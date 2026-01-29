Roberta Bruzzone confessa che ha lasciato Ore 14 per la fine dell'amicizia con Milo Infante, "era un fratello"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È venuto meno il rapporto d’amicizia, anche importante, con il conduttore Milo Infante definito “come un fratello”. Questo il motivo principale per cui Roberta Bruzzone ha lasciato il programma Ore 14. In qualità di esperta criminologa, era praticamente ospite fissa della trasmissione per analizzare i casi si cronaca del momento, in particolare il delitto di Garlasco. Non solo, l’opinionista televisiva ha anche spiegato che è stata una questione di “ruolo” e che in questo momento preferisce Quarto Grado.

Cosa ha detto Roberta Bruzzone su Milo Infante

A Selvaggia Lucarelli, nella puntata del podcast su YouTube Burnout pubblicato il 28 gennaio, Roberta Bruzzone si è soffermata, lungamente, sul perché ha detto addio al suo ruolo da opinionista nelle puntate di Ore 14, svelando particolari inediti sul suo rapporto con il conduttore.

“Non ti nascondo che per me Milo era veramente un fratello e ho fatto anche delle scelte di tipo professionale l’anno scorso, proprio per non penalizzarlo, rimanendo quindi nel programma”.

Roberta Bruzzone ha, inoltre, aggiunto che è stata anche una questione di “ruolo”.

Non le piaceva l’immagine che ne usciva dai dibattiti con gli ospiti in studio.

Un marchio che non le piaceva

“Il mio ruolo, in quella trasmissione, cominciava a essere qualcosa che non mi assomigliava più”, ha spiegato la criminologa a Selvaggia Lucarelli.

L’opinionista televisiva ha chiarito che non le è stato mai imposto nulla.

“Io non non ho questa passione per arrabbiarmi a prescindere”, ha precisato Roberta Bruzzone.

Però “era diventata una sorta di marchio di fabbrica che mi veniva in qualche modo, non dico imposto, ma venivano create le condizioni perché questa parte un po’ più felina emergesse in maniera a volte anche un po’ un po’ fuori dalle righe”, le sue parole.

Questo suo modo di reagire non le piaceva più e ha così scelto di parlarne con Milo Infante.

Il confronto tra Roberta Bruzzone e Milo Infante

La criminologa ha spiegato di essersi confrontata con il conduttore di Ore 14 ma “non c’era più quella sintonia”.

La stessa Roberta Bruzzone ha capito che non era più a suo agio in quella trasmissione.

Ha deciso, così, di andare via e interrompere la collaborazione.

L’esperta ha spiegato di aver trovato un po’ “svilente” per la sua professionalità trovarsi di fronte interlocutori che non hanno le sue stesse competenze.

“Non è una questione di superiorità, ma non trovo corretto, per una persona nella mia posizione, confrontarmi su temi ultraspecialistici con gente che non ha questo tipo di competenze”, ha specificato Roberta Bruzzone.

Inoltre, ha sottolineato che “sono quasi 30 anni che mi occupo di questo tipo di materia. Non sono genetista, ma so leggere un tracciato molto bene, so perfettamente quali sono i limiti di una consulenza genetica”.

Perché Roberta Bruzzone preferisce Quarto Grado

Infine, l’esperta criminologa ha, sempre a Selvaggia Lucarelli, spiegato che, a suo avviso, Milo Infante ha cambiato direzione strada facendo.

“Una cosa è argomentare, approfondire ed è legittimo, altro è tirar fuori delle argomentazioni che non sto qui a riferirvi che io ritengo assolutamente fuori dalla grazia di Dio”.

Non conosce i motivi di questo cambiamento editoriale di Ore 14, ma era preoccupata dalla sua evoluzione.

Roberta Bruzzone ha, anche, rivelato perché al momento preferisce Quarto Grado: “È il programma che almeno per quanto mi riguarda dà spazio anche al contraddittorio tecnico in maniera assolutamente più ampia ed è quello che francamente io cercavo e quindi mi va benissimo stare lì”.