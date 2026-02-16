Roberta Bruzzone rapinata alla stazione Termini di Roma, rubato il telefono: ladro subito fermato dalla Polfer

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Roberta Bruzzone è stata rapinata mentre si trovava alla stazione Termini di Roma. Un ladro ha rubato il telefono alla criminologa ma l’intervento della Polizia Ferroviaria ha permesso di individuarlo, fermarlo e di recuperare il cellulare, prontamente riconsegnatole. Sui propri social, la nota psicologa clinica e forense ha voluto ringraziare le forze dell’ordine.

Una disavventura chiusasi col lieto fine per Roberta Bruzzone. La famosa criminologa è stata vittima di un furto a Roma, alla stazione Termini, quando un malvivente l’ha avvicinata e le ha sottratto il telefono.

Solo il pronto intervento della Polizia Ferroviaria ha fatto sì che la donna potesse riavere subito il suo device con prontezza ed efficacia lodata poi dalla stessa opinionista tv.

Cos’è accaduto alla stazione Termini a Roma

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 15 febbraio. Mentre si trovava su uno dei binari e si accingeva a prendere un treno, per motivi di lavoro, dalla stazione di Roma Termini, Roberta Bruzzone è stata avvicinata da un malvivente che le ha sottratto improvvisamente il cellulare.

Il furto è stato rapido e l’ha lasciata di stucco in mezzo alla folla presente in quel momento nella popolata stazione ferroviaria.

Immediato l’intervento della Polfer che, in pochi istanti, ha rintracciato il responsabile, recuperato il telefono e lo ha restituito alla proprietaria. Il malvivente è stato preso e sottoposto a fermo.

Il post sui social

A raccontare l’episodio è stata la stessa vittima del furto che, scrivendo ai suoi follower su Instagram, ha lodato l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine e si è rivolta direttamente alla squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Termini. Di recente, la donna era stata minacciata di morte e aveva avuto a che fare con uno stalker.

Sul suo profilo Instagram si legge: “Un sentito e doveroso ringraziamento alla squadra di PG della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Termini. In tempo zero sono riusciti a rintracciare il soggetto che mi aveva sottratto il cellulare, a recuperare il dispositivo e a restituirmelo con un’efficacia operativa che definire impeccabile è poco”.

Roberta Bruzzone continua l’elogio alla Polfer: “Professionalità, tempestività, coordinamento: un lavoro di squadra esemplare, svolto con discrezione ma con una determinazione che fa davvero la differenza. Mi avete letteralmente cambiato il corso della giornata e non è un modo di dire”. Infine, Bruzzone aggiunge: “Grazie per quello che fate ogni giorno, spesso lontano dai riflettori ma con un impatto concreto e decisivo nella vita delle persone”.