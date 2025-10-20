Roberta Bruzzone consulente di Dassilva querela Monica Lunedei, avvocata della famiglia di Pierina Paganelli

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense nonché consulente di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, ha annunciato in un comunicato la denuncia-querela nei confronti di Monica Lunedei, legale della famiglia della vittima. L’esperta ha confermato in televisione i motivi, definendo le accuse della legale “una delle offese peggiori che io abbia mai ricevuto, forse quella più diffamatoria”. Lunadei, riferendosi ai consulenti della difesa di Dassilva, aveva detto che erano circolate informazioni “distorte e parziali”.

L’accusa di Lunedei

Marco e Monica Lunedei, avvocati di parte civile della famiglia di Pierina Paganelli, nei giorni scorsi hanno prodotto e depositato un dossier con i commenti sul web che, secondo loro, rientrerebbero in una precisa strategia difensiva tesa ad abusare della “credulità popolare, manovrare l’opinione pubblica e influenzare il processo”.

L’avvocata Monica Lunedei, come riportato dal Resto del Carlino, ha puntato il dito contro i “consulenti della difesa“, parlando di “strategia mediatica che emerge dagli atti di indagine” che “leggiamo nei documenti come le intercettazioni perché Valeria Bartolucci la riferisce al marito, Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, durante i colloqui in carcere”.

Secondo la legale, “su alcuni canali YouTube diversi utenti hanno attinto a mani basse dai consulenti di difesa ottenendo degli atti o delle informazioni distorte e parziali. Si attacca la nipote di Pierina che all’epoca era minorenne, suggerendo un suo coinvolgimento nell’omicidio. Del resto è la stessa Bartolucci che ripete da mesi che lei è convinta che siano stati in due o tre a uccidere Pierina. Assurdità – le definisce Lunedei – messe in rete con un preciso intento di influenzare il processo. C’è una vera e propria aggressione nei confronti della famiglia della vittima che non può più essere tollerata”.

Il comunicato di Roberta Bruzzone

Non si è fatta attendere la reazione di Roberta Bruzzone, consulente di Louis Dassilva, che ha diffuso un comunicato stampa attraverso l’ANSA in cui ha replicato a Monica Lunedei parlando di “gravissime e totalmente infondate accuse recentemente diffuse dall’avvocato Monica Lunedei. Le dichiarazioni rese, che attribuiscono alla difesa condotte potenzialmente penalmente rilevanti e del tutto prive di qualsiasi riscontro fattuale, costituiscono un atto di inaudita gravità e rappresentano un tentativo inaccettabile di delegittimazione professionale nei confronti di chi sta operando con rigore e trasparenza in un processo complesso e delicato”.

La psicologa forense e criminologa ha aggiunto che “nessuna delle affermazioni diffuse corrisponde al vero. Sono accuse infamanti, prive di fondamento e lesive dell’onorabilità di tutti i professionisti coinvolti. Per tali ragioni, provvederò immediatamente ad adire le sedi competenti giudiziarie, affinché venga ristabilita la verità dei fatti e tutelata la reputazione dell’intero collegio difensivo di cui faccio parte come consulente principale”.

Il comunicato si conclude così: “È inammissibile che, a ridosso dell’apertura di un processo tanto rilevante e sensibile, si tenti di avvelenare il clima processuale con dichiarazioni diffamatorie e strumentali. Simili comportamenti, oltre a violare i principi di lealtà e correttezza, rischiano di compromettere il sereno svolgimento dell’attività giudiziaria, che dovrebbe restare orientata esclusivamente all’accertamento della verità”.

La conferma in tv, parlando dell’omicidio di Pierina Paganelli

La conferma dello scontro è arrivata dalla stessa Bruzzone a lunedì 20 ottobre durante Ore 14, trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2.

L’esperta ha dichiarato che “domani (martedì 21 ottobre, ndr) verrà depositata la denuncia-querela, il mio ufficio legale l’ha già predisposta”.

Ha ripetuto che “ci sono state delle dichiarazioni in questi giorni, riprese dai principali organi di stampa, dove ci sono accuse gravissime con particolare riferimento al consulente della difesa Dassilva, io sono chiaramente il consulente principale. Siamo stati accusati, unitamente agli avvocati, di avere in qualche modo manipolato l’opinione pubblica, di aver innescato una sorta di campagna d’odio nei confronti di Pierina Paganelli. E questa la ritengo veramente una delle offese peggiori che io abbia mai ricevuto nell’ambito della mia carriera, forse quella più diffamatoria. Perché l’idea che io possa orchestrare, unitamente ai miei collaboratori, una campagna d’odio verso una vittima, una povera signora anziana che è stata uccisa barbaramente, la trovo veramente qualcosa di una gravità inaudita, unitamente al fatto di averci accusato di una serie di reati, anche molto gravi, come quello di aver cercato di interferire sulla serenità del processo, con affermazioni chiare e inequivoche, e di chiarissimo tenore diffamatorio“.

La perizia fonica e i dubbi su Manuela Bianchi

Sempre a Ore 14, Roberta Bruzzone ha poi parlato della perizia fonica nell’incidente probatorio, relativa ai rumori provenienti dal garage nelle ore dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Così la consulente di Louis Dassilva: “C’è in corso un accertamento peritale nell’incidente probatorio che riguarda la parte fonica, che chiaramente su nostra precisazione indicazione prende in considerazione anche tutti i rumori della famosa mattina, quindi quella in cui la Bianchi sostiene di aver ricevuto indicazioni dal Dassilva che l’avrebbe attesa presso il suo garage. E ci sono una serie di aspetti, sulla parte fonica, determinanti: perché se Dassilva è giunto da lei lì deve aver per forza passato la porta tagliafuoco“.

E ancora: “Ci sono una serie di inevitabili rumori che anche al netto di una tentativo di assorbirli il più possibile, dal punto di vista dell’attenzione che uno può opporre in quel tipo di situazione… si deve sentire la porta che si apre e si chiude. Quindi, noi diciamo che abbiamo un’ulteriore carta da giocare all’esito di quello che sarà chiaramente l’incidente probatorio sulla parte fonica, che ad oggi abbiamo buone ragioni per ritenere favorevole. Perché se nel momento in cui la signora Bianchi racconta delle cose, ma questi passaggi non trovano alcun riscontro di natura oggettiva all’esterno del suo dichiarato, beh, non è che esattamente abbiamo a che fare con un soggetto che si è reso così coerente sin dalle primissime battute di questi inchiesta, no?”.