Robert Redford lontano dal set, dalle battaglie per l'ambiente all'ammirazione per Bill Gates

Durante tutta la sua carriera, Robert Redford ha utilizzato la sua fama per portare attenzione a numerose cause, soprattutto ambientaliste. Anche dopo essersi ritirato dal cinema, ha continuato a impegnarsi nel sociale. Ha anche mostrato ammirazione per filantropi come Bill Gates e criticato duramente Donald Trump durante il suo primo mandato da presidente.

Le cause ambientaliste di Robert Redford

Robert Redford, morto nella mattinata del 16 settembre, si è dedicato durante il corso di tutta la sua carriera a diverse cause ambientaliste. L’attore è sempre stato impegnato in questo ambito, ma il suo coinvolgimento è aumentato a partire dal 1989, quando ha sentito per la prima volta parlare di riscaldamento globale a una conferenza. Ha dichiarato, in un’intervista a Rolling Stone nel 2021:

Sapevo che stavano dicendo la verità. Perché una cosa che abbiamo imparato è che il tempo non aspetta nessuno. Mi sono reso conto che, quando c’è qualcosa che puoi fare, è meglio che tu agisca. Subito.

IPA Robert Redford a colloquio con Angela Merkel

Il suo impegno lo ha portato, nel 2015, a parlare davanti all’Onu nell’ambito della UN Framework Convention on Climate Change: “Solo agendo ora e unendoci attorno a un accordo universale sul clima, possiamo essere all’altezza dei principi fondativi delle Nazioni Unite” aveva dichiarato, in quell’occasione.

L’ammirazione per Bill Gates

Sempre durante l’intervista del 2021, Redford aveva parlato dei propri idoli, principalmente personaggi legati al mondo ambientalista. Rachel Carson, biologa marina il cui libro Silent Spring (Primavera silenziosa in italiano) diede il via al movimento ambientalista negli Usa. Jacques Cousteau, pioniere delle riprese sottomarine, il cui lavoro ebbe un grande impatto sulla protezione degli oceani.

Oltre a queste figure del passato, Redford ne ha però citata anche una contemporanea, il fondatore di Microsoft Bill Gates: “Mi incoraggia moltissimo il suo impegno nel trovare soluzioni alle sfide che dobbiamo affrontare. Ha dedicato tempo e denaro a questa causa. Non dimentichiamolo” aveva dichiarato l’attore.

Attraverso la sua fondazione, Gates ha finanziato negli anni progetti per lo sviluppo di tecnologie di cattura dell’anidride carbonica, e altri per lo sviluppo di un’agricoltura più sostenibile.

Cosa pensava Robert Redford di Trump

Redford non ha invece dimostrato stima per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel 2019, durante il primo mandato di Trump, l’attore aveva attaccato l’operato della sua amministrazione nei quattro anni precedenti:

Il presidente Donald Trump sta attaccando tutto ciò che questo Paese rappresenta, con un fare da dittatore. Non ha nessuna tolleranza o rispetto per la verità, per lo Stato di diritto, per la libertà di stampa o di espressione. Tutto questo è minacciato da una singola persona.