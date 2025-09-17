Robert Redford, il messaggio toccante di Leonardo DiCaprio all'attore: "Impegno incrollabile per il pianeta"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In queste ore tantissime star stanno omaggiando l’attore Robert Redford, leggenda di Hollywood scomparsa a 89 anni dopo aver combattuto a lungo con una malattia. Particolarmente intenso il ricordo di Leonardo DiCaprio che, attraverso i suoi profili social, ha ricordato che il divo di ‘Come eravamo’ non è solo stato un’icona del cinema, ma anche un fervente attivista nello spendersi per la protezione del nostro pianeta.

Morto l’attore Robert Redford, il ricordo di Leonardo DiCaprio

“Attore, attivista, appassionato ambientalista e campione nel mondo delle arti. Il suo impegno incrollabile nel proteggere il nostro pianeta e la sua ispirazione al cambiamento corrispondevano al suo immenso talento. Il suo contributo durerà per le generazioni a venire”. Così DiCaprio su Instagram, a corredo di una foto di Redford in bianco e nero.

Alla première londinese del suo film “One Battle After Another”, DiCaprio ha rilasciato altre dichiarazioni su Redford all’Associated Press: “Più di ogni altra cosa, era un convinto leader ambientalista e membro del NRDC come me, e si batteva per i diritti degli indigeni – e la lista potrebbe continuare all’infinito. Oggi abbiamo perso una leggenda“.

ANSA Robert Redford

I due divi uniti dalla causa ambientalista

I due divi condividevano molto più della semplice passione per la recitazione. Entrambi sono stati profondamente coinvolti nella difesa dell’ambiente nel corso della loro carriera ed hanno spesso utilizzato la loro popolarità per rendersi megafono delle cause climatiche.

Redford è stata una delle voci più influenti del moderno movimento ambientalista. Per più di 50 anni ha collaborato con il Natural Resources Defense Council, promuovendo azioni per il clima, i diritti delle popolazioni indigene e la protezione del suolo pubblico.

Il suo impegno risale agli anni ’70, quando contribuì a mettere fine a un progetto di costruzione di una centrale elettrica a carbone nello Utah. In seguito, Redford sostenne l’Accordo di Parigi sul clima, si oppose ai tentativi di espansione dell’energia prodotta con il carbone e si fece promotore dell’Inflation Reduction Act, la più grande legge sull’energia pulita nella storia degli Stati Uniti.

Insieme alla moglie, Sibylle Szaggars, Redford ha co-fondato The Way of the Rain, un’organizzazione no-profit impegnata nella sensibilizzazione sul clima attraverso l’arte.

Secondo People, ha anche collaborato con il figlio James, ormai scomparso, per lanciare il Redford Center nel 2005, producendo film e sostenendo progetti incentrati sul cambiamento climatico e sulla giustizia ambientale.

Redford e DiCaprio, stesso ruolo in due film diversi

Nel 1974, Redford ha interpretato Jay Gatsby ne Il Grande Gatsby di Jack Clayton, un ruolo che DiCaprio ha poi avuto nell’adattamento di Baz Luhrmann del 2013. Inoltre i due attori sono apparsi insieme nel thriller del 2008 Nessuna verità.

Da ricordare, sempre per quel che riguarda il mondo della settima arte, che Redford ha fondato il Sundance Institute nel 1981, festival pensato per sostenere i registi indipendenti. Il Sundance Film Festival, negli anni, è diventato uno degli eventi più importanti per scoprire nuove voci nel cinema.