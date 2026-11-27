Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È ancora polemica tra Roberta Bruzzone e Francesca Bugamelli. La true crime creator nota anche come Bugalalla, che nei giorni scorsi ha ricevuto la notifica di alcuni atti per diffamazione a margine di una trasmissione Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni in tv sulle voci secondo cui sarebbe “ricercata per truffa” e su Emme Team. Sui social è arrivato il commento ironico della criminologa.

Le parole di Francesca Bugamelli a Ore 14 Sera

Francesca Bugamelli è stata intervistata a Ore 14 Sera da Salvo Sottile, che ha detto: “Durante la tua permanenza a Miami sono girate un sacco di leggende. Avevano detto che non potevi mettere piede in Italia perché ti avrebbero arrestata o che eri ricercata per truffa. Cosa c’è di vero?”.

La risposta di Bugalalla: “Non c’è assolutamente nulla di vero. Io sto subendo diffamazioni organizzate da un gruppo ben preciso di soggetti che portano avanti queste narrazioni distorte su di me perché l’informazione che faccio infastidisce”.

Francesca Bugamelli ha poi aggiunto: “Questo gruppo di persone utilizza da anni questo modus operandi e con me si sono proprio appassionate e ossessionate. Sono gli stessi che, curiosamente, organizzano diffamazioni anche nei confronti dell’avvocato Antonio De Rensis o che hanno montato leggende sull’avvocato Bocellari e su chiunque si impegna nel divulgare questa nuova indagine e chi dubita della condanna ad Alberto Stasi. Lo stesso Alberto è oggetto di mistificazioni da parte di questo gruppo”.

A quel punto Salvo Sottile ha detto: “C’è chi dice che dietro il tuo lavoro ci siano Emme Team e Mirko Zeppellini“.

La replica di Bugalalla: “Questa è una leggenda che va avanti dal 2021 e viene riproposta ogni volta che io ottengo successi o scalo qualche obiettivo. Sono sei anni che va avanti, con gli stessi testimoni che raccontano la stessa storia preparata dagli stessi soggetti. Utilizzano il nome di un uomo che ha subito un caso di malagiustizia negli USA: è stato in custodia preventiva ma poi è stato prosciolto senza pregiudizio. Stiamo parlando di un incensurato che viene costantemente presentato come un criminale“.

“Io stessa”, ha aggiunto ancora Francesca Bugamelli, “vengo presentata come una criminale e sono arrivata al punto di pubblicare il mio casellario giudiziario perché in diversi credevano a queste diffamazioni. Ciò nonostante, continuano negando l’evidenza”.

Salvo Sottile ha chiesto: “Hai denunce per truffa?“.

La risposta: “No, ho controllato poco fa visto che mi hanno notificato atti per diffamazione. Io devo raccontare tutto perché vengono inventate storie. La mia arma per difendermi sono i documenti e i fatti”.

Il commento di Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone, su Facebook, ha pubblicato un post in cui, tra faccine sorridenti, si legge: “Incensurato? Ma vergognatevi“.

Il caso Emme Team a Le Iene

Il post pubblicato da Roberta Bruzzone include anche un video con alcuni spezzoni dalla trasmissione Le Iene, che ha dedicato uno speciale “Inside” a Emme Team.

Nella presentazione si legge: “Sapete cosa hanno in comune alcuni dei più importanti casi di cronaca nera italiana degli ultimi anni? Sono tutti misteri su cui ha indagato il sedicente gruppo investigativo americano Emme Team, che sostiene di averli risolti. Con Roberta Rei e Francesco Priano a ‘Le Iene presentano Inside’, vi mostriamo che non è così e che il mistero più grande in realtà è chi ci sia dietro questo gruppo”.