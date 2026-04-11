Roberta Bruzzone torna a parlare degli audio di Garlasco e della "pista alternativa": "Sono in mani sicure"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Roberta Bruzzone è tornata a parlare degli audio di Garlasco e della pista alternativa che emergerebbe in merito all’uccisione di Chiara Poggi. "L’ipotesi contenuta in questi audio è che siano tre i soggetti agenti", ha confermato la criminologa, che ha poi detto che questi audio "sono in mani sicure" e cioè in possesso di un avvocato, con cui lei è in diretto contatto e che no0n li ha ancora consegnati alla procura perché nel frattempo sono state effettuate verifiche e riscontri rispetto a quanto dichiarato in quegli stessi audio.

Roberta Bruzzone e gli audio di Garlasco, cosa sono

Ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, Roberta Bruzzone è tornata a parlare degli audio di Garlasco, che conterrebbero ipotesi alternative sul delitto di Chiara Poggi.

Proprio la criminologa ha ribadito di che cosa si tratta: "La pista alternativa contenuta negli audio sarebbe questa, cioè di tre soggetti sulla scena del crimine legati al movente cocaina", ha detto.

La Bruzzone ha poi spiegato che questi audio non sono ancora stati consegnati in procura.

Dove sono gli audio di Garlasco

Dove sono quindi gli audio di cui parla Roberta Bruzzone? Come ha detto lei, rispondendo a precisa domanda di Nuzzi, "sono in mani sicure".

E cioè, ha aggiunto, nella mani di un avvocato con cui lei stessa è in diretto contatto.

Il motivo per cui questo audio non sono ancora stati consegnati in procura è che è servito del tempo per effettuare verifiche e accertamenti rispetto a quello che si dice negli audio.

Cosa si dice negli audio di Garlasco

Il contenuto degli audio, di cui già si era parlato nelle scorse settimane, è stato confermato da Roberta Bruzzone: "L’ipotesi contenuta in questi audio è che siano tre i soggetti agenti"

E questi soggetto agenti, sono stati indicati dalla criminologa in "Stefania Cappa come regia, in Sempio come esecutore unitamente a Bertani. Non è un mistero questo lo avevo già detto".

"Per altro sono ipotesi che sento pifferare in giro a più riprese da più soggetti, quindi non sarà una novità quello che emergerà dagli audio", ha aggiunto la Bruzzone.

Dichiarazioni e confessioni sul delitto di Garlasco

In questo momento, quindi, gli audio non sono ancora stati presentati alla procura "perché ci sono dei passaggi formali che devono essere rispettati, dal punto di vista del completamente delle informazioni che accompagnano questi audio perché occorre una narrazione che spieghi passo passo quello che questi complessi audio raccontano".

Gli audio contengono "una serie di dichiarazioni, di azioni commesse che configurano dei reati procedibili d’ufficio, se divento più esplicita diventa poi complicato proteggere i contenuti di questi audio fino a che arriverà il momento di renderli pubblici", ha spiegato la criminologa.

Poi ha aggiunto: "Ci sono passaggi che riguardano condotte che un certo soggetto si attribuisce, tutta una serie di contatti e pressioni che un certo soggetto si attribuisce in relazione ad alcuni investigatori che fanno parte di questa seconda inchiesta".

Intralcio alla giustizia e persone in divisa

Bruzzone poi ha detto che negli audio ci sono azioni "confessate" e, ha aggiunto, "ci sono i riscontri di queste azioni".

Nuzzi ha poi chiesto se sua possibile ipotizzare un intralcio alla giustizia: "Possiamo ipotizzare un’influenza indebita per motivazioni legate a questioni personali, poi sarà un magistrato a valutare", ha risposto la Bruzzone.

La criminologa ha poi concluso che "vengono citate persone che indossano una divisa ma non sono tra gli interlocutori" e ha confermato che "non è stato banale mettere insieme approfondimenti e riscontri" per cui "stiamo decidendo la tempistica" rispetto al renderli pubblici.