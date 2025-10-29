Roberta Bruzzone segnalata all'Ordine degli Psicologi per le parole su Stasi, la replica della criminologa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’avvocato Marco Felipe Perfetti ha annunciato di aver segnalato Roberta Bruzzone all’Ordine degli Psicologi delle Marche. La psicologa forense è accusata di aver fatto una diagnosi ad Alberto Stasi con alcune dichiarazioni durante delle trasmissioni televisive. Bruzzone si è difesa sostenendo di aver usato materiale disponibile al pubblico.

Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine degli Psicologi

Con un post su X, l’avvocato Marco Felipe Perfetti ha fatto sapere di aver segnalato all’Ordine degli Psicologi Roberta Bruzzone per alcune dichiarazioni della psicologa forense durante delle trasmissioni televisive.

Bruzzone, secondo la segnalazione, avrebbe violato il codice deontologico, che impone estrema cautela agli psicologi nel parlare della condizione di una persona che non hanno mai avuto come paziente:

ANSA Roberta Bruzzone

Abbiamo inviato all’Ordine degli Psicologi delle Marche una segnalazione con richiesta di avvio di procedimento disciplinare nei confronti di Roberta Bruzzone. Le sue parole, che sono ormai un trend, ledono gravemente l’immagine di chi svolge questa professione.

La risposta di Bruzzone

Roberta Bruzzone ha quindi risposto alle accuse, con un post su Facebook, in cui ha scritto:

Mi è appena giunta notizia che un gruppo di individui avrebbe inviato segnalazioni al mio Ordine professionale sostenendo che io abbia formulato una diagnosi psichiatrica su Alberto Stasi. Bene: non è vero. Non l’ho mai fatto, né mai l’ho dichiarato.

Bruzzone procede poi a spiegare le fonti su cui si è basata la sua analisi, vale a dire le sentenze sul caso di Garlasco che hanno condannato Stasi. La psicologa forense ha poi concluso:

Ovviamente, visto che gli esposti infondati possono essere perseguiti in sede giudiziaria, con gli autori di tali segnalazioni avremo modo di riparlarne davanti a un giudice.

Le polemiche sul codice deontologico

L’avvocato Marco Felipe Perfetti ha poi risposto alla replica di Bruzzone, sempre attraverso X:

Forse Bruzzone dovrebbe ritornare a studiarsi il codice deontologico. Le cose non stanno affatto come le racconta lei. Questi post sono tentativi intimidatori che non ci toccano affatto. Anzi, ci fanno capire quanto sia necessario proseguire.