Robert Sanchez del Como coinvolto in un incidente al Nurburgring, Ferrari distrutta: come sta il portiere

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente per Robert Sánchez, il portiere spagnolo del Como. Il calciatore, attualmente in prestito dal Chelsea, è rimasto coinvolto in un incidente durante una giornata dedicata agli appassionati di motori sul circuito del Nürburgring, in Germania. La Ferrari che guidava, una 488 Challenge Evo dal valore di oltre 350mila euro, si è distrutta contro le barriere del circuito. La colpa potrebbe essere proprio di Sánchez: secondo la testimonianza di un altro pilota, il portiere avrebbe affrontato la curva a una velocità eccessiva.

Robert Sánchez coinvolto in un incidente

Il portiere del Como, Robert Sánchez, è rimasto coinvolto in un incidente a bordo di una Ferrari 488 Challenge Evo. Il calciatore la stava pilotando durante una giornata dedicata agli appassionati di motori.

Il circuito protagonista è il famoso Nürburgring, in Germania. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14:30, mentre Sánchez si apprestava a svoltare verso una delle curve più impegnative. Secondo un testimone, avrebbe preso la curva a una velocità eccessiva, stimata intorno ai 110 chilometri orari.

L’auto è così finita contro le barriere di protezione del circuito. The Sun ha pubblicato le foto di quello che resta del veicolo da oltre 350mila euro: gravi danni nella parte anteriore.

Come sta il calciatore?

Secondo quanto si apprende, anche se la vettura risulta danneggiata gravemente, soprattutto nella parte anteriore, il calciatore sarebbe riuscito a uscire da solo dall’abitacolo.

Secondo The Sun, che ha raccontato la vicenda accaduta lunedì 9 novembre, Sánchez non avrebbe riportato ferite.

La ricostruzione dell’incidente

Conosciamo come è andato l’incidente grazie a un testimone oculare. Si tratta di un cinquantottenne britannico alla guida della propria Audi TT. L’uomo, che stava seguendo Sánchez a bordo della sua Ferrari, lo avrebbe visto prendere una curva difficile a una velocità eccessiva.

Ha raccontato al Sun che stava andando troppo veloce in curva: “Ha accelerato troppo ed è finito direttamente contro le barriere”.

L’impatto della Ferrari contro le barriere avrebbe sparso dei detriti sull’asfalto e costretto l’organizzatore a interrompere le attività in pista. Sánchez però sarebbe uscito immediatamente dalla vettura apparendo tranquillo e senza ferite. Sempre il testimone ha dichiarato: “È sceso come se nulla fosse e ha iniziato a raccogliere i pezzi dell’auto”.