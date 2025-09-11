Roberta Bruzzone tra la rivelazione su Michele Misseri e i dubbi sull'omicidio di Liliana Resinovich

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberta Bruzzone è tornata a parlare di Michele Misseri e di altri spinosi casi di cronaca nera non ancora risolti, tra cui quello della morte di Liliana Resinovich. La criminologa, nota anche per i suoi interventi in tv, ha anche rilasciato dichiarazioni sull’omicidio di Pierina Paganelli. Nella vicenda ricopre il ruolo di consulente per la difesa di Louis Dassilva.

Roberta Bruzzone: “Michele Misseri mi disse di essere innocente”

Intervistata dal quotidiano La Repubblica, Bruzzone ha ricordato di essere stata consulente difensiva di Michele Misseri nel delitto di Avetrana, rivelando che l’uomo gli confessò di essere l’autore dell’uccisione di Sarah Scazzi.

“Sono stata la prima persona – ha dichiarato la criminologa – alla quale Misseri disse che non aveva ucciso Sarah Scazzi, e che invece l’aveva fatto sua figlia Sabrina: non ho mai dubitato che l’uomo fosse sincero. Da parte sua, Sabrina non esitò ad accusare del delitto proprio il padre, così fragile, che per lei avrebbe fatto qualunque cosa”.

Il caso di Liliana Resinovich: “Omicidio? Non sono convinta”

Per quel che riguarda il caso della morte di Liliana Resinovich, Bruzzone ha spiegato di non essere convinta al cento per cento che sia un caso di omicidio.

“Non sono così convinta che si tratti di omicidio – ha dichiarato -. La donna mostrava importanti tratti dipendenti di personalità, e si era accompagnata a uomini ingombranti, con profili psicologici simili. Davanti al bivio: l’uno o l’altro?, mi chiedo se Liliana possedesse le risorse psicologiche necessarie a gestire la scelta tra i due uomini”.

“E poi – ha aggiunto – c’è un aspetto tecnico che non mi convince: se si deve inscenare un suicidio, perché usare due sacchetti in testa e non uno soltanto?”

“Dibattimento infuocato sul caso di Pierina Paganelli”

Un altro caso in attesa di risposte è quello di Pierina Paganelli. Bruzzone è consulente per la difesa di Louis Dassilva. “Riteniamo che per Louis – ha detto la criminologa – esistano gli estremi del ragionevole dubbio, e con questa convinzione andremo a processo. Sarà un dibattimento molto tecnico e infuocato, questo lo posso anticipare”.

Si comincia il 15 settembre. L’intervento di Bruzzone è previsto verso la fine: “Vi assicuro che sarà una consulenza ad alto impatto, come sempre. Anche perché il processo è il mio elemento naturale, e lì divento implacabile”.

Bruzzone: “Giulia Cecchettin emblema del fallimento di Turetta”

Bruzzone, l’11 settembre, tornerà a essere protagonista su RaiPlay con nuovi episodi del programma ‘Nella mente di Narciso‘. Le prime due puntate sono dedicate al caso di Giulia Cecchettin.

“Era inevitabile? Sì, perché si tratta di un paradigma – ha ragionato la criminologa -. Giulia era la ragazza alla quale una cosa del genere, in teoria, non poteva mai accadere. Una vita tranquilla, senza offrire spunti agli agguati. La classica ragazza della porta accanto. Per chi l’ha uccisa, è entrata in gioco anche la competizione”.

“Lei – ha aggiunto – era l’emblema del fallimento di lui (Filippo Tutretta, ndr). Il ricatto emotivo non perdona. La vicenda di Giulia deve insegnare che certe cose possono capitare proprio a chiunque”.

Un caso che non riesce a dimenticare? “Quello di Serena Mollicone: spero di poter dare presto un contributo di chiarezza. A quella ragazza penso davvero molto spesso”.