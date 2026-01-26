Roberta Bruzzone minacciata di morte, "ho terrore dell'attacco con acido, difficilmente posso girare da sola"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La criminologa e psicologa Roberta Bruzzone ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto numerose minacce di morte per il suo lavoro. In questo periodo, le minacce sono legate al caso di Garlasco e alla sua opinione in merito alla fondatezza della condanna ad Alberto Stasi. Secondo la criminologa ci sarebbe una regia dietro che l’ha resa bersaglio. “Non è la prima volta”, dice, e racconta che ci sono in corso due processi per atti persecutori nei suoi confronti.

Roberta Bruzzone minacciata di morte

Durante l’intervista a Verissimo, la criminologa Roberta Bruzzone ha raccontato di aver ricevuto numerose minacce di morte per il suo lavoro. Non è, purtroppo, qualcosa di recente. Da quando la psicologa è divenuta più nota, anche nel suo ruolo di opinionista in televisione, ha attirato l’attenzione di diverse persone problematiche.

In questo ultimo periodo, racconta, sono i suoi interventi sul caso di Garlasco che l’hanno messa al centro di una nuova tempesta di minacce. “In questo ultimo periodo (le minacce) sono legate a una vicenda che non mi vede protagonista in prima persona – spiega – perché io non mi sono occupata del caso di Chiara Poggi e Alberto Stasi”.

Eppure il solo fatto di scriverne e parlarne, avendo una propria posizione sul ruolo di Alberto Stasi, l’ha esposta alla violenza.

Chi sono i responsabili?

Bruzzone ritiene, per esempio, che la condanna ad Alberto Stasi sia fondata. “Questo mi ha attirato, in maniera costruita perché sono convinta che dietro ci sia una regia, le minacce”, dice.

Secondo Bruzzone, infatti, c’è una “regia” che prende a bersaglio tutti quelli che hanno la colpa di portare argomentazioni solide e di lamentarsi dell’opacità di certe suggestioni che non hanno mai portato a nulla.

“Questo ci ha reso bersaglio, io sicuramente faccio parte di questi bersagli”, sottolinea.

I precedenti finiti in tribunale

Non è la prima volta. Bruzzone conferma di aver ricevuto molte minacce di morte nel tempo. “A volte da parte di soggetti squilibrati, che avevano dimensioni paranoidi e deliranti, altre volte da soggetti un po’ più con i piedi per terra”, dice.

Al momento sono in corso due processi per atti persecutori da parte di due soggetti che l’hanno a lungo perseguitata durante gli anni e ci sono altri procedimenti che si stanno per concludere.

Non riesce a vivere una vita tranquilla, vive “una vita blindata”. Queste minacce hanno cambiato le sue abitudini. Ha paura delle bottiglie nei suoi eventi pubblici, perché è stata minacciata con dell’acido. Ha quindi spiegato che non può più girare da sola e si organizza per non uscire mai da sola. “Mi ha cambiato la vita sì, in peggio”, dice.