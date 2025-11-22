Roberta Bruzzone contro Nordio e Roccella sui femminicidi, bufera sulle loro frasi: "Gravissimo e inquietante"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non si placano le polemiche per alcune dichiarazioni dei ministri della Giustizia e della Famiglia, Carlo Nordio ed Eugenia Roccella, sul tema dei femminicidi. Frasi su parità dei sessi ed educazione sessuale pronunciate alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sul caso è intervenuta anche la criminologa Roberta Bruzzone, che ha definito “gravissime”, “inaccettabili” e “inquietanti” le parole dei due esponenti del Governo Meloni.

Femminicidi, Roberta Bruzzone contro Nordio e Roccella

“È gravissimo. Sentire un ministro della Repubblica affermare, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ‘nel codice genetico dell’uomo c’è una resistenza alla parità dei sessi’ è inaccettabile”.

Così su Facebook la psicologa e criminologa Roberta Bruzzone critica il ministro della Giustizia Carlo Nordio per le sue recenti dichiarazioni su femminicidi e violenza di genere.

Assieme a Nordio è finita nella bufera anche la ministra della Famiglia Eugenia Roccella.

Secondo Bruzzone “è ancora più inquietante che una ministra affermi, senza supporto empirico, che ‘non c’è correlazione tra l’educazione sessuo-affettiva a scuola e una diminuzione dei femminicidi'”.

Bruzzone contro il ministro Nordio: “Inaccettabile”

Le dinamiche patriarcali e la violenza di genere non sono “codificate nel DNA” degli uomini.

“Sono cultura, potere, stereotipi, narrazioni sociali e modelli familiari che si tramandano – spiega Bruzzone – non predisposizioni biologiche inevitabili”.

Secondo la criminologa frasi come quelle di Nordio “servono solo a naturalizzare la violenza maschile, a sminuire la responsabilità degli uomini e della società”.

La psicologa ricorda che chi ha potere “ha anche responsabilità precise”.

“Se un ministro agisce come magistrato da anni, come nel caso di Carlo Nordio, quando pronuncia concetti di questo tipo, dovrebbe misurare bene la gravità delle parole perché queste parole investono, coinvolgono, definiscono le politiche, il tono pubblico”.

“Inquietanti” le parole della ministra Roccella

Secondo Roberta Bruzzone è un “passo indietro” quanto detto dalla ministra della Famiglia Eugenia Roccella sull’educazione sessuale a scuola, che non servirebbe alla prevenzione dei femminicidi.

“Negare o minimizzare l’importanza della prevenzione culturale e relazionale – spiega – significa ignorare decenni di ricerche che evidenziano come l’educazione al rispetto, al consenso, all’uguaglianza agisca come fattore protettivo”.

Roccella “sta fraintendendo gravemente il ruolo della prevenzione nelle scuole”, aggiunge la psicologa: “La scuola non è solo luogo di trasmissione di nozioni, ma di trasformazione relazionale, di modelli”.

E ancora: “Quando il governo affida toni, parole e significati” a ministri che parlano in questo modo “significa che non è davvero al lavoro su una strategia di cambiamento culturale, ma su una retorica che giustifica l’immobilismo“.

“Significa – sottolinea – che il discorso pubblico sulle donne, sulla violenza maschile, sulle relazioni di potere è ancora dominato da logiche patriarcali“.

Per Bruzzone bisogna invece investire “nella cultura del rispetto, nelle scuole, nelle famiglie, nella giustizia riparativa e nella prevenzione”.