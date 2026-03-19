Roberta Bruzzone si difende dall'accusa di stalking a Elisabetta Sionis, la criminologa: "La vittima sono io"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La psicologa e opinionista televisiva Roberta Bruzzone ha respinto le accuse di stalking di Elisabetta Sionis, consulente in diversi casi di omicidio come Bruzzone e giudice presso il tribunale dei minori di Cagliari. Bruzzone stessa sostiene di essere vittima delle persecuzioni di Sionis da anni: la vicenda risalirebbe a un caso a cui entrambe partecipavano come consulenti.

Le accuse contro Bruzzone

La procura di Cagliari ha concluso le indagini su alcune accuse rivolte a Roberta Bruzzone da parte di una sua collega, Elisabetta Sionis, anche lei consulente in vari processi.

Sionis accusa Bruzzone di averla perseguitata con attacchi attraverso i suoi profili social, insulti, allusioni sessuali, azioni coordinate con altre tre persone e riferimenti alla figlia minorenne di Sionis.

ANSA

Le accuse fanno riferimento a un periodo temporale di almeno tre anni. I contenuti sarebbero stati diffusi sia su piattaforme pubbliche, come Facebook, YouTube e Twitch, sia attraverso canali privati.

Bruzzone respinge le accuse

In due lunghi post sui social e in un’intervista telefonica al quotidiano La Repubblica, Bruzzone si è difesa dagli attacchi di Sionis.

“Si tratta di sei post in quattro anni. Parlare di atti persecutori mi sembra quantomeno eccessivo” ha spiegato Bruzzone, che ha poi continuato, spiegando le origini della vicenda.

“Si tratta di una vicenda molto complessa, che ha radici lontane nel tempo perché nasce dal tentato femminicidio di Valentina Pitzalis e dal processo per la morte di Manuel Piredda” ha chiarito l’opinionista.

Bruzzone vittima di Sionis?

Durante l’intervista, Bruzzone ha rivoltato contro Sionis le accuse di persecuzione: “Posso dimostrare di essere dal 2019 oggetto di condotte diffamatorie e non ho nessun problema a portare tutto il materiale nelle sedi giudiziarie” ha dichiarato.

Ha poi respinto ogni accusa per quanto riguarda la figlia della collega: “Che si parlasse della figlia di Sionis è un elemento destituito di fondamento” ha dichiarato categorica.

Bruzzone ha poi spiegato che il fascicolo sarebbe stato trasferito alla procura di Roma, perché quella di Cagliari è incompatibile con la vicenda: “Il gip nel 2019 aveva dichiarato di doversi astenere per una pregressa amichevole frequentazione con Elisabetta Sionis e poi nel 2021 ha firmato gli atti dello stesso procedimento” ha concluso Bruzzone.