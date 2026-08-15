Robbie Williams rivela di avere “un po’ di autismo” e “pensieri intrusivi”, come sta la popstar britannica

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Robbie Williams si è aperto con i suoi fan e ha rivelato di aver scoperto da poco di “avere un po’ di autismo”. La nota popstar ha scherzato sulla sua condizione, ironizzando sul fatto che, grazie a essa, ora potrà spiegare con essa tutte le cose strane che fa. In passato il cantante aveva spiegato di avere anche l’Adhd e la sindrome di Tourette.

Come sta Robbie Williams

Rivelazione di Robbie Williams che è tornato sulla sua salute. Durante un evento legato al suo marchio di abbigliamento, l’ex membro dei Take That ha riposto a domande piuttosto personali e non ha nascosto la sua condizione.

Inoltre, come riportato dal Daily Mail, ha confessato di lottare spesso contro “pensieri intrusivi”.

Dall’Adhd all’autismo, fino alla sindrome di Tourette: le condizioni della popstar

“Ho l’Adhd e ho appena scoperto di avere anche un po’ di autismo, cosa che in realtà adoro perché spiega un sacco di cose. Ormai è il mio lasciapassare per uscire di prigione e per tutte le stranezze che faccio. Me la cavo dicendo semplicemente: “Scusate, sono autistico”, ha detto ironicamente la pop star.

Già in passato Williams aveva spiegato di essere affetto da disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd) e dalla sindrome di Tourette. A queste sue due condizioni, dunque, si aggiunge questo tipo lieve di autismo.

A complicare il suo quadro clinico, poi, ci sono anche alcuni problemi di vista, che è sempre più offuscata, di cui aveva parlato in precedenza. L’artista aveva raccontato del peggioramento del suo senso a causa delle iniezioni che aveva fatto per dimagrire.

I pensieri intrusivi

Nel corso della sua ultima intervista con i fan, durante la quale ha rivelato di avere forme lievi di autismo, Robbie Williams ha raccontato del modo in cui prova a stare al passo dei suoi problemi e di come questo porti delle conseguenze anche in famiglia. “Con l’Adhd riesci a concentrarti completamente su qualcosa al 1000%, ma con qualsiasi altra cosa semplicemente non ci riesci. Chiedetelo ai miei figli”, dice.

“Quello che mi ossessiona completamente è creare immagini e cose divertenti. Quando lo faccio non penso a me stesso, perché il mio cervello è incredibilmente creativo”, spiega.

Il cantante inglese ha parlato anche di un episodio capitatogli di recente quando, seduto su un aereo, ha pensato che se avesse avuto la telecinesi, i suoi pensieri intrusivi avrebbero potuto far sì che l’aereo si schiantasse. “Questo è il livello di follia con cui ho a che fare; è meglio allenare il mio cervello a fare qualcosa di meglio che preoccuparmi di avere poteri soprannaturali e di far schiantare un aereo”, ha chiosato.