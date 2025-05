Robert Francis Prevost nuovo Papa, le 10 cose da sapere su Leone XIV

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Robert Francis Prevost è stato eletto Papa al Conclave in Vaticano giovedì 8 maggio, al quarto scrutinio. Papa Leone XIV è il primo pontefice statunitense: 69 anni, originario di Chicago, ha la doppia cittadinanza americana e peruviana. Missionario per vent’anni in Perù, era vicino a Papa Francesco, che lo aveva nominato cardinale. Fino a pochi giorni fa ricopriva un incarico prestigioso in Vaticano, quello di prefetto del Dicastero dei Vescovi.

Prevost il meno “americano” tra i cardinali Usa

Robert Francis Prevost è il primo Papa statunitense, il secondo proveniente dall’America dopo l’argentino Jorge Mario Bergoglio.

Papa Leone XIV è considerato in Vaticano il meno “americano” tra i cardinali statunitensi, il gruppo più numeroso al Conclave dopo gli italiani.

Fonte foto: IPA Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV

Questo perché pur essendo nato e cresciuto a Chicago ha vissuto e lavorato a lungo all’estero, in particolare in Perù, dove ha trascorso circa vent’anni, e a Roma. Parla diverse lingue oltre all’inglese, tra cui italiano e spagnolo.

Papa Leone XIV ha la doppia cittadinanza

Oltre alla cittadinanza statunitense, Prevost ha anche quella peruviana, ottenuta nel 2015.

Ha infatti trascorso vent’anni in Perù, prima come missionario e poi come vescovo della diocesi di Chiclayo.

Robert Francis Prevost è agostiniano

Prevost è un membro dell’ordine di Sant’Agostino, una comunità di frati che si ispira al noto vescovo, filosofo e santo vissuto fra il quarto e il quinto secolo d.C.

Dal 2001 al 2013 è stato al vertice dell’ordine agostiniano come priore generale.

Era molto apprezzato da Papa Francesco

Prevost è stato descritto da molti quotidiani come molto considerato da papa Francesco.

Era stato nominato cardinale da Bergoglio, che l’aveva conosciuto e apprezzato durante un viaggio in America Latina.

L’incarico di vertice in Vaticano

Bergoglio l’aveva poi chiamato a Roma affidandogli la carica di prefetto del Dicastero dei Vescovi, che ha il compito di selezionare i nuovi vescovi in tutto il mondo, valutando i candidati e formulando raccomandazioni per le nomine.

Ha anche ricoperto l’incarico di presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Prevost missionario

“Mi considero ancora un missionario. La mia vocazione, come quella di ogni cristiano, è quella di essere missionario, di annunciare il Vangelo ovunque ci si trovi”, ha dichiarato Prevost in un’intervista a Vatican News dopo l’elezione a Papa.

Papa Leone XIV ha affermato che il periodo trascorso da missionario in Perù è stata l’esperienza di vita che lo ha maggiormente plasmato.

Una nomina di compromesso

Quella di Prevost è stata considerata una nomina di compromesso in Vaticano.

Il cardinale americano è considerato un centrista: progressista e vicino alla linea Bergoglio su alcuni temi, come l’accoglienza dei migranti, il cambiamento climatico e l’attenzione ai poveri.

E più conservatore su altre questioni, come il ruolo delle donne nella Chiesa e i diritti delle persone Lgbt+.

Il significato del nome apostolico

Prevost ha scelto come nome apostolico quello di Leone XIV. Un nome tra i più usati nella storia della Chiesa cattolica, simbolo di fierezza e nobiltà, e che richiama il frate amico di San Francesco.

L’ultimo pontefice a utilizzare il nome di Leone fu Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, che fu Papa tra il 1878 e il 1903.

Un pontefice noto per il suo impegno in difesa dei poveri e dei lavoratori: è autore dell’enciclica Rerum Novarum, uno dei testi fondativi della dottrina sociale della Chiesa.

Laureato in Matematica

Papa Leone XIV è laureato in Matematica. Nel 1977 si laureò alla Villanova University, in Pennsylvania, una università privata e cattolica.

Si è diplomato in Teologia alla Catholic Theological Union di Chicago e ha poi studiato Diritto Canonico alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino a Roma.

Appassionato di tennis

Prevost è anche un appassionato di tennis e in una intervista rilasciata poco dopo essere diventato cardinale ha affermato di essere un “tennista dilettante“.