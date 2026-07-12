Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado, "Scelta doverosa e non più procrastinabile": l'annuncio sul futuro in tv

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Roberta Bruzzone ha annunciato sui social che lascia Quarto Grado perché il suo percorso professionale la vede impegnata in una “direzione diversa”. La psicologa forense ha ribadito la sua stima per i conduttori Nuzzi, Magri e Viero e ha spiegato che sarà protagonista in progetti futuri in Rai, come conduttrice, che rendono “doverosa e non più procrastinabile” la sua scelta.

L’annuncio di Bruzzone su Quarto Grado

“Amici, visto il grande affetto e i tantissimi messaggi che ho ricevuto, desidero chiarire un aspetto“, ha scritto Roberta Bruzzone in un post su Instagram in cui spiega l’addio a Quarto Grado.

La psicologa forense ha sottolineato di nutrire “la massima stima nei confronti” della trasmissione, “di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra che, in questi anni, mi ha dato l’opportunità di condividere un percorso professionale estremamente importante”.

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“Oggi, però, il mio percorso ha preso una direzione diversa“, ha spiegato.

Il futuro Tv in Rai

Bruzzone ha chiarito che i “nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una scelta che ritengo naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile“.

La psicologa forense intende dedicare “la mia energia principalmente ai progetti che mi appartengono e al percorso professionale che sto costruendo all’interno del servizio pubblico”.

L’esperta ha comunque ripetuto l’apprezzamento per la trasmissione Mediaset a cui ha preso parte finora augurando a “Quarto Grado e a tutto il suo straordinario staff” di continuare “con lo stesso rigore e la stessa qualità che hanno sempre contraddistinto il loro lavoro”.

“Da parte mia resteranno immutati la stima, il rispetto e la gratitudine per un’esperienza professionale che ha rappresentato una tappa importante del mio cammino”, ha concluso nel post.

Il nuovo programma di Bruzzone

Alla recente presentazione dei palinsesti Rai è stato annunciato che Roberta Bruzzone è stata scelta per guidare un nuovo programma di Rai2, tra i più attesi della prossima stagione televisiva del servizio pubblico.

Lo show dovrebbe chiamarsi Dentro la truffa e sarebbe un programma investigativo volto a smascherare i meccanismi e le tecniche di manipolazione psicologica utilizzate dai truffatori.

Accanto a questo progetto, è previsto anche il ritorno in palinsesto di Nella mente di Narciso, condotto e co-scritto dalla criminologa, incentrato sui disturbi di personalità e sulle dinamiche relazionali tossiche.

Il distacco di Bruzzone da Ore 14

Roberta Bruzzone, mesi fa, ha lasciato anche il programma Ore 14 condotto da Milo Infante su Rai2. In quel caso, la causa è legata a tensioni tra la criminologa e il conduttore.

A giugno lo scontro tra i due è arrivato davanti al Comitato Etico Rai. Infante, all’epoca vicedirettore degli Approfondimenti, ha presentato un dossier dopo una serie di attacchi ricevuti sui social.

Su questo fronte la criminologa aveva dichiarato di essere pronta a riferire la propria versione “carte alla mano”.

Milo Infante, successivamente, ha annunciato di lasciare la Rai per un nuovo progetto a Mediaset (ma la sua decisione non ha nulla a che fare con lo scontro con la Bruzzone).

Alla criminologa è stato invece proposto il nuovo programma investigativo su Rai2.