Roberta Bruzzone contro Milo Infante sul caso Garlasco, "lo porto in tribunale: voleva la mia testa in Rai"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Altro botta e risposta infuocato a distanza tra Roberta Bruzzone e Milo Infante. La psicologa e criminologa ha dichiarato di avere intenzione di trascinare il conduttore in tribunale, dopo le recenti dichiarazioni sulla vicenda relativa al delitto di Garlasco, in particolare sull’esposto presentato dalla famiglia Cappa.

Garlasco, esposto della famiglia Cappa: Roberta Bruzzone contro Milo Infante

Al centro della polemica c’è un passaggio nell’esposto presentato dalla famiglia Cappa, vale a dire una testimonianza della criminologa, che riferiva di presunte accuse mosse dal legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, contro Stefania Cappa alla presenza di Milo Infante.

Il conduttore, nel corso del programma Ore 11, ha smentito la versione di Bruzzone, assicurando di non aver mai udito quelle parole.

ANSA

La psicologa, intervistata da Fanpage.it, ha fatto sapere che, non appena rientrerà in Italia, trascinerà in tribunale il giornalista: “Credo che tutto quello che sta accadendo vada valutato in sede giudiziaria. Appena torno in Italia farò i miei passi”.

“Il fatto che abbia nei miei confronti del malanimo credo sia non solo pubblico ma piuttosto documentato”, ha tuonato Bruzzone, riferendosi a Infante.

Bruzzone vuole trascinare Infante in tribunale

Secondo la criminologa, all’origine di questa situazione ci sarebbe anche un fatto riconducibile alla sua attività lavorativa: “Probabilmente, l’aver cercato in tutti i modi di ottenere la mia testa in Rai senza riuscirci è una cosa che forse non ha ancora metabolizzato”.

E ancora, Infante, sempre stando all’opinione di Bruzzone, ha usato più volte “toni e modalità che ora cominciano a essere un po’ insistenti”. Da qui la scelta di adire le vie legali: “Credo che tutto quello che sta accadendo, compreso il fatto che continua a dedicarmi una sistematica attenzione nei suoi programmi da mesi, vada valutato in sede giudiziaria. Quindi, appena torno in Italia, farò i miei passi”.

Sulla smentita di Infante sulla vicenda legata all’esposto della famiglia Cappa (il conduttore ha detto di essere pronto a ribadire la sua versione sulle affermazioni presunte di De Rensis davanti a un giudice), Bruzzone ha così commentato: “Prendo atto che lui dice di non ricordare quella conversazione, ma non è un grosso problema: io ho modo di documentare tutto quello che ho detto e affermato”.

Le dichiarazioni di Milo Infante dopo l’esposto della famiglia Cappa

Il nuovo scontro tra Bruzzone e Infante si è generato dopo la notizia dell’esposto depositato dalla famiglia di Stefania Cappa.

Il 9 marzo 2026, l’avvocata Cappa si era rivolta a Roberta Bruzzone nell’ambito di indagini difensive preventive. Nel testo dell’atto, la criminologa racconta un episodio che si sarebbe verificato a margine di una registrazione televisiva alla presenza di Milo Infante.

In particolare, Bruzzone ha raccontato che l’avvocato Antonio De Rensis si sarebbe lasciato andare a gravi esternazioni su Stefania Cappa, teorizzando che la donna avrebbe avuto un ruolo di regia nell’omicidio di Chiara Poggi.

Infante, a Ore 11, si è così pronunciato sulla questione: “La dottoressa Bruzzone riferisce che io avrei sentito l’avvocato Antonio De Rensis fare delle affermazioni su Stefania Cappa. Non ho mai sentito nulla del genere”.

“Andiamo pure davanti a un giudice: in tutta serenità, quando chiederà a Luca Fazzo e a me se abbiamo mai sentito De Rensis dire quelle cose, io risponderò di no”, ha concluso il giornalista.