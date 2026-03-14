Roberta Bruzzone sugli audio consegnati alla Procura e le verità alternative su Garlasco: "Rischio calunnia"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La criminologa Roberta Bruzzone ha consegnato alla Procura alcune ore di audio in cui alcune persone discutono una teoria alternativa sul delitto di Chiara Poggi. Le registrazioni, ritenute gravi, potrebbero essere valutate nell’ambito di querele per calunnia. Intanto le nuove indagini sul caso Garlasco continuano.

Garlasco, gli audio sulle piste alternative

Nel dibattito sul caso di Garlasco si inserisce una nuova vicenda, quella degli audio consegnati agli inquirenti dalla criminologa Roberta Bruzzone.

Secondo quanto raccontato durante un’intervento nel programma “Quarto Grado”, la criminologa avrebbe portato alla Procura di Milano alcune registrazioni della durata complessiva di diverse ore. Nei file, a quanto riferito, tre persone discuterebbero di una ricostruzione alternativa dell’omicidio di Chiara Poggi.

ANSA

Cosa ha detto Roberta Bruzzone

Bruzzone ha spiegato di aver deciso di consegnare il materiale direttamente all’autorità giudiziaria perché i contenuti, a suo giudizio, sarebbero molto gravi.

“Da cittadina e da persona che ama la ricerca della verità, considerando i contenuti, a mio modo di vedere, molto seri, molto gravi, circostanziati, con dei nomi e cognomi precisi, ho ritenuto che le persone indicate dovessero essere informate” ha spiegato Bruzzone a Nuzzi. “Poi per tutto il resto chiaramente ci sarà un’autorità giudiziaria che ora ha la possibilità di fare le sue valutazioni”.

Le registrazioni conterrebbero ipotesi considerate estremamente controverse e prive di fondamento investigativo. Tra queste ci sarebbe addirittura l’ipotesi di una sorta di “spedizione punitiva” collegata a un presunto giro di droga che la vittima avrebbe scoperto.

La teoria chiamerebbe in causa diverse persone dell’ambiente frequentato dalla giovane, inclusi conoscenti e familiari. Proprio per questo motivo la criminologa ha dichiarato di aver ritenuto doveroso informare gli interessati e gli investigatori.

Le querele e il rischio di calunnia

La vicenda degli audio potrebbe avere anche implicazioni penali. Secondo la stessa Bruzzone, l’ipotesi di reato principale non sarebbe la diffamazione, bensì la calunnia, ovvero l’accusa falsa rivolta a qualcuno sapendolo innocente.

Le registrazioni sarebbero state depositate nell’ambito di alcune querele presentate dalle gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, che negli ultimi mesi hanno denunciato diversi soggetti per le accuse diffuse pubblicamente sul loro conto.

“Sì, le Cappa hanno presentato una querela contro le persone, hanno presentato una serie di querele perché ce ne sono una quantità piuttosto rilevante, come peraltro è stato anche reso noto in questi giorni” ha affermato Bruzzone. “Adesso c’è una querela in più”.