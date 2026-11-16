Robert Pattinson nuovo James Bond nella saga 007, dall'espulsione da scuola alle bugie nelle interviste

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Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond. L’attore londinese, 40 anni, interpreterà l’agente 007 nel prossimo film della saga, diretto da Denis Villeneuve per Amazon MGM. Ci sono, tuttavia, dei retroscena curiosi. Fuori dal set, infatti, l’attore ha raccontato di essere stato espulso da scuola per aver venduto riviste pornografiche ai compagni. Durante la promozione di The Drama, invece, l’attrice Zendaya ha ricordato la frase con cui lui si presentò al loro primo incontro: “Ero un bugiardo patologico“.

Robert Pattinson è il nuovo 007

Per il ventiseiesimo film di James Bond, Pattinson ritroverà Denis Villeneuve, con cui ha già lavorato a Dune: Parte tre. La BBC fa notare che l’attore è un po’ più “vecchio” di altri attori circolati in un totonomi per il ruolo, e ipotizza che Amazon MGM abbia considerato la sua capacità di richiamare pubblico al botteghino.

Cresciuto a Barnes, nel sud-ovest di Londra, Pattinson ha cominciato a recitare nel circolo teatrale del quartiere. Nel 2005 ha interpretato Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco. Tre anni dopo è arrivato Twilight, il primo dei cinque film in cui ha vestito i panni del vampiro Edward Cullen al fianco di Kristen Stewart.

Dopo Twilight ha lavorato con David Cronenberg in Cosmopolis e con Robert Eggers in The Lighthouse. È poi tornato alle grandi produzioni con Tenet di Christopher Nolan e The Batman di Matt Reeves, che nel 2022 ha registrato il secondo miglior debutto nordamericano del periodo pandemico, dietro Spider-Man: No Way Home.

Nolan lo ha diretto di nuovo in The Odyssey, dove interpreta Antinoo. La BBC ricorda anche l’accoglienza della critica per Primetime, in cui Pattinson interpreta il conduttore del programma statunitense To Catch a Predator. Il seguito di The Batman, intanto, è atteso per il 2028 secondo le informazioni riferite dalla stampa internazionale.

L’espulsione da scuola e lo scherzo sul set

Come riporta Business Insider, nel 2017 Pattinson ha raccontato a Howard Stern che in durante gli anni del college rubava le riviste per adulti in edicola per poi rivenderle a scuola. Quando un dipendente lo sorprese, gli diede la possibilità di scegliere tra avvertire la polizia o chiamare i genitori. Pattinson scelse i genitori, ma la notizia arrivò comunque alla scuola, che lo espulse.

Durante la promozione di Good Time, l’attore disse al Jimmy Kimmel Live! che sul set gli era stato chiesto di compiere un gesto sessuale con un cane. Il racconto circolò online e suscitò una reazione della PETA. I registi lo smentirono e Pattinson spiegò che si trattava di una battuta sfuggita di mano, ricostruisce Business Insider.

Perché il nuovo James Bond si è definito un “bugiardo patologico”

Come riporta Yahoo Entertainment, nel marzo 2024 Pattinson aveva spiegato a GQ che a volte si inventava le risposte pur di avere qualcosa da dire. Zendaya, ospite di Jimmy Kimmel il 16 marzo durante la promozione di The Drama, ha raccontato che l’attore si era definito un “bugiardo patologico” già al loro primo incontro. Lei gli aveva chiesto se stesse mentendo anche in quel momento.

Tre giorni dopo, Kimmel ha chiesto conto direttamente a Pattinson di alcune delle sue storie, tra cui quella secondo cui da bambino avrebbe fatto il modello per le mani, smentita dalla madre. L’attore ha riconosciuto che quell’ammissione gli si è ritorta contro. “Ora fa parte del mio personaggio”, ha detto.