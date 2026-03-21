Roberta Bruzzone e il mistero dgli audio non depositati in Procura, "c'è chi ha fatto dietrofront, procedo io"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una regia mediatica, dietro il delitto di Garlasco in grado addirittura di produrre false piste e false prove per orientare indagini e opinione pubblica. È questa la convinzione di Roberta Bruzzone, motivo per cui depositerà personalmente in procura gli audio che ritiene importanti per la pista di un movente alternativo per l’omicidio di Chiara Poggi. “C’è chi ha fatto dietrofront, procedo io”, le parole della criminologa. Emergerebbe da queste conversazioni che Andrea Sempio sarebbe “solo un’appendice” e si punterebbe su “altri”.

Cosa ha detto Roberta Bruzzone sugli audio di Garlasco

Nella puntata di Quarto Grado del 20 marzo è tornato al centro del dibattito il delitto di Garlasco.

In particolare due i focus principali, una presunta regia per disorientare l’opinione pubblica sulla morte di Chiara Poggi e i famosi audio di Roberta Bruzzone che racconterebbero di un movente alternativo dietro l’omicidio della giovane.

ANSA

La criminologa ha spiegato che rispetto alle dichiarazioni fatte in precedenza, c’è stato un dietrofront da parte di terzi che non hanno più depositato, come le avevano detto, gli audio presso la Procura di Milano.

“Qualcuno ha fatto dietrofront. Questi audio li ho e li ritengo oltremodo interessanti. Dicono fatti” e soprattutto spiegano “una geografia di relazioni molto molto interessante”.

Non sono stati depositati, secondo la criminologa, perché evidentemente qualcosa sarebbe cambiato da “una parte”,

Parte che non viene mai rivelata da Roberta Bruzzone.

La scelta sugli audio di Garlasco

La criminologa ha poi rivelato a Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado: “Procedo io direttamente, depositerò, questa è una mia decisione”.

Roberta Bruzzone ha dichiarato di non aver frainteso nulla sugli audio e le decisioni prese da terzi, almeno inizialmente, ma farà i suoi “passi su cui ho pieno controllo”.

La tesi della regia

Nel corso della puntata di Quarto Grado del 20 marzo si è poi affrontata la tesi su una presunta regia dietro il ritorno in auge del delitto di Garlasco.

Su domanda di Gianluigi Nuzzi, Roberta Bruzzone si è dimostrata decisa: “Non penso ci sia una regia, lo so. Un conto è pensarlo, un conto è avere riscontro che quei pezzi li hai messi bene insieme”.

Roberta Bruzzone ha anche spiegato di che tipo di regia si tratti.

“Dal punto di vista giudiziario non lo so. Mediatico sicuramente”.

“Con l’obiettivo di orientare opinione pubblica e indagini?” chiede Gianluigi Nuzzi.

“Assolutamente si”, la risposta decisa della criminologa.

Per Roberta Bruzzone il regista principale è chiarissimo, tutti gli altri anche.

Il conduttore la incalza e le chiede se si tratta di fabbricare false prove, testimoni falsi e piste per incastrare qualcun altro

“Si, quello che mi consente di dire quello che ho in mano e quello che vedo. Quello che era sospetto, adesso è un convincimento”, replica Roberta Bruzzone.

Il chiarimento su Andrea Sempio

Dagli audio emergerebbe una “ricostruzione ampiamente orientata”, che la stessa criminologa ha scelto di non citare in tv per non dare adito a speculazioni.

In merito agli audio su un presunto movente del delitto di Garlasco, Roberta Bruzzone ha spiegato che “ci sono dei passaggi a mio modi importanti, rilevanti” che devono passare al doveroso vaglio della giustizia.

Infine, è arrivato un importante chiarimento sulla posizione di Andrea Sempio all’interno dei famosi audio.

“Andrea Sempio è un’appendice, si punta su altri, il suo è un ruolo collaterale, periferico, ci sono altri”, ha sottolineato.

Nella stessa puntata di Quarto Grado, Roberta Bruzzone è anche tornata sul perché è indagata.