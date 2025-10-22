Roberta Bruzzone contro Alessia Pifferi in aula al processo, "ha lavato la bambina prima della recita"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La criminologa Roberta Bruzzone ha parlato del comportamento di Alessia Pifferi, esponendo la perizia psichiatrica durante il processo di appello per l’omicidio della figlia di Pifferi, Diana, di 18 mesi. La donna è già stata condannata all’ergastolo in primo grado. La sorella chiede una sentenza rapida e non lascia spazio alla riconciliazione.

L’analisi di Roberta Bruzzone

La criminologa Roberta Bruzzone è stata ascoltata in aula, come consulente di parte civile, nel processo d’appello a carico di Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana di 18 mesi. Nella sua relazione, Bruzzone ha chiarito:

Pifferi è totalmente in grado di fare un bilanciamento tra i suoi bisogni e quelli degli altri. Non c’è neanche un conflitto. La sua personalità è organizzata intorno a temi ben precisi e ruotano tutti intorno ai suoi bisogni.

Viviana Pifferi, sorella di Alessia

La criminologa ha poi continuato: “Gli altri non sono così importanti, compresa bambina, ma non perché non si rende conto. Se lei si nutre emotivamente, il resto passa in secondo piano, compresa la bambina”.

La “messinscena” di Alessia Pifferi

Per spiegare la personalità di Pifferi, Bruzzone ha ripercorso quanto accaduto il 20 luglio 2022, quando Pifferi tornò nella sua abitazione di Milano, dopo aver lasciato la piccola Diana da sola per 6 giorni. La criminologa ha ricordato:

La prima cosa che fa è aprire le finestre. Lava la bambina, la sistema, e poi chiama la vicina di casa e comincia la messinscena. Con una capacità manipolatoria assolutamente di buon livello, mente dicendo ‘io l’ho lasciata con la babysitter’.

Il commento della sorella di Alessia Pifferi

Viviana Pifferi, sorella di Alessia che fin dai primi momenti ha supportato l’accusa nel processo, chiedendo giustizia per la nipote, ha commentato l’udienza e la futura sentenza:

Spero che sia veloce, perché noi siamo veramente stanchi. Noi abbiamo sempre ritenuto che Alessia fosse in grado di intendere e di volere, le nostre conclusioni sono sempre state queste. Adesso è ora di chiudere.

Viviana Pifferi ha poi aggiunto: “Non sono mai tranquilla, nemmeno per la sentenza. La riconciliazione non è stata mai chiesta, ma in ogni caso in questo momento, anche se arrivassero delle scuse, per me non conterebbero nulla.”