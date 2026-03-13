Roberta Bruzzone contro Milo Infante e la "nostalgia professionale", "quando una porta si chiude resta chiusa"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Roberta Bruzzone, sul proprio profilo social, ha scritto un post che riporta parole contro Milo Infante. Cita la “nostalgia professionale” e scrive che “quando una porta si chiude resta chiusa”. Il riferimento è all’addio alla trasmissione dopo la fine del rapporto di amicizia con il conduttore di Ore 14. Lo aveva spiegato nel podcast “Burnout”, ora torna sul tema parlando dell’uso delle sue vecchie interviste.

Cosa ha scritto Bruzzone su Infante

Sui social della criminologa Roberta Bruzzone, spunta un messaggio al suo vecchio amico, e conduttore di Ore 14, Milo Infante. Nella mattinata di venerdì, aggiornando sulla sua giornata lavorativa, racconta di essere appena uscita dal carcere di Regina Coeli, dove “ho concluso una perizia particolarmente impegnativa”.

Spiega che, nel frattempo, le sono arrivati messaggi che segnalano una cosa “piuttosto curiosa”. Parla dell’utilizzo delle sue vecchie interviste da parte del programma Ore 14. Scrive che questo avviene “nonostante la mia decisione di lasciare il programma”.

ANSA

Si rivolge all’ex amico come “signor Infante” e dice che continua a parlare di lei. “Forse è una strategia per tentare di risollevare un po’ gli ascolti”. Oppure una forma di “nostalgia professionale”.

La seconda parte del messaggio

Il rapporto di amicizia con Milo Infante ha portato anche alla fine della collaborazione con il programma. Da qui i riferimenti allo stesso, con tanto di frecciatina alle dinamiche degli ascolti.

Infatti dopo il primo post, Bruzzone ne pubblica un altro con lo share messo a confronto con altri programmi. Don Matteo apre la classifica con il 20,7%, mentre Ore 14 si ferma ad appena 672mila spettatori, meno di Piazzapulita e Dritto e Rovescio.

Quindi Bruzzone scrive: “Del resto capisco che quando una presenza funziona, quando porta contenuti e competenza, poi l’assenza si sente”.

La fine del rapporto

Il messaggio di Roberta Bruzzone sembra essere molto chiaro: “La versione attuale di Roberta Bruzzone non è più disponibile“. Lo scrive e aggiunge che questa è una scelta “sana della vita” come quando una porta si chiude e resta chiusa.

E infine quella che sembra un’altra frecciatina: “Del resto non tutte le porte che chiudi sono perdite. Alcune sono semplicemente uscite di sicurezza”. L’immagine del post ritrae un avatar di Bruzzone, donna bionda creata con l’IA, mentre esce da un’uscita di sicurezza.