Robert Redford elogiato da Trump dopo la morte, ma l'attore non stimava il presidente: lo definì "dittatore"

Donald Trump ha ricordato l’attore Robert Redford come uno dei più grandi. Ha anche fatto un riferimento al suo essere un sex symbol, ruolo che invece l’attore non apprezzava. Le parole di Trump sembrano scontrarsi con quanto Redford provasse nei confronti del presidente, che era arrivato a definirlo “un lutto per il Paese”.

Il saluto di Trump all’attore

Il presidente Donald Trump ha reso omaggio all’attore Robert Redford, ricordandolo come uno dei migliori attori al mondo. Nel suo commento ai giornalisti, che gli avevano posto la domanda sulla morte dell’attore, il presidente statunitense ha dichiarato che Redford aveva avuto una serie di anni in cui nessuno era stato meglio di lui.

Ha quindi aggiunto: “C’è stato un periodo in cui era il più hot. Penso che fosse grande”. Trump, come altre persone, ha ricordato il ruolo di Redford spesso associato a quello del sex symbol. L’attore è stato un vero e proprio divo del cinema, descritto da molti come l’ultimo divo.

Non voleva essere sex symbol

L’attore, da parte sua, però non amava essere definito un sex symbol. Lo raccontò in un’intervista a Vanity Fair, nella quale ricordava come all’inizio gli piacesse l’attenzione. Era uno degli aspetti dell’essere famosi che però non si aspettava. “Ero lusingato, mi faceva sentire bene camminare per strada ed essere osservato”, raccontava.

A un certo punto, però, tutta quella attenzione aveva iniziato a innervosirlo e iniziò anche a preoccuparsi dell’impatto che avrebbe avuto sulla sua vita. Dopotutto, continuava nel suo racconto, “la gente non sapeva nulla di me, e quindi evidentemente proiettava su di me qualcosa dei personaggi dei miei film”.

Eppure Redford nel tempo si è fatto conoscere anche per altro oltre che per i suoi personaggi. Era stato ospite alle Nazioni Unite, a New York, in occasione di un incontro sul tema del cambiamento climatico e si era fatto portavoce dell’urgenza di fare qualcosa in merito. Era arrivato anche a promuovere una campagna contro l’agenda climatica di Donald Trump, diventando testimonial del Natural Resources Defense Council.

Cosa pensava Redford di Trump?

Non era la prima volta che si dichiarava apertamente contro Donald Trump e le sue politiche, e non sarebbe stata neanche l’ultima. In un articolo pubblicato nel 2019, Redford raccontava di come Trump non fosse stata la sua scelta, ma di avergli voluto dare una possibilità. Immediatamente deluso e poi allarmato, arrivò a definire l’elezione di Trump come un “lutto“.

“Ciò che sta accadendo in questo momento è così profondamente inquietante che, invece di essere definiti Stati Uniti d’America, ora siamo definiti Stati Uniti divisi d’America”, aveva scritto di suo pugno.

Robert Redford si era spinto a criticare entrambe le parti politiche, definendole incapaci di avere quel coraggio necessario “per fare ciò che è bene per il popolo americano”.