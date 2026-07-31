Roberta Bruzzone sul caso di Adriano Cappellari, "c'è chi cerca attenzione costruendosi come vittime"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’indagine della Procura di Vicenza vede Adriano Cappellari indagato per simulazione di reato. Sulla vicenda è intervenuta Roberta Bruzzone, spiegando come certi soggetti cerchino attenzione costruendosi come vittime e arrecando un danno enorme a chi soffre davvero. Intanto, Don Patriciello si è detto addolorato, ma pronto a perdonarlo.

La ricostruzione della vicenda di Adriano Cappellari

Un’indagine condotta dalla Procura di Vicenza e dai Carabinieri di Bassano del Grappa ha totalmente ribaltato la vicenda del ventenne Adriano Cappellari, giovane cronista dell’Altopiano di Asiago finito sotto scorta dopo aver denunciato minacce di morte e subito un presunto attentato incendiario.

Gli accertamenti tecnici dei Carabinieri del RIS, sostenuti dalle analisi delle telecamere di videosorveglianza e dai tracciati degli acquisti online, hanno portato a iscrivere Adriano Cappellari nel registro degli indagati con le accuse di simulazione di reato e calunnia.

ANSA

Secondo quanto emerso, le bombolette di gas butano e l’alcol etilico impiegati per simulare l’innesco davanti alla sua abitazione a Enego sarebbero stati acquistati dallo stesso ventenne su una piattaforma di e-commerce. La persona ripresa dai filmati mentre posizionava l’innesco presenta una statura del tutto compatibile con quella del giovane giornalista, crollato sotto il peso degli indizi raccolti dalla magistratura.

L’analisi di Roberta Bruzzone

Sulla vicenda è intervenuta sui social la nota criminologa Roberta Bruzzone, fornendo una dura chiave di lettura psicologico-investigativa senza rinunciare alla presunzione d’innocenza.

“Ci sono persone che cercano attenzione costruendo qualcosa. E poi ci sono persone che cercano attenzione costruendo sé stesse come vittime“, ha premesso Bruzzone commentando l’ipotesi di reato. La criminologa ha evidenziato come “il ruolo della vittima garantisce attenzione, solidarietà, visibilità e spesso credibilità immediata”.

Il post di Roberta Bruzzone

Quando la realtà o l’assenza di veri nemici non appagano questo bisogno, tali individui “fabbricano” la persecuzione e trasformano ogni cosa nella prova di una congiura. Per Roberta Bruzzone le conseguenze sono gravissime: “Il danno è enorme. Ogni falsa accusa sottrae credibilità alle vittime vere, consuma risorse investigative e rende più difficile riconoscere i pericoli reali”.

La reazione di Don Patriciello

Resta profondo l’amarezza di Don Maurizio Patriciello, il parroco antimafia di Caivano che aveva condiviso l’ansia per le minacce ed espresso pubblicamente grande vicinanza al giovane.

Come riportato da ANSA, appresa la notizia dell’indagine a carico di Adriano Cappellari, il sacerdote ha espresso stupore e dolore, ma ha scelto di spalancare la porta al perdono: “Sei tanto giovane, non lasciarti andare, ma chiedi perdono e rialzati. Il perdono da parte mia è già partito”.

Pur definendo l’accaduto “una cosa tanto grave e tanto stupida”, Don Patriciello ha esortato Adriano Cappellari a saldare il proprio debito con la giustizia, ammettere la verità e chiedere scusa alla comunità, ai suoi genitori, alle istituzioni e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.