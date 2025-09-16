Robert Redford morto nel sonno, l'attore e regista premio Oscar aveva 89 anni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L‘attore e regista premio Oscar, Robert Redford, è morto a 89 anni. Ad annunciare il decesso è stata Cindi Berger, amministratrice delegata della società di pubbliche relazioni Rogers & Cowan PMK. L’artista se n’è andato nel sonno, a casa sua, nello Utah.

La notizia della morte

Robert Redford è morto martedì 16 settembre nella sua casa di Provo, nello Utah.

L’annuncio è stato fatto da Cindi Berger, amministratrice delegata della società di pubbliche relazioni Rogers & Cowan PMK, attraverso un comunicato: non ha indicato la causa, ma ha spiegato che è morto nel sonno.

I successi da attore

Attore conosciuto in tutto il mondo, ha legato il suo nome a capolavori del cinema come:

A piedi nudi nel parco (1967) con Jane Fonda

Butch Cassidy (1969)

La stangata (1973), che gli valse la sua prima e unica nomination all’Oscar come attore

Come eravamo (1973), con Barbra Streisand

I tre giorni del Condor (1975)

Tutti gli uomini del presidente (1976)

La mia Africa (1985) con Meryl Streep

Il premio Oscar da regista

Verso i 40 anni, Redford è poi passato dall’altra parte, dedicandosi alla regia e vincendo il premio Oscar addirittura all’esordio con Gente comune (1980), un film sulla disgregazione di una famiglia dell’alta borghesia dopo la morte di un figlio (di statuette ne vinse tre, tra cui appunto quello per il Miglior film).

Nel 1988, il fiasco con Milagro non lo fermò, anzi. Rilanciò con altri progetti ambiziosi come:

In mezzo scorre il fiume (1992), dramma essenziale ambientato nel Montana degli anni ’20

Quiz Show (1994), sullo scandalo televisivo degli anni ’50: ottenne quattro nomination all’Oscar, tra cui Miglior film e Miglior regia

Il Sundance Institute

A lui si deve la fondazione del Sundance Institute, nel 1981, un’organizzazione no profit dedicata a coltivare nuove voci cinematografiche.

Nel 1984 prese in mano un festival in difficoltà nello Utah e lo ribattezzò pochi anni dopo in onore dell’istituto: il Sundance Film Festival, a Park City, divenne una vetrina mondiale e un libero mercato per i film americani al di fuori del sistema hollywoodiano.

Con il successo di opere come Sesso, bugie e videotape (1989) di Steven Soderbergh, Sundance divenne sinonimo di avanguardia creativa, contribuendo al lancio di registi come Quentin Tarantino.

Notizia in aggiornamento…