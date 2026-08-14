Roberta Celli morta a Livorno dopo il crollo di un balcone, l'insegnante 56enne è precipitata dal terzo piano

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un’insegnante di 56 anni, Roberta Celli, è precipitata dal terzo piano di una palazzina di Livorno dopo che il balcone le è crollato sotto i piedi. La donna è stata soccorsa in condizioni gravissime sul marciapiede sotto lo stabile ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, dove è morta per le conseguenze della caduta da un’altezza di 10 metri.

Il crollo del balcone a Livorno

Il balcone è crollato all’improvviso nel pomeriggio di venerdì 14 agosto, in uno stabile di via Bonomo a Livorno.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, al momento del cedimento la 56enne si trovava all’esterno del suo appartamento al terzo piano per stendere i panni al ritorno dal mare, quando è precipitata sui terrazzini dei piani sottostanti insieme ai detriti, fino a impattare sul marciapiede.

ANSA

I soccorsi e la morte in ospedale di Roberta Celli

La donna è stata trovata in condizioni apparse da subito critiche dal personale sanitario del 118 chiamato a intervenire.

Trasportata in codice rosso all’ospedale di Livorno, non è sopravvissuta alle gravi conseguenze dell’impatto da un’altezza di circa 10 metri.

La vittima si chiamava Roberta Celli, insegnante di Italiano al Liceo Cecioni conosciuta e apprezzata dai colleghi, studenti e famiglie, sconvolti dalla notizia.

La 56enne lascia il marito e due figli.

Le indagini sull’incidente

Nel luogo del crollo sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri e la protezione civile del Comune, impegnati nella messa in sicurezza del condominio e lo sgombero dell’area dai detriti.

In corso le verifiche per stabilire le cause del cedimento del balcone della palazzina risalente agli anni ‘60-’70. Secondo quanto appreso dalla testata Il Tirreno, non è escluso che a contribuire al crollo possano essere state delle infiltrazioni d’acqua.

In attesa degli accertamenti sulla stabilità anche dell’edificio e dei due balconi ai piani inferiori sfondati dalle macerie, l’amministrazione comunale si sta attrezzando per mettere a disposizione in caso di necessità una soluzione per la notte per le 22 persone residenti nella palazzina.