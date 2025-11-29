Roberta Bruzzone assente a Ore 14 dopo il litigio con Milo Infante in diretta, possibile addio al programma

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Roberta Bruzzone potrebbe non essere più ospite a “Ore 14“, il programma condotto da Milo Infante. La criminologa, ormai presenza fissa del primo pomeriggio di Rai 2, non è apparsa nelle ultime puntate del format. Un messaggio sui social farebbe sospettare che la criminologa possa avere altri progetti per il 2026. A influire sulla sua decisione potrebbe essere stata una discussione in diretta con Infante nella puntata pomeridiana del 27 novembre.

Roberta Bruzzone e l’assenza a Ore 14

Roberta Bruzzone non è apparsa nell’edizione serale di Ore 14 del 27 novembre, né in quella pomeridiana del giorno successivo.

Durante la puntata pomeridiana del 27 novembre, la criminologa aveva avuto un diverbio con il conduttore Milo Infante.

Parlando del caso Garlasco, Bruzzone aveva detto che “di questi temi dovrebbe occuparsene gente che sa di cosa parla, ma non perché voglio svalutare quello che è stato detto, ma perché è una materia molto scivolosa, tecnica e complessa”.

La riflessione era legata alla discussione in studio sulle tracce di DNA riscontrate sotto le unghie di Chiara Poggi e della loro presunta compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio.

Successivamente, rivolgendosi agli ospiti, l’esperta aveva aggiunto: “Leggetevi i verbali prima di commentarli”. Qui è arrivato il rimprovero di Infante: “Lo facciamo anche noi lo sforzo di leggerli, non li ha letti solo lei”.

Il post sui progetti per il 2026 di Roberta Bruzzone

Su Facebook e Instagram Bruzzone ha ringraziato i fan per l’affetto e l’apprezzamento del suo programma “Nella mente di Narciso”, in onda su Rai 2.

Nel post la criminologa riflette sulla “richiesta costante di contenuti seri, credibili, professionali” assicurando che, da lei, “avrete solo quelli. A qualsiasi costo. Non violerò mai questo patto di lealtà con voi”.

Dopo aver confermato che “Nella mente di Narciso” andrà avanti per altre due stagioni, Bruzzone ha aggiunto che “il 2026 sarà un anno densissimo di nuovi progetti televisivi a cui ho scelto di dedicarmi in maniera prioritaria”.

“Ho maturato una decisione molto chiara- si legge ancora nel post – voglio impegnarmi solo in spazi dove ho il pieno controllo sui contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica”. Proprio questa frase sul “controllo dei contenuti” farebbe pensare a un addio a Ore 14.

“Giunti a questo punto della mia carriera – ha spiegato Bruzzone – ritengo doveroso concentrarmi su ciò che davvero merita di essere divulgato: informazione corretta, strumenti utili, analisi serie”.

La risposta a un fan sull’assenza a Ore 14

Riguardo all’assenza a Ore 14, la criminologa non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma alla domanda di una follower sul perché non fosse in studio, ha replicato: “Scelte… Doverose. Spiegherò meglio quando verrà il momento”.

Sempre nel post sul programma “Nella mente di Narciso”, Bruzzone ha sottolineato che “non è un programma costruito, qui sono bandite le opinioni destituite di fondamento scientifico, è un lavoro scientifico, rigoroso, tecnico, fondato su dati verificabili, su un linguaggio chiaro ma mai semplificato, su contenuti che rispettano l’intelligenza di chi mi segue. È la mia promessa, la mia linea d’onore verso di voi: lealtà, verità, metodo. Sempre”. Come a rimarcare il lavoro a cui vuole continuare a dedicarsi.