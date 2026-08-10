Roberta Bruzzone difende gli agenti del caso Fakir, sfogo sul web: "Giudicare dopo e dalla poltrona è facile"

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“È molto facile giudicare una scena del genere seduti comodamente sulla poltrona di casa” così Roberta Bruzzone sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un controllo della polizia a Bologna. In un lungo post social, la criminologa prende le difese degli agenti presenti al momento del decesso e nelle ore precedenti, sottolineando la difficoltà di agire con lucidità durante operazioni così complesse.

Roberta Bruzzone si espone sul caso Fakir

Continuano le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, morto a 42 anni durante un fermo effettuato dagli agenti della polizia di Bologna.

Sul caso si espone anche Roberta Bruzzone, che prende pubblicamente le difese dei militari.

ANSA

“Giudicare dopo è facile. Intervenire mentre la situazione esplode è un’altra cosa. – scrive su Facebook – E la distanza tra le due si chiama realtà. Quella che gli esperti da divano non hanno mai incontrato”.

La criminologa si scaglia contro chi giudica da lontano, contro i “processi sommari sui social” dove “si osserva il risultato finale e si dimentica la situazione iniziale”.

“È facile fermare un’immagine, rallentare un video, isolare un gesto e costruire, a posteriori, la strategia perfetta. Quella in cui tutti parlano con calma, nessuno corre rischi, il soggetto collabora e ogni manovra riesce al primo tentativo. Peccato che la realtà non funzioni così” osserva.

La difesa degli agenti coinvolti

Bruzzone sottolinea la complessità dell’operazione richiesta agli agenti: “Quando ci si trova davanti a una persona in uno stato di gravissima alterazione mentale e comportamentale, verosimilmente aggravato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, non si sta gestendo un normale interlocutore particolarmente agitato”.

Quanto avvenuto a Bologna lo scorso 19 luglio è definito dalla criminologa “una situazione ad altissima criticità”, in cui in pericolo si trovano “il soggetto, i sanitari, le forze dell’ordine e chiunque si trovi nelle vicinanze”.

Sottolinea come, in certi casi, i professionisti rischino di “essere colpiti, morsi, feriti o contaminati” e come “ogni scelta comporta un rischio”.

Per la criminologa non c’è solo una vittima

L’accusa di Roberta Bruzzone è quella della pretesa di “lucidità assoluta da chi sta operando nel caos” ma non da parte di chi “sotto l’effetto di sostanze o in uno stato di alterazione estrema, sta mettendo in pericolo sé stesso e gli altri”.

“Naturalmente – scrive l’esperta su Facebook – ogni intervento deve essere ricostruito, verificato e valutato con rigore. Nessuno è al di sopra delle regole. Ma valutare non significa semplificare. E soprattutto non significa trasformare automaticamente chi interviene in un carnefice solo perché l’esito è stato drammatico”.

La conclusione è chiara: “Prima di emettere sentenze, bisognerebbe avere almeno l’onestà di comprendere cosa significhi entrare fisicamente in quella scena. Perché da casa tutto sembra facile. Sul posto, invece, non c’è una poltrona. Non c’è il replay. Non c’è il senno di poi”.

In centinaia gli utenti che, nella sezione dei commenti, lodano la capacità critica della criminiloga, sostenendo la sua tesi.