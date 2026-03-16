Roberta Bruzzone sulla famiglia nel bosco, "l'amore non basta e certe forme di amore possono essere malevole"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La criminologa Roberta Bruzzone ha commentato gli ultimi sviluppi del caso della “famiglia nel bosco”, citando la relazione della casa famiglia che segnala un miglioramento nei bambini dopo l’allontanamento dalla madre. Secondo l’esperta, è una “notizia pessima” per Catherine, affermando che in alcune situazioni, a suo avviso, l’amore genitoriale “non basta” a garantire il benessere dei figli.

Famiglia nel bosco, i bambini migliorano

Durante l’ultima puntata del programma televisivo “La Vita in Diretta”, la criminologa Roberta Bruzzone si è soffermata sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, commentando le attuali condizioni psicologiche dei bambini coinvolti.

Nel dialogo con il conduttore Alberto Matano, l’esperta ha analizzato alcuni passaggi della relazione redatta dalla casa famiglia che attualmente ospita i minori. Secondo quanto riportato, i bambini avrebbero mostrato un miglioramento significativo nel loro comportamento e nella loro serenità dopo l’allontanamento dalla madre.

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Cosa ha detto Roberta Bruzzone

Matano ha espresso una perplessità, condivisa da molti osservatori, sul fatto che i bambini possano stare meglio senza la figura materna.

“Però quello che scrive nella relazione la casa famiglia, invece, documenta esattamente questo” ha sottolineato Bruzzone. “Senza la figura materna, ma con la figura paterna che chiaramente ha un ruolo più conciliante, più rassicurante evidentemente, i bambini segnalano un miglioramento, sia nelle relazioni tra loro, che una maggiore tranquillità e una maggiore disponibilità nei confronti degli altri ospiti e chiaramente degli educatori della struttura”.

Bruzzone ha sottolineato che, qualora questi elementi venissero confermati nel tempo, rappresenterebbero un segnale particolarmente problematico per la posizione della madre.

“Per quanto riguarda la madre è veramente una pessima notizia, perché questo miglioramento così repentino da parte dei bambini, dopo quello che abbiamo visto tutti quanti, vuol dire che veramente questa figura, obiettivamente, su di loro, sulla base di quello che leggiamo, avrebbe avuto un ruolo davvero negativo e influenzato negativamente anche il loro benessere psicologico”.

La contestazione di Matano

Il conduttore ha però espresso dubbi su quanto affermato da Bruzzone, rigettando l’idea che senza l’amore materno di Catherine i bambini possano in qualche modo vivere più serenamente.

“Guarda, io mi trovo spesso a dirti questa cosa” ha ribattuto la criminologa. “L’amore non basta. Alcune forme di amore possono diventare profondamente malevole, questo è il problema”.

Le ultime sulla “famiglia nel bosco”

Dopo l’allontanamento di Catherine, secondo quanto emerso nei primi report degli educatori, i bambini avrebbero mostrato segnali di progressivo adattamento alla nuova realtà. Parallelamente proseguono le verifiche giudiziarie e sociali per ricostruire le dinamiche familiari e stabilire quali decisioni adottare per il futuro dei minori.

Gli esperti coinvolti nel caso stanno valutando diversi elementi, tra cui le condizioni di vita precedenti, il ruolo dei genitori e il percorso più adatto da intraprendere. Nel frattempo è stata resa disponibile a Palmoli la nuova casa, una soluzione che potrebbe assicurare nuova stabilità ai bambini.