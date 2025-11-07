Robert De Niro a Roma si scaglia contro Donald Trump, "gli Usa stanno diventando una dittatura fascista"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In occasione del festival cinematografico Fuori Sala di Alice nella Città, Robert De Niro si è scagliato contro l’amministrazione di Donald Trump. L’attore, a Roma per l’inaugurazione del primo Nobu Hotel & Restaurant italiano, ha utilizzato toni duri per esprimere la sua critica al Presidente, che starebbe trasformando l’America in una “dittatura fascista”.

Robert De Niro contro il presidente degli Stati Uniti

“Che Dio ci aiuti”: con questo affondo Robert De Niro ha recentemente attaccato l’amministrazione di Donald Trump.

L’attore, ospite alla proiezione di C’era una volta in America allo Space Cinema Moderno di Roma, in occasione del festival cinematografico Fuori Sala di Alice nella Città, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa sulla sua opinione sull’attuale presidente degli Stati Uniti

De Niro con il sindaco Gualtieri, che gli ha consegnato la Lupa Capitolina

“Non so neanche se posso continuare a usare la parola speranza, sperare che si possa ottenere giustizia”, ha detto l’attore, come riporta LaPresse.

L’accusa a Donald Trump: “Dittatura fascista”

“Bisogna spingere, reagire, come si è fatto, ad esempio, nelle elezioni di New York, in Virginia e in California”, ha continuato Robert De Niro.

“Non possiamo permettere che questa amministrazione ci bullizzi. È fondamentale fare qualcosa perché questo non è il nostro Paese e vogliamo che ci venga restituito”.

L’affondo contro Trump si è concluso con parole dure da parte dell’attore: “Non vogliamo che venga trasformato, come sta succedendo, in una dittatura fascista”.

L’attore a Roma per l’inaugurazione del Nobu Hotel

Robert De Niro è a Roma, dove ha partecipato al Fuori Sala, evento del 7 novembre inserito nel programma del festival Alice nella Città.

L’attore ha introdotto, insieme a Walter Veltroni, la proiezione speciale di C’era una volta in America, pellicola del 1984 nella quale ha recitato.

De Niro è in città anche per l’inaugurazione del suo primo Nobu Hotel & Restaurant in Italia. L’attore ha anche incontrato a porte chiuse il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che gli ha consegnato la Lupa Capitolina, la massima onorificenza di Roma.