Robert Francis Prevost e il discorso tra italiano e spagnolo, perché ha salutato il Perù dalla Loggia

Robert Francis Prevost è nato e cresciuto negli Stati Uniti. Nel suo primo discorso da Papa, però, ha scelto di parlare in italiano, la lingua di Roma, ma non solo. Leone XIV ha proferito anche qualche frase in spagnolo, lingua che conosce molto bene. Si tratta di un affettuoso saluto al Perù, dove il Pontefice è stato missionario per più di vent’anni.

Le parole in spagnolo di Leone XIV

Leone XIV è il primo Papa della storia moderna ad aver pronunciato un discorso scritto nel suo primo saluto al mondo.

Un discorso tenuto in italiano, ma con qualche accenno di spagnolo, idioma familiare al nuovo Pontefice.

Nel testo integrale, si legge anche una parte in lingua iberica:

“Y si me permiten también, una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.

Il saluto a Chiclayo

Le parole di Leone XIV, in italiano suonano come “un saluto a tutti e in modo particolare alla mia amata diocesi di Chiclayo in Perù”.

Lì, racconta il Pontefice, “un popolo fedele ha accompagnato il suo vescovo e ha condiviso la sua fede e ha dato tanto per continuare a essere chiesa fedele a Gesù Cristo”.

Se Papa Leone XIV ha scelto di rivolgere il proprio pensiero alla diocesi peruviana di Chiclayo è perché lì ha trascorso oltre un decennio.

Robert Francis Prevost, missionario in Perù

Molto più tempo, invece, il cardinale Prevost ha trascorso in Perù: è datata 1988 la sua prima missione nel paese del Sud America.

Inizialmente professore di Diritto canonico al seminario di Trujillo, nel 1999 fu nominato priore della provincia Madre del Buon Consiglio.

Nel 2013 torna a Chicago per poi, appena un anno dopo, essere nominato da Papa Francesco amministratore apostolico della diocesi di Chiclayo.

Dal settembre 2015, fino all’elezione a Papa, è stato vescovo della diocesi in Perù.

Torna a Roma nel 2023, ancora una volta chiamato da Francesco, che lo elegge Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.