Roberta Bruzzone accusata di stalking a collega Elisabetta Sionis via social, criminologa rischia il processo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio. La nota criminologa è indagata per stalking nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Cagliari. L’accusa punta il dito contro quelli che definisce tre anni di attacchi social contro la collega Elisabetta Sionis e sua figlia minorenne tra insulti, allusioni e presunte azioni coordinate online con altre tre persone.

Per cosa è indagata Roberta Bruzzone e perché rischia il processo

Nell’avviso di conclusione delle indagini si legge il riferimento a una campagna persecutoria condotta per almeno tre anni.

Secondo gli inquirenti, la vicenda riguarda un presunto stalking ai danni della succitata Elisabetta Sionis, psicologa forense e consulente in diversi casi di omicidio, nonché giudice presso il Tribunale dei minori di Cagliari.

ANSA

L’accusa parla di “pesantissime allusioni sessuali, fotomontaggi del viso della persona offesa frasi avente carattere minaccioso e vessatorio“. Materiale che sarebbe stato diffuso su piattaforme come Facebook, YouTube e Twitch.

Il fascicolo d’indagine descrive una strategia ripetuta nel tempo, con attacchi pubblici e privati, capaci secondo l’accusa di configurare una vera e propria persecuzione.

Le chat e i messaggi finiti nel mirino

Al vaglio dei pm sono finite soprattutto le conversazioni interne tra gli indagati. Nei messaggi emergono toni estremi e offensivi. La collega viene descritta da Bruzzone come persona “da Tso” e con una “miserabile esistenza”.

In una delle chat, la stessa criminologa avrebbe scritto: “Spero in un bel malaccio che se la porti via”. In un altro passaggio, commentando una foto, avrebbe aggiunto: “È in putrefazione da viva questa”.

Espressioni che, secondo la Procura, non costituirebbero casi isolati, ma andrebbero inserite in un contesto più ampio di attacchi sistematici e organizzati.

Il ruolo del gruppo e l’ipotesi di strategia coordinata

L’inchiesta cita anche altre tre persone, ritenute collaboratori di Roberta Bruzzone. Si tratta Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca, nota online col nickname “Santanico”.

Le chat analizzate dagli investigatori evidenzierebbero una presunta pianificazione degli attacchi. In un messaggio del 2022, Bruzzone ad esempio scriveva: “Bisogna attaccarla dimostrando che è una bugiarda“.

In un’altra conversazione, poco prima di una diretta streaming, uno dei co-indagati annuncia: “Stasera massacro pure la Sionis in diretta”. Elementi che rafforzano l’ipotesi di un’azione coordinata sui social, con l’utilizzo anche di profili fake per amplificare la portata degli attacchi.

L’inchiesta e il possibile rinvio a giudizio

L’avviso di conclusione delle indagini, firmato dal pubblico ministero Gilberto Ganassi, è stato trasmesso a Roma per competenza. Nel fascicolo è incluso anche un hard disk con le trascrizioni delle conversazioni digitali.

Si tratta di un passaggio chiave, poiché ora la Procura potrà chiedere il rinvio a giudizio. L’indagine si inserisce in un contenzioso lungo anni, fatto di querele e controquerele tra le parti.

Tra gli episodi già emersi figura anche una condanna di primo grado a due anni per un presunto collaboratore, accusato di aver perseguitato la stessa Sionis. Un quadro che gli investigatori definiscono “annoso e velenoso”.

L’origine del conflitto, da scontro professionale a caso giudiziario

Le tensioni tra le due professioniste risalgono almeno al 2017, durante il processo legato alla morte di Manuel Piredda. Da lì sarebbe partita una spirale di accuse, inizialmente professionali e poi sfociate nel personale.

Con il tempo, il confronto si sarebbe spostato sempre più sui social trasformandosi, secondo l’accusa, in una campagna sistematica di delegittimazione.

Nel fascicolo compaiono anche riferimenti ad altri soggetti coinvolti in dinamiche simili, segno di un conflitto più ampio all’interno di ambienti legati alla criminologia mediatica.

Selvaggia Lucarelli difende Paola Bruzzone

In difesa di Paola Bruzzone si è schierata Selvaggia Lucarelli. In una storia pubblicata su Instagram, la giornalista ha criticato l’impianto accusatorio nei confronti della criminologa.

“Conosco molto bene questa vicenda folle (l’accusa di stalking per Bruzzone è ridicola) perché ho letto le carte, ma soprattutto conosco i pregressi. Ed è una storia che parte da lontano”.

Le parole di Roberta Bruzzone

Nel corso di una intervista telefonica con Repubblica, Roberta Bruzzone ha parlato delle accuse sui presunti atti persecutori, prendendone le distanze.

“Altro che stalking, qui l’unica perseguitata sono io – ha detto la criminologa – Sono state scritte cose non vere, che non risultano negli atti, e sono pronta per questo a querelare”.

Secondo la Bruzzone il tutto rientrerebbe in “una vicenda molto complessa, che ha radici lontane nel tempo perché nasce dal tentato femminicidio di Valentina Pitzalis e dal processo per la morte di Manuel Piredda”.

L’ipotesi della criminologa è che “Sionis era consulente in quella vicenda, sosteneva che la vittima fosse Piredda e lo sostiene tuttora nonostante l’archiviazione. Forse dopo quel clamoroso fallimento professionale nel quale riponeva ambizioni di carriera, ha trasformato me e altri nel suo bersaglio“.