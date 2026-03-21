Roberta Bruzzone replica alle accuse di stalking di Elisabetta Sionis e provoca sul caso Pitzalis "fallito"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Roberta Bruzzone indagata per stalking respinge ogni accusa e “provoca” a distanza Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice in servizio al Tribunale dei minori di Cagliari, che l’ha denunciata. “Tutto nasce dal caso Pitzalis. Il problema è lì, il fallimento del caso, l’unico caso importante di cui si è occupata”, ha spiegato Roberta Bruzzone difendendosi dalle accuse.

Roberta Bruzzone indagata, cosa ha detto a Quarto Grado

Nella puntata di Quarto Grado di venerdì 20 marzo, Gianluigi Nuzzi ha chiesto esplicitamente a Roberta Bruzzone perché risulta indagata per stalking.

La criminologa ha così chiarito quello che per lei è il motivo delle accuse di Elisabetta Sionis che respinge in toto.

Roberta Bruzzone ha spiegato di essere serena e di attendere di essere interrogata dalla Procura di Roma, secondo lei unica sede competente per procedere.

Il riferimento, strettamente procedurale, è per chiarire che la Procura di Cagliari, sempre secondo la criminologa, non è la procura per occuparsi della denuncia per stalking.

Perché Roberta Bruzzone è indagata

Roberta Bruzzone è poi entrata nel dettaglio del perché è indagata per stalking nei confronti di Elisabetta Sionis.

“La signora (ndr Elisabetta Sionis mai nominata durante l’intervista a Quarto Grado) in questione è un soggetto che io denuncio dal 2019. Attualmente lei è indagata presso la Procura di Roma per sette procedimenti che figurano per reati di falsa testimonianza, calunnia, atti persecutori e diffamazione aggravata sia singolarmente che in concorso”, questa la versione di Roberta Bruzzone.

Le denunce sono state presentate dalla stessa criminologa.

Roberta Bruzzone ha chiarito anche in merito all’archiviazione di una delle sue querele nei confronti di Elisabetta Sionis.

“Un altro procedimento è stato archiviato a Cagliari. Cagliari non è la procura competente ma è dove, guarda caso, è stata ed è nuovamente giudice onorario ed è stata archiviata lì, non presso la procura competente” territorialmente.

La criminologa ha spiegato che a lei vengono attribuiti sei post in quattro anni “che non sono nemmeno attribuibili a lei, non si capisce nemmeno dove sono stati pubblicati dagli atti”.

Invece secondo Roberta Bruzzone, Elisabetta Sionis, solo negli ultimi tre mesi sul suo profilo X, gliene ha dedicati 104: “Uno peggio dell’altro, mi ha addirittura accusato di aver partecipato ad un programma che istiga all’omicidio dopo aver partecipato a Striscia la Notizia il 22 gennaio. Ripubblica interviste che mi riguardano, fa una serie di post riconducibili a me”.

Per quanto riguarda un possibile rinvio a giudizio nei suoi confronti, la replica di Roberta Bruzzone a Gianluigi Nuzzi torna sulla questione di competenze territoriali tra procure.

“Questa indagine parte da Cagliari che non è la sede competente, che è Roma. Non mi è stata data la possibilità di difendermi, nemmeno quando è stato chiesto interrogatorio perché probabilmente il Pm ha ravvisato quello che ho già sottolineato, che la sede non è competente e a Roma farò le mie controdeduzioni. Il Pm evidentemente si è fidato di ciò che racconta questa signora che è facilmente smentibile. Io non vedo l’ora che la Procura di Roma mi convochi perché ho una quantità industriale di materiale che la riguarda che è già in larga parte all’attenzione della Procura di Roma”, le parole della criminologa.

Il riferimento al caso Pitzalis

Secondo Roberta Bruzzone tutto nasce dal caso Pitzalis perché “Elisabetta Sionis era consulente dei genitori di Manuel Piredda, marito della Pitzalis, che è morto nel rogo da lui stesso appiccato per cercare di uccidere Valentina”.

La criminologa ha spiegato che “la difesa di Manuel Piredda dice che è stata la stessa Pitzalis ad ucciderlo, che con un’ordinanza è stata scagionata. Le ordinanze vanno rispettate”.

“Il problema è lì, il fallimento del caso, l’unico caso importante di cui si è occupata e che purtroppo non ha portato al risultato che lei sperava. Prima aveva accusato di aver sparato al marito, poi di averlo picchiato, risultato tutto fasullo, si è addirittura inventata che ci fosse stata una firma, cioè che Valentina avesse ucciso il marito e avesse firmato la caviglia sinistra con una sigla. Ovviamente non c’era nulla di tutto ciò”, ha sottolineato Roberta Bruzzone.

La replica di Elisabetta Sionis

In un’intervista del 20 marzo a Il Giornale, precedente alle parole di Roberta Bruzzone a Quarto Grado, Elisabetta Sionis ha detto di “vivere un incubo da quasi dieci anni, nella paura che qualcuno possa fare del male a me e alla mia famiglia, soprattutto alla mia bambina, che a causa di questa vicenda ha avuto ripercussioni anche sulla sua salute”.

La criminologa clinica e giudice onorario della Corte di Appello di Cagliari, che insieme alla figlia, si è definita vittima di stalking da parte di Roberta Bruzzone e un gruppo di colleghi, ha parlato anche lei del caso Pitzalis.

Secondo la Sionis tutto questo accanimento si è scatenato per intralciare un percorso verso la verità per la famiglia Piredda nel quale “credo fermamente”.