Le manifestazioni sono di tipo neurologico, significa che alla base c’è un’alterazione dei neurotrasmettitori, ossia le molecole che fanno ‘dialogare’ tra loro le cellule del cervello. Alcuni che facilitano il movimento, altri invece lo inibiscono. Se si verifica uno squilibrio tra i neurotrasmettitori ecco che si presentano i tic. Nel bambino piccolo, però, possono anche essere causati dal fatto che è ancora in fase di sviluppo. Nell’adulto, invece, significa che si è in una situazione di cronicità, quindi il problema nella trasmissione è consolidato. Essendo una sindrome di natura neurologica, ci si è interrogati sulle cause”.

Quindi, come si può intervenire?

“Le ipotesi sulle cause sono molteplici, compresa quella che si tratti di una reazione autoimmune a un’infezione da streptococco, non ad oggi non ci sono prove. Lo stesso vale per le possibili motivazioni psicologiche: si ritiene, quindi, che si tratti di un disturbo con una forte impronta biologica, per questo l’unica cura è farmacologica, a patto che ne valga la pena. Il medico, quindi, deve fare un bilancio insieme alla famiglia e al soggetto interessato, su possibili pro e contro: se il tic è tollerabile e tollerato, si preferisce non intervenire. Se, però, il paziente lo ritiene invalidante, per esempio gli impedisce di scrivere o mangiare, allora diventa necessario un trattamento”.

Quindi un trattamento psicologico può essere consigliato o no?

“Pur non essendo la causa, il fattore psicologico può influire perché lo stress facilita le manifestazioni della sindrome. Se quindi si insegna a un bambino, un adolescente o a un adulto a gestire meglio la sfera emotiva, questo potrà averne beneficio”.