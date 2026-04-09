Roberta Caronia, protagonista del film La salita : “Si può restare umani mentre si prova odio?”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che costruiscono personaggi, e altre che li attraversano. Roberta Caronia appartiene a questa seconda categoria: il suo lavoro non sembra mai puntare alla definizione, ma alla possibilità di restare dentro una domanda. Non chiudere, non semplificare, non risolvere troppo in fretta. È un modo di stare sulla scena che ha a che fare prima di tutto con una disposizione interiore. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Roberta Caronia, protagonista al cinema dal 9 aprile del film La salita di Massimiliano Gallo, emerge con chiarezza una consapevolezza rara: fare l’attrice non significa soltanto interpretare, ma mantenere una forma di apertura. Non diventare impermeabili. Non cedere al cinismo, che è forse la tentazione più forte quando si attraversano anni di attese, rifiuti, riconoscimenti intermittenti. Per lei, “fare questo mestiere come si deve” significa proprio questo: restare disponibili, esposti, attraversabili. È una posizione che ha un costo. Perché implica una continua esposizione alla fragilità, alla solitudine, al bisogno dello sguardo dell’altro. L’attore, a differenza di altri artisti, non può bastare a se stesso: esiste solo nel momento in cui qualcuno guarda. E quando quello sguardo manca, si apre uno spazio vuoto difficile da abitare. È lì che si misura la tenuta di questo lavoro. Allo stesso tempo, però, c’è una forma di lucidità che tiene insieme tutto. I premi arrivano, passano, non cambiano davvero le cose. Il riconoscimento per Roberta Caronia è importante, certo, perché ha a che fare con un bisogno profondo di essere visti. Ma non può diventare il centro. Il centro resta altrove: nella possibilità di aderire davvero a ciò che si fa, di riconoscersi in un progetto, anche quando è piccolo, anche quando raggiunge pochi. Il suo percorso è attraversato da scelte precise, spesso controcorrente. Rifiutare lavori che non corrispondono a una necessità artistica, accettare la fatica, convivere con l’instabilità senza cercare scorciatoie. È un’idea di ambizione diversa, meno legata alla visibilità e più a una forma di verità. Non arrivare ovunque, ma arrivare nel modo giusto. E dentro questa traiettoria, il lavoro dell’attrice diventa qualcosa di più di una professione. Diventa uno strumento di conoscenza. Un modo per avvicinarsi all’esperienza umana, per comprenderla, per restituirla senza ridurla. Non per diventare migliori, ma per essere, forse, un po’ più consapevoli. Forse è questo il punto più preciso del suo discorso: non si tratta di eliminare le contraddizioni, ma di restare dentro di esse senza smettere di sentire. Perché è proprio lì, in quello spazio instabile e necessario, che questo mestiere continua ad avere senso.

Chi è Beatrice, la protagonista del film La salita, agli occhi di Roberta Caronia?

“Ho avuto qualche difficoltà ad affrontare questo personaggio, perché è estremamente ambiguo e non era semplice individuare una chiave precisa di interpretazione. È una figura attraversata da sentimenti contrastanti: da un lato l’odio e il desiderio di vendetta; dall’altro un carisma che conserva, in quanto resta una donna di potere. C’è poi una tenerezza che emerge nel rapporto con il giovane Emanuele, che considero autentica. Non so se dipenda dal fatto che lui le ricordi il figlio, ma appare comunque sincera. Allo stesso modo manifesta affetto anche nei confronti delle detenute. Ritengo quindi che si tratti di un personaggio ricco di zone d’ombra e che, a un certo punto, l’attore debba scegliere quali aspetti lasciare in secondo piano e quali far emergere. In fondo, però, il montaggio finale lo compie il pubblico, che decide a quale sfumatura dare maggiore rilievo in una figura così complessa”.

Quando si interpretano personaggi così densi di oscurità, è inevitabile porsi anche interrogativi personali. Qual è stata, per lei, la domanda più significativa che Beatrice ha fatto emergere?

“Si può restare umani mentre si prova odio? Il personaggio ha vissuto un lutto atroce, la perdita di un figlio, un’esperienza che posso comprendere. Tuttavia, questo porta a interrogarsi su un punto cruciale: si può davvero continuare a considerarsi una persona per bene? Mi considero tale, ma riconosco anche di non aver mai vissuto eventi così sconvolgenti. Per questo è un interrogativo necessario: quando si attraversano sentimenti estremi, si riesce a conservare la propria umanità? In definitiva, la questione è se sia possibile mantenere una forma di umanità e quale natura assuma, dopo aver attraversato un dolore così profondo”.

Il film racconta anche il valore salvifico del teatro e della recitazione. Per lei questo valore è stato reale? Lo definirebbe consolatorio, terapeutico, provocatorio?

“Sì, senza dubbio. Non so se valga per tutti, ma confrontandomi con diversi colleghi emerge spesso un elemento di fragilità alla base di questa scelta. Il teatro rappresenta, almeno in parte, una dimensione consolatoria. La recitazione, e forse il teatro più di altre forme espressive perché avviene dal vivo, restituisce immediatamente il calore e la risposta del pubblico. Nella mia esperienza ha avuto un valore profondamente salvifico, anche se non saprei ricondurlo a una sola motivazione. Ad esempio, mi ha permesso di restare aperta, ed è una qualità essenziale per chi esercita questo mestiere con coerenza: mantenere una disponibilità autentica verso sentimenti ed emozioni. Non si può essere troppo rigidi, se si vuole fare questo lavoro come si deve: è necessario restare flessibili, pronti a trasformarsi, a percepire ciò che accade e a custodire una memoria emotiva delle esperienze vissute. Da questo punto di vista nutro una profonda gratitudine verso questa professione. Inoltre, l’abitudine a mettersi nei panni degli altri favorisce inevitabilmente la riflessione e una maggiore capacità di accoglienza, perché implica un continuo confronto con le vite altrui”.

“Fare questo lavoro come si deve”. Che cosa significa, concretamente?

“Senza voler esprimere giudizi, ritengo che, lavorando con sentimenti ed emozioni, sia necessaria una certa pulizia interiore. In altre parole, non credo sia possibile diventare profondamente cinici e svolgere questo mestiere nel modo corretto. Il cinismo tende a chiudere, e una persona chiusa difficilmente riesce a esprimere i sentimenti con autenticità. Questo implica anche un altro aspetto: agire nel modo più coerente possibile con le proprie scelte, anche quando comporta sofferenza. Nella nostra vita, come sappiamo, i rifiuti superano spesso le opportunità. Per questo, ‘fare questo mestiere come si deve’ significa soprattutto mantenere coerenza, anche quando ha un costo”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication

I rifiuti sono più numerosi delle opportunità. Come si affrontano e, soprattutto, come si gestisce la solitudine che ne deriva, considerando che l’attore ha bisogno del pubblico?

“Si affrontano con difficoltà, spesso con grande fatica. È vero: abbiamo bisogno di un pubblico. La differenza si avverte già nei provini: un conto è registrare un self tape, un altro è avere qualcuno davanti. La recitazione richiede necessariamente uno sguardo esterno. Un musicista può suonare da solo e trovare comunque soddisfazione; per un attore è diverso, serve qualcuno che guardi. Quando questo manca, la solitudine diventa molto intensa. Credo che si possa affrontare facendo tesoro dei momenti di creazione autentica, quando si è in scena o sul set. Sono momenti preziosi, da conservare, perché inevitabilmente ce ne saranno altri in cui questo non accade. Ciò non significa smettere di essere artisti. Si continua a esserlo, ed è fondamentale ricordarlo: quella identità resta, anche nei periodi di inattività”.

Il suo è un lavoro richiede sacrifici. Che cosa ha significato per lei, ad esempio, lasciare la sua Palermo in giovane età?

“È stato difficile, anche perché all’epoca non esistevano i mezzi di comunicazione di oggi. Parliamo del 1999: avevo diciott’anni ed è stato un distacco reale, un viaggio nel senso più pieno del termine. Non è stato semplice, ma era necessario. Sentivo il bisogno di andare via, perché era ciò che desideravo fare. Quando sono entrata in accademia ho scelto di cogliere quell’opportunità fino in fondo. È una professione che richiede molto coraggio, sotto diversi aspetti, e bisogna esserne consapevoli fin dall’inizio: comporta rinunce. Ho rinunciato a vacanze, momenti di svago con gli amici, feste, persino a occasioni importanti come il Natale. Le rinunce sono numerose e il loro peso è significativo, ed è giusto saperlo subito. Allo stesso tempo, se questo lavoro dà felicità, come può accadere, è inevitabile che esista anche un contrappeso. È naturale che sia così, perché altrimenti quella felicità non avrebbe lo stesso valore”.

La sua carriera è costellata di ruoli importanti e riconoscimenti, come il Premio Eleonora Duse. Che cosa rappresentano i premi nel percorso di un’attrice? Sono una consolazione, una gratificazione o anche un modo per acquisire visibilità?

“Un po’ tutte queste dimensioni. Nel momento in cui arrivano, rappresentano un riconoscimento significativo, una grande gratificazione, soprattutto nel teatro. Non perché cinema o televisione siano meno rilevanti, ma perché nel teatro il percorso e la formazione sono particolarmente impegnativi. Per questo il premio offre una soddisfazione profonda, anche perché coincide con la sensazione di essere finalmente riconosciuti. In fondo è questo il punto: essere riconosciuti significa essere visti, e il desiderio di essere visti è spesso all’origine della scelta di intraprendere questa professione. È raro che un attore non avverta, almeno in parte, questa esigenza. C’è quindi una gratificazione personale, ma anche il valore del riconoscimento pubblico. Detto questo, nella sostanza non cambia nulla. Un premio non trasforma davvero il percorso. Si viene premiati, ma si viene anche dimenticati rapidamente. Per questo è importante mantenere lucidità e restare concentrati, senza distrazioni. Il mio è stato un percorso che non mi ha mai consentito leggerezze o superficialità: ho sempre cercato di rimanere rigorosa e focalizzata Sono molto soddisfatta di ciò che ho fatto e di ciò che sto facendo. Se si considera la fatica necessaria per ottenere risultati e raggiungere un buon livello, tutto va ridimensionato. Non lo descriverei come un percorso privo di difficoltà, ma nemmeno come qualcosa di drammatico. Esistono lavori ben più gravosi; penso, ad esempio, a chi lavora in miniera. In questo senso, mi considero comunque una privilegiata”.

Questa idea di “privilegio” non rischia di nascondere la fatica reale del vostro lavoro?

“Sì, è vero. Da un lato siamo privilegiati, perché il nostro lavoro raggiunge molte persone; dall’altro esiste una fatica considerevole che spesso non viene percepita. Per esempio, fino a qualche settimana fa ero a Genova con l’influenza e sono comunque andata in scena. Non sempre si immagina cosa significhi salire sul palco con la febbre alta o affrontare una recita mentre un figlio non sta bene. Ci sono molti aspetti di questa professione che restano invisibili, ma che ne costituiscono la realtà quotidiana”.

Si è mai chiesta perché Massimiliano Gallo abbia scelto proprio lei come protagonista?

“No, non me lo sono mai chiesta e non ne ho una risposta precisa. Immagino, però, che cercasse determinate caratteristiche: innanzitutto un personaggio credibile, una donna autentica. Anche un volto che potesse richiamare un certo immaginario, forse legato agli anni Ottanta. Penso, inoltre, che cercasse una figura con una certa eleganza, quasi un retaggio di nobiltà, e non un’energia più ruvida o immediata. Probabilmente desiderava qualcosa di diverso, e ritengo di non trasmettere quel tipo di energia”.

Questo porta a una domanda più personale: se le togliessimo la professione di attrice, cosa resterebbe di Roberta Caronia come persona?

“È una domanda complessa, perché verrebbe spontaneo dire che il lavoro non definisce ciò che si è. Tuttavia, non è così semplice. La mia formazione personale si è sviluppata all’interno di questa professione, iniziata in giovane età. È un mestiere che mette in contatto con una quantità straordinaria di testi e autori, come Čechov o Shakespeare. Questo patrimonio è stato interiorizzato profondamente: il tentativo di restituire sfumature, di comprendere ciò che un personaggio esprime e ciò che trattiene. La ricerca dell’attore è una ricerca che conduce inevitabilmente verso una maggiore adesione all’esperienza umana. Non significa che questo renda automaticamente migliori, perché non è così, ma nel mio caso questo lavoro ha inciso profondamente. Detto questo, è impossibile sapere come sarei stata senza questa professione. Se però la si elimina, resta una vita normale: gli affetti, la famiglia, le passioni. L’identità personale non si esaurisce nella recitazione”.

C’è qualcosa che la recitazione le ha fatto scoprire di sé, come donna o come persona, che prima non aveva considerato?

“Non pensavo di poter esprimere autorevolezza o una certa fermezza. Nella vita quotidiana non è una qualità che mi attribuisco. Riconosco in me altre caratteristiche: la capacità di essere seduttiva, ironica, affettuosa. Ma non immaginavo quella dimensione. L’ho scoperta attraverso il lavoro: mi ha sorpresa, al punto da chiedermi se davvero potessi essere così. Questo mi ha fatto pensare a mia madre, che invece possedeva naturalmente queste qualità. Nella vita non utilizzo questo aspetto, non lo esprimo. In scena, però, emerge con forza, e talvolta fatico persino a riconoscermi. Probabilmente è una parte che ho tenuto nascosta e che il lavoro attoriale riesce a far affiorare”.

Lei è allo stesso tempo figlia e madre. Riconosce in sé tratti dei suoi genitori, oltre all’autorevolezza? E ritrova qualcosa di sé in suo figlio?

“Nella mia famiglia riconosco un forte senso di correttezza e rispetto verso gli altri. Sono valori profondi, che sento di aver ereditato. Anche mia sorella, ad esempio, è una persona molto generosa e ha scelto la professione medica. Questa impronta familiare è presente anche in me, e ne sono contenta, anche se talvolta può tradursi in una certa ingenuità. Per quanto riguarda mio figlio, intravedo già una forma di ironia, nonostante la giovane età. Ha dodici anni, ma mostra una certa autoironia, che considero una qualità preziosa”.

Nel suo percorso ha avuto molti maestri e molte maestre. In che cosa ha preso le distanze dai suoi insegnanti e in che cosa, invece, è rimasta fedele alle sue convinzioni?

“Ho accolto tutto ciò che mi è stato insegnato, fin dall’accademia, cercando di farne tesoro. Alcuni aspetti oggi non li applicherei più, ma mi sono comunque stati utili, perché mi hanno fornito strumenti che possono rivelarsi efficaci in determinate situazioni, ad esempio quando è necessario lavorare rapidamente. Penso, per esempio, allo studio delle intonazioni: non è un ambito che prediligo, ma può risultare funzionale. In generale, non credo esista un metodo unico, ma un percorso personale: ognuno deve assimilare elementi diversi e comprendere quali siano davvero necessari, perché ogni individuo è differente. Recitare significa far emergere una verità interiore e applicarla alle parole di un autore, cercando credibilità. Il modo in cui si raggiunge questo risultato è secondario. Non rinnego alcun insegnamento ricevuto, perché ho imparato molto da diversi maestri; tuttavia, ritengo fondamentale costruire un proprio percorso, senza aderire completamente a un unico modello”.

Quando ha capito di avere talento?

“Piuttosto presto. Ho iniziato a fare teatro a scuola, al liceo classico, e mi sono accorta che, quando recitavo, l’attenzione degli altri si concentrava su di me. Si creava un interesse tangibile, e questo mi dava gioia, anche perché esiste un desiderio naturale di essere visti. A quel punto ho iniziato a pensare di avere una predisposizione per questo ambito. Nel mio caso, la scelta del teatro è nata non solo dalla passione, ma anche dalla percezione di possedere una reale attitudine”.

Oltre al talento, servono studio, determinazione e anche una componente di fortuna. Ma c’è poi un tema importante: l’ambizione. Che rapporto ha con l’ambizione?

“È un rapporto complesso. Negare di essere ambiziosa sarebbe poco sincero. Tuttavia, la mia ambizione si orienta verso obiettivi che non sempre coincidono con quelli più diffusi. Non mi interessa essere riconosciuta per strada né inseguire una notorietà fine a se stessa. Non mi interessa partecipare a programmi televisivi senza una ragione precisa. Mi capita di ricevere inviti e di rifiutarli, se non ho nulla di significativo da presentare. Quello che cerco è lavorare su progetti in cui mi sento pienamente aderente, anche se raggiungono un pubblico ristretto. Quando mi è capitato di trovarmi in una condizione di totale sintonia con ciò che stavo facendo, ho provato una sensazione di grande intensità: è questo che ricerco. Il resto, come la fama o il guadagno, ha un valore relativo: certamente sono elementi utili, ma non rappresentano una priorità assoluta. Ho rinunciato a diverse opportunità proprio perché non le ritenevo artisticamente valide, anche se avrebbero potuto garantire maggiore visibilità o ritorno economico. Non sento l’esigenza di inseguire quel tipo di successo”.

C’è mai stato un momento in cui, osservando il successo altrui, si è chiesta perché ad altri capitava e a lei no?

“Sì, è una domanda che emerge. Ma non credo sia un modo utile di ragionare, ed è forse per questo che, su questo punto, mantengo una certa serenità. Penso che ciò che accade a una persona dipenda da molte variabili: il carattere, l’energia, il momento della vita, persino la condizione fisica. In quel preciso contesto, quella persona era probabilmente più adatta. Per questo non mi soffermo sull’idea che quel risultato avrebbe potuto riguardarmi. È accaduto a qualcun altro, e questo è sufficiente. Inoltre, mentre si può guardare a chi ha ottenuto di più, esiste sempre qualcuno che potrebbe fare lo stesso confronto nei propri confronti. Alla fine, questo tipo di paragone perde significato”.

Quando è diventata madre, si è mai interrogata su quale impatto avrebbe avuto questa scelta sul suo percorso professionale?

“Naturalmente sì. Con il tempo, però, ho compreso che è stata una scelta coerente con il mio modo di essere attrice. Sono l’attrice che sono anche perché ho avuto il coraggio di vivere questa esperienza. Se avessi sospeso la mia vita per timore delle conseguenze sulla carriera, sarei diventata un’interprete diversa: forse più calcolata, più tecnica, ma meno autentica. La domanda è stata inevitabile, ma la risposta è stata semplice: vivere pienamente. Senza esperienza diretta, questo lavoro non può esistere”.

In questo senso, il suo percorso può rappresentare anche un esempio concreto di emancipazione femminile?

“Credo di sì. Non ho mai potuto contare su particolari risorse o supporti esterni. Per questo motivo sono orgogliosa di essere riuscita a conciliare la maternità con questa professione, e soprattutto di esserci stata realmente. Sono orgogliosa del rapporto costruito con mio figlio, nonostante le difficoltà. Ritengo che questo tema sia ancora molto attuale, perché le donne non ricevono un sostegno adeguato. Persistono modelli culturali secondo cui l’uomo può allontanarsi per lavoro, mentre alla donna spetta rimanere. La situazione è ancora complessa. Tuttavia, è possibile affrontarla, anche se richiede grandi sacrifici e un enorme investimento di energie. Ad esempio, il concetto di giorno di riposo tende a scomparire”.

Ritiene che, nel suo percorso, abbiano avuto un ruolo anche l’aspetto fisico, la presenza scenica, la bellezza?

“Mi considero una donna bella. Il rapporto con la mia immagine è altalenante: a volte positivo, altre più critico. Ho anche una certa componente narcisistica, che mi porta a non essere mai del tutto soddisfatta. Non rientro nei canoni di una bellezza ‘da copertina’, ma riconosco di avere caratteristiche che valorizzo e che apprezzo. È comunque evidente che l’aspetto abbia un peso. Accade in molte professioni, ma in questa in particolare, perché il corpo e l’immagine fanno parte degli strumenti espressivi”.

È sempre riuscita a essere all’altezza dei ruoli e delle richieste che le venivano rivolte?

“No, ho commesso anche diversi errori. Ci sono momenti in cui non si riesce a dare il meglio, magari per mancanza di concentrazione o perché qualcosa non funziona nel processo creativo. Non sempre ho incontrato ruoli adatti, né registi con cui si potesse instaurare un dialogo efficace per costruire un lavoro davvero riuscito. Alcuni progetti funzionano meglio, altri meno, come accade in ogni professione. Inoltre, è importante riconoscere che un attore non può eccellere in ogni ambito. Il talento consiste anche nell’individuare i propri punti di forza”.

Dal punto di vista emotivo, c’è mai stato un sentimento difficile da affrontare in scena, qualcosa che le ha suscitato timore?

“No, al contrario. Per il mio modo di lavorare, più le emozioni sono intense, più risultano stimolanti. I personaggi più complessi sono quelli privi di contrasti, perché è più difficile trovare una linea interpretativa significativa. Anche nella letteratura, del resto, i personaggi che colpiscono di più sono quelli attraversati da forti tensioni interiori. Non c’è quindi un’emozione che mi abbia intimorita: tutte, in scena, rappresentano una sfida interessante”.

Nella sua vita affettiva, le persone a lei vicine hanno sempre compreso le esigenze del suo lavoro?

“Non sempre. Sono separata, anche se oggi mantengo un buon rapporto con il padre di mio figlio. Non è una professione facile da comprendere. Gli artisti tendono ad avere una dimensione interiore molto marcata, che non significa isolamento, ma rende comunque complessa la relazione con chi sta accanto. Costruire un equilibrio non è semplice, e non sempre ci si riesce”.

Forse perché il lavoro dell’artista è difficile da spiegare, soprattutto nei suoi aspetti più intimi?

“Esiste una celebre riflessione, spesso attribuita a Hemingway: ‘Come posso spiegare a mia moglie che, mentre guardo fuori dalla finestra, sto lavorando?’. È proprio questo il punto. L’artista può trovarsi, in qualsiasi momento, in uno stato di osservazione, riflessione o ricerca. Non accade continuamente, ma è una disposizione costante. Questo aspetto può rendere più complessi i rapporti personali”.

Viene quindi da chiedersi: un artista deve risolvere completamente i propri conflitti interiori oppure ha bisogno di conservarne alcuni?

“Non credo sia necessario risolverli tutti. Forse è giusto conservare alcune fragilità”.