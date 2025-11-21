Roberta Bruzzone minacciata di morte, scontro con l'avvocato De Rensis da Milo Infante sulla "solidarietà"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Che tra Antonio De Rensis e Roberta Bruzzone non vi sia una reciproca simpatia è cosa nota. Un dissapore che si manifesta negli studi di Milo Infante, ciclicamente, ma che trova nuovo vigore anche quando la criminologa annuncia di aver ricevuto minacce di morte. L’avvocato di Alberto Stasi le ha espresso solidarietà, ma Bruzzone risponde di non averla percepita, se non tiepidamente. La criminologa, infatti, ha rivelato di essere oggetto di un’ondata d’odio scatenata da parte di “un gruppo di persone che agiscono come un’associazione a delinquere finalizzata a perseguitarmi in ogni situazione”. Una realtà nella quale la criminologa, per la prima volta, sente la sua vita in pericolo.

Le minacce a Roberta Bruzzone

Nel corso della puntata di Ore 14 Sera il conduttore Milo Infante ha rivelato di aver sentito al telefono la criminologa Roberta Bruzzone che gli ha confidato di aver ricevuto minacce di morte. Bruzzone, in collegamento con lo studio, ha confermato tutto.

La criminologa parla di “un gruppo di persone che agiscono come un’associazione a delinquere finalizzata a perseguitarmi in ogni situazione” che “creano contenuti con il preciso obiettivo di aizzare l’odio contro di me“. Una campagna di fango, questa, che avrebbe già delle conseguenze: “Ho ricevuto minacce di morte esplicite”, dice in diretta.

Per questo motivo Bruzzone ha già provveduto a documentare ciò che sui social scrivono di lei e a presentarlo agli organi preposti. Di questa organizzazione la criminologa sostiene di avere i nomi e i cognomi.

A proposito delle minacce, Bruzzone aggiunge che molte persone “annunciano in maniera esplicita” di volerla attendere all’esterno degli studi Rai e di volerle fare del male. Gli stessi carabinieri che l’hanno contattata si direbbero “preoccupati” per le dinamiche la criminologa denuncia.

Lo scontro con Antonio De Rensis da Milo Infante

Nel corso della puntata Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha dichiarato che “non si può non esprimere dispiacere e condanna quando ci sono gravi minacce”, riferendosi alle parole di Roberta Bruzzone. Nello stesso intervento il legale ha ricordato che “le parole hanno un peso e che l’equilibrio ci deve sempre accompagnare”. Una dichiarazione, questa, che la criminologa non ha gradito.

“Io ho espresso solidarietà”, ha detto De Rensis, subito interrotto da Bruzzone: “Non sembrava, ma forse è un mio limite. La sua solidarietà non mi è arrivata”. L’avvocato ha replicato: “Non credo che se io urlo o mi strappo le vesti la solidarietà abbia più effetto”, poi ha sottolineato di averla espressa “in maniera netta, così come ho ricordato la responsabilità che noi abbiamo nei confronti dei nostri competitor dialettici quando esponiamo le tesi”.

“Quindi lei sta dicendo che me la sono cercata?”, ha domandato Roberta Bruzzone. De Rensis ha respinto l’ipotesi, sostenendo che la criminologa “è sempre in uno stato di allerta”, una descrizione che Bruzzone, a sua volta, ha respinto.

Le precedenti minacce alla criminologa

In una recente intervista concessa a Virgilio Notizie Roberta Bruzzone ha confessato di essere stata altre volte oggetto di minacce contro la sua persona. Alla domanda: “Ha mai avuto paura lavorando su un caso?” la criminologa ha risposto: “Sono tuttora vittima di atti persecutori. Sono coinvolta in due procedimenti come persona offesa, e altri si stanno aprendo”.

Alcuni soggetti “hanno minacciato i miei affetti più cari”, per questo motivo in occasione degli eventi pubblici “sono sempre accompagnata da un servizio di sicurezza personale”.