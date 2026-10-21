Roberta Bertacchi trovata morta impiccata a Ruffano, riaperto il caso: per la madre "avrà pace, ma noi no"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stata riaperta l’inchiesta con ipotesi di reato di istigazione al suicidio per la morte di Roberta Bertacchi, 26 anni, di Ruffano. La giovane era stata trovata morta con una sciarpa intorno al collo il 6 gennaio del 2024. L’indagato, il fidanzato Davide Falcone, si proclama innocente. Nella prima indagine era stato ritenuto estraneo alla morte della ragazza. La famiglia si è opposta all’archiviazione e ha ottenuto la riapertura e nuovi accertamenti.

Riaperte indagini sul caso Bertacchi

Il caso Bertacchi non verrà archiviato. La famiglia si è opposta e ha ottenuto la riapertura e nuovi accertamenti delegati ai Ris di Roma. L’inchiesta è stata riaperta con la nuova ipotesi di reato, dopo che Davide Falcone, l’indagato, era stato ritenuto estraneo alla morte della ragazza.

La morte di Roberta Bertacchi, ritrovata con una sciarpa intorno al collo il 6 gennaio 2024, è classificata come suicidio. Falcone è ora indagato con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

Marina Bonomo, madre della ventiseienne, ha dichiarato: “Vogliamo solo la verità, chiarire le incongruenze che ci sono”. Secondo la donna è una ferita che sanguina e che sanguinerà per sempre, ma “almeno Roberta avrà giustizia, lei avrà pace, ma noi non l’avremo mai”.

Le nuove indagini

Si torna così a indagare e i Ris di Roma si sono concentrati sul balconcino della casa di Casarano, in provincia di Lecce. Saranno ripetuti accertamenti e comparazioni con il DNA dell’indagato. Tutti dati che concorreranno a stabilire la dinamica dei fatti e le tracce presenti sul luogo della tragedia.

Sarà inoltre ricostruita la scena della morte, prendendo in considerazione le caratteristiche del balconcino, l’altezza di Roberta (1,70 m) e le tracce.

Il sopralluogo sul balconcino, disposto dal gip Francesco Valente nell’ambito dell’incidente probatorio, è durato poco più di due ore. Gli esperti del Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma hanno utilizzato un laser per ricostruire in 3D gli ambienti come vennero trovati dai carabinieri la mattina del ritrovamento.

Estumulazione della salma

Nel frattempo, nel cimitero di Ruffano, si è tenuta l’estumulazione della salma. L’indagine non è sulla causa del decesso, non sono state predisposte nuove analisi sul corpo o una nuova autopsia.

L’intento è quello di recuperare gli stivali neri sui quali saranno effettuati degli esami tecnici. Non sono stivali qualunque, ma gli stessi indossati da Roberta quando è stato trovato il corpo.

I carabinieri hanno anche eseguito un prelievo di campioni di saliva da Davide Falcone, dal quale sarà estratto il DNA per le analisi di comparazione.