Roberta Modigliani, l’intervista alla cantante: “La valigia più pesante? Il pregiudizio da ex di Non è la Raiˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Prima ancora di parlare di Sotto la pelle d’estate, il suo nuovo singolo, c’è un dettaglio che colpisce osservando il percorso di Roberta Modigliani: la sua carriera non è mai stata una linea retta. È stata piuttosto una successione di ripartenze, di identità attraversate senza mai diventarne prigioniera. C’è la ragazza maremmana che arriva a Roma poco più che adolescente dopo essere stata scoperta da Gianni Boncompagni, c’è uno dei volti simbolo di Non è la Rai, c’è la conduttrice televisiva, l’attrice che passa dal cinema popolare alle produzioni internazionali, la cantante che continua a incidere musica senza inseguire necessariamente le mode o la nostalgia. E, soprattutto, c’è una donna che, dopo oltre trent’anni di spettacolo, continua a sentirsi prima di tutto una persona curiosa, ancora disposta a mettersi in discussione. Forse è proprio questo il tratto più sorprendente di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie con Roberta Modigliani. Nell’immaginario collettivo il suo nome rimane inevitabilmente legato a un pezzo di televisione italiana che ha segnato un’intera generazione. Lei, invece, sembra aver fatto pace con quella stagione senza viverla né come una condanna né come un rifugio. Ne riconosce il privilegio, ricorda le occasioni straordinarie che le sono state offerte e, con un’onestà rara, ammette anche ciò che, con la maturità di oggi, avrebbe potuto affrontare diversamente. Non c’è rimpianto nelle sue parole, ma la consapevolezza che ogni errore abbia contribuito a costruire la persona che è diventata. È una differenza sottile, ma decisiva: la memoria, per lei, non è un luogo in cui abitare, bensì uno strumento per comprendere meglio il presente. Ed è forse per questo che Sotto la pelle d’estate arriva oggi come qualcosa di più di un semplice tormentone estivo. Dietro un arrangiamento sensuale e coinvolgente, il singolo racconta infatti un’estate molto diversa da quella delle cartoline. È l’estate degli incontri che lasciano un’impronta, delle emozioni destinate a rimanere ‘sotto la pelle’, dei ricordi che non svaniscono con il cambio di stagione. Un brano che parla di destino, di fiamme gemelle, di legami che sembrano interrompersi ma che, in qualche modo, continuano a vivere dentro di noi. E ascoltando Roberta Modigliani raccontarlo, si ha la sensazione che quella canzone sia anche una metafora della sua stessa esistenza: il tentativo di dare un significato a ciò che ritorna, alle persone che attraversano la nostra vita, alle esperienze che sembrano finite ma continuano a modellarci silenziosamente. Durante la conversazione, però, emerge soprattutto un’altra Roberta Modigliani. Molto lontana dall’immagine televisiva con cui il pubblico l’ha conosciuta. È una donna che parla degli ex fidanzati come di persone alle quali è impossibile smettere di voler bene, che considera l’altruismo una forma quotidiana di felicità, che trova rifugio nel silenzio della campagna, negli alberi, nei cavalli salvati dal macello, nei cani, nella terra della sua Maremma. Racconta di abbracciare gli alberi quando ha bisogno di ritrovare equilibrio e di sentirsi compresa dagli animali più che da molti esseri umani. Non c’è alcuna ricerca dell’effetto in queste confessioni: sembrano semplicemente il modo più naturale che conosce per stare al mondo. Colpisce anche il rapporto che continua ad avere con il giudizio degli altri. Per anni ha inseguito l’idea di dover essere perfetta, di non poter sbagliare mai. Oggi prova, finalmente, a liberarsi da quel peso, pur confessando che non è ancora una battaglia completamente vinta. È la stessa donna che porta ancora con sé la “valigia” del pregiudizio nato dopo Non è la Rai: quella sensazione di essere giudicata prima ancora che qualcuno ascolti una sua canzone o guardi davvero il percorso costruito negli anni. Eppure, anziché trasformare quella ferita in risentimento, preferisce trasformarla in un invito a guardare le persone oltre la loro etichetta. Un libro non si giudica dalla copertina: è una frase semplice, ma forse contiene il senso più profondo della sua storia. Alla fine, Sotto la pelle d’estate parla certamente di amori destinati a lasciare un segno. Ma, ascoltando Roberta Modigliani, viene il dubbio che quella pelle sia anche la nostra identità: tutto ciò che ci resta addosso dopo gli incontri, i successi, gli errori, le incomprensioni e il tempo che passa. Perché, in fondo, la vera maturità non consiste nel cancellare quello che siamo stati, ma nel riuscire a convivere con ogni versione di noi stessi senza rinnegarne nessuna. Ed è proprio questa, forse, la canzone più autentica che Roberta Modigliani continua ancora oggi a interpretare.

Innanzitutto, come sta?

“Accaldatissima! Non siamo assolutamente abituati a queste temperature. Però, come si dice, mal comune mezzo gaudio: quest’anno mi sembra che la situazione sia più o meno la stessa ovunque. Vivo a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, un piccolo borgo medievale della Maremma. Siamo in collina, non sul mare, e normalmente qui c’è sempre un po’ di ventilazione. Già l’estate scorsa era stata piuttosto pesante, ma quest’anno l’umidità è davvero impressionante. Non siamo mai stati abituati a un caldo del genere e, purtroppo, temo che negli anni la situazione possa solo peggiorareˮ.

In fondo siamo perfettamente in tema con Sotto la pelle d’estate. Che cosa rappresenta per lei?

“Rappresenta un’emozione molto intensa. È una canzone che parla di fiamme gemelle e di destino, temi nei quali credo profondamente. Mi piace che vengano affrontati con delicatezza, senza essere mai esplicitati in modo eccessivo. Non racconta una vicenda precisa né una storia definita: propone immagini e sensazioni che ciascuno può interpretare secondo la propria sensibilità. Ed è proprio questa, a mio avviso, la bellezza della musica: riuscire a trasmettere emozioni nelle quali chiunque possa riconoscersi, ritrovando in una canzone un frammento della propria esperienza. Nel mio caso, mi sono innamorata di questo brano perché ha risvegliato un ricordo del passato, un’esperienza che ho vissuto personalmente. Mi ha riportato alla mente qualcosa che custodivo dentro di me. Credo nelle fiamme gemelle e credo che esistano incontri destinati a entrare nella nostra vita, persone che, in qualche modo, fanno parte del nostro cammino. Per questo mi colpisce molto anche il messaggio finale della canzone, quando si dice che qualcuno rimane ‘sotto la pelle’. È un’immagine che lascia aperta una porta sul futuro, sull’idea che ciò che è destinato a noi possa ritornare, magari non oggi, ma più avanti. Quello che non arriva in un determinato momento della vita, forse arriverà in un altro. È un pensiero nel quale mi riconosco molto. Naturalmente questa è la mia interpretazione personale. Poi ogni ascoltatore è libero di attribuire al brano il significato che sente più vicinoˮ.

Se le chiedessi quali siano state le estati più importanti della sua vita, direbbe che le hanno lasciato soprattutto ricordi o cicatrici?

“Direi soprattutto ricordi. Quando penso alle estati della mia vita, mi vengono subito in mente immagini molto positive. L’estate, per me, è sempre stata sinonimo di spensieratezza, fin dall’infanzia. E credo che, in fondo, quella sensazione rimanga anche da adulti. Mi tornano alla mente le giornate trascorse al mare con i nonni, le amicizie dell’infanzia che con il tempo si sono perse, gli amori adolescenziali, le gite con gli amici di scuola. Sono tutti ricordi molto belli e sereni. Quando penso all’estate, il primo collegamento è sempre questo. Magari, da oggi in poi, la assoceremo anche al caldo estremo che stiamo vivendo, ma i ricordi più profondi restano quelli dell’infanzia e della giovinezzaˮ.

La canzone fa riflettere anche sul modo in cui oggi viviamo i rapporti. Spesso le relazioni sono molto rapide, si consumano facilmente e altrettanto facilmente finiscono. Lei, invece, come ha vissuto i rapporti più importanti della sua vita?

“Li ho sempre vissuti con grande naturalezza. E c’è un aspetto che spesso sorprende le persone: sono rimasta amica anche dei miei ex fidanzati. Per me, quando una storia finisce, non significa che venga meno anche il bene che si prova per quella persona. Può concludersi il rapporto sentimentale, ma può continuare un legame diverso, come un’amicizia. Non ho mai negato la mia amicizia a nessuno. Sono una persona molto empatica e sensibile e faccio davvero fatica a immaginare di cancellare dalla mia vita qualcuno che ne ha fatto parte per un periodo importante. È come se mi togliessero un dito o un piede: quella persona resta comunque parte della mia storia. Può cambiare il ruolo, può trasformarsi il rapporto, ma non scompare. Lo so, forse sono un po’ anomala. Me lo dicono spesso. Però sono fatta cosìˮ.

C’è chi, invece, preferisce chiudere ogni rapporto con gli ex…

“Io, invece, penso che sia molto più bello riuscire a rimanere nella vita di una persona sotto un’altra forma. Quando due persone stanno insieme si vogliono bene, si amano. Come si può, da un giorno all’altro, sostenere che quel sentimento non esista più? Naturalmente ci sono situazioni particolari. Se qualcuno le ha fatto davvero del male, allora è diverso e possono esserci motivazioni molto forti per interrompere qualsiasi rapporto. In tutti gli altri casi, però, credo che l’affetto rimanga. Può finire l’amore tra due persone, ma non necessariamente il bene che continuano a volersi. Continuare ad avere affetto per qualcuno, secondo me, è assolutamente possibileˮ.

Lei ha attraversato molte stagioni dello spettacolo italiano: la televisione degli anni Novanta, il cinema, la fiction, la musica. L’abbiamo conosciuta sotto molteplici aspetti. Quale sente di conoscere meno, oggi?

“In realtà, credo di conoscermi piuttosto bene. Sicuramente nella mia vita c’è stato un momento di svolta, un vero punto e a capo, arrivato dopo la conclusione del primo programma importante a cui ho partecipato, Non è la Rai. Quello è stato un passaggio decisivo. Non direi, però, che esista un lato di me che conosco meno. Cerco sempre di vivere intensamente tutto ciò che mi accade. Qualunque esperienza si presenti, provo ad affrontarla nel migliore dei modi. Per questo sento di conoscere bene la Roberta del passato. Alcuni aspetti, con il tempo, li ho lasciati alle spalle; altri, invece, sono diventati parte della donna che sono oggi. E naturalmente continuo a evolvermi, perché nessuno può sapere che cosa gli riservi il futuroˮ.

Guardando oggi a quel periodo, soprattutto alla fine dell’esperienza di Non è la Rai, quale aspetto ritiene di avere sottovalutato quando, giovanissima, si è ritrovata a dover ricostruire una parte della sua vita professionale?

“Oggi mi rendo conto di avere avuto tra le mani opportunità straordinarie. Mi considero una persona privilegiata. Ho avuto la possibilità di studiare canto, danza, recitazione e dizione con insegnanti bravissimi, di conoscere attori importanti, presentatori e tantissimi professionisti che, restando semplicemente nel mio paese, probabilmente non avrei mai incontrato. Però ero un’adolescente e, con l’incoscienza tipica di quell’età, non mi rendevo davvero conto di tutto ciò che avevo a disposizione. Probabilmente non sono riuscita a valorizzare fino in fondo tutte le opportunità che mi si erano presentate. È questa la riflessione che faccio oggi. Non si tratta di un rimpianto, sia chiaro. Continuo a sentirmi una persona molto fortunata, perché da ogni esperienza ho sempre cercato di trarre il meglio. Tutti i ricordi che conservo sono positivi. Semplicemente, con la maturità di oggi, penso che avrei potuto cogliere meglio alcune occasioni e affrontare diversamente determinate situazioni. Ma si sbaglia anche per imparare. E forse, se allora avessi fatto scelte diverse, oggi non sarei la persona che sono diventataˮ.

È anche vero che quelli erano gli anni Novanta. Oggi basta aprire Internet per trovare qualsiasi informazione, mentre allora il contesto era completamente diverso.

“Pensi soltanto se, ai tempi del primo programma a cui ho partecipato, fossero già esistiti i social: sarebbe stato incredibile. Oggi si ha tutto a portata di mano. Qualsiasi informazione, qualsiasi notizia, perfino sapere dove si svolgono i provini. Si apre un mondo. All’epoca, invece, bisognava fare tutto di persona. Ricordo ancora i viaggi in metropolitana, poi in autobus, con la cartellina sotto braccio contenente fotografie e biografia. A volte magari non se ne aveva nemmeno voglia, ma quello era il percorso da seguire. Anche per questo dicevo che, forse, avrei potuto fare qualcosa in più. Ma non è un rimpianto. È semplicemente il modo in cui la Roberta di oggi guarda, con maggiore maturità, la ragazza che era alloraˮ.

US: Clarissa D'Avena

Quella Roberta di Non è la Rai, che viveva un successo enorme, che cosa pensava quando vedeva il proprio volto stampato sui quaderni, sulle copertine delle riviste, praticamente ovunque?

“La verità è che non me ne rendevo conto. Molti aspetti li realizzo soltanto oggi. Mi capita che persone che mi seguivano allora mi scrivano sui social e mi inviino fotografie di vecchi quaderni, riviste o altri oggetti, dicendomi: ‘Guarda che cosa ho ritrovato’. A volte resto sorpresa, perché alcuni di quegli oggetti non sapevo nemmeno che esistessero. È oggi che ho realizzato quale enorme mondo ruotasse attorno a quel programma. All’epoca non ci pensavo. Se devo dirle qual è l’unico pensiero che mi emozionava davvero, era immaginare mia nonna che andava in edicola e mi vedeva in copertina sulle riviste. Quello sì, mi rendeva felice. Dopo la sua scomparsa, quando siamo andati a sistemare la sua casa, abbiamo trovato scatoloni pieni di giornali e riviste con me in copertina. Faceva davvero ciò che avevo sempre immaginato: andava dal giornalaio e comprava tutto. Ripensandoci oggi, credo che quella fosse una soddisfazione enorme soprattutto per lei. Allora non riuscivo davvero a comprendere tutto ciò che stava accadendo. Mi sono sempre sentita una ragazza normalissima. Arrivavo al Centro Palatino a piedi, percorrendo tutta la strada dal Circo Massimo fino agli studi televisivi. Fuori trovavo tantissimi ragazzi che aspettavano e credo di essere stata una delle poche a fermarsi davvero a parlare con loro. Per me era naturale. Erano ragazzi della mia età. Con alcuni sono ancora in contatto. Ricordo che, finite le prove o le registrazioni, qualche volta li portavo a mangiare al McDonald’s, offrivo loro la cena e trascorrevamo un po’ di tempo insieme. So che oggi può sembrare insolito, ma ho vissuto quell’esperienza proprio in questo modo. Per me era semplicemente una straordinaria opportunità che mi era capitata. È come se fossi inciampata in qualcosa di bellissimo, ma non ha mai cambiato il mio modo di essere. Non ho mai preteso nulla da nessuno. Mi sono sempre sentita una persona privilegiata, e bastaˮ.

Quando ha scoperto di avere una voce adatta al canto? All’inizio di Non è la Rai non tutte le ragazze cantavano con la propria voce.

“Nel mio caso, cantavo già prima di arrivare in trasmissione. Avevo studiato canto e facevo parte di un coro polifonico, quindi sapevo già cantare. Successivamente ho iniziato anche lo studio del canto moderno e, naturalmente, è cambiato completamente il mio modo di avvicinarmi alla musica. Nel corso del programma accadde un’altra esperienza molto importante: a un certo punto mi diedero la possibilità di scegliere personalmente il repertorio. Fu una grandissima soddisfazioneˮ.

Come nacque questa possibilità?

“All’inizio il meccanismo era molto semplice. Consegnavano una cassetta con una canzone e ci invitavano a imparare il brano per poi cantarlo.. Io, però, tenevo molto alla possibilità di cantare con la mia voce, perché sapevo di esserne capace. Mi misero alla prova, verificarono che sapessi davvero cantare e, una volta accertato, accolsero la mia richiesta. A quel punto ne feci anche un’altra: poter scegliere personalmente i brani da interpretare. Mi dissero: ‘Vediamo che cosa proponi’. Così andavo a Trastevere, in un luogo che era una sorta di biblioteca del disco. C’erano tantissimi album da ascoltare. Passavo intere giornate con le cuffie alle orecchie, ascoltando centinaia di canzoni. Cercavo quelle che sentivo più vicine alla mia sensibilità e poi le proponevo. Sono stata molto fortunata, perché molte di quelle proposte vennero accettate. Così ho avuto la possibilità di interpretare brani che sentivo davvero miei. Per me questo è fondamentale. Se si vuole trasmettere un’emozione attraverso una canzone, bisogna sentirsela addosso. Deve emozionare davvero chi la canta, perché il messaggio arriva agli altri prima di tutto attraverso ciò che prova l’interpreteˮ.

Questo spiega anche perché, quando la si vedeva cantare, spesso sembrava sul punto di commuoversi. Evidentemente non era una semplice interpretazione televisiva.

“Le racconto un episodio che non ho mai rivelato. Quando incisi È amore di Rita Pavone, piansi praticamente per tutta la registrazione. Se ascolta attentamente quel brano, quella commozione si percepisce perfino nella voce. A un certo punto il maestro Paolo Ormi spense tutte le luci dello studio e mi disse semplicemente: ‘Canta al buio. Canta e tira fuori tutto quello che ha dentro. Fai ciò che senti’. Quella registrazione nacque così. Ancora oggi, quando la riascolto, mi emoziono e mi viene quasi da piangere, perché torno immediatamente allo stato d’animo che avevo in quel momento. Anche questo, per me, è un ricordo bellissimoˮ.

Bisogna avere un caos dentro di sé per far nascere una stella danzante. Nel suo caso, potremmo dire una stella che canta. Qual è il caos con cui Roberta Modigliani continua ancora oggi a confrontarsi?

“Soltanto adesso sto imparando a subire meno il peso del giudizio altrui. Per tutta la vita ho avuto la tendenza a preoccuparmi che qualcuno potesse considerarmi non abbastanza perfetta, pensare che avessi commesso un errore o che avrei potuto agire meglio. Ho sempre cercato di dare il massimo e di svolgere ogni attività nel miglior modo possibile. Oggi, però, mi rendo conto che ci si può impegnare quanto si vuole, ma ci sarà sempre qualcuno pronto a puntare il dito anche per una sciocchezza. Purtroppo è una caratteristica della società in cui viviamo: si giudica tutto. Basta osservare ciò che accade sui social, dove spesso le persone si sentono autorizzate a commentare qualsiasi aspetto della vita altrui. È questo che mi spaventa maggiormente. Sto però imparando ad attribuire meno importanza a tali giudizi. Quando una persona lavora con serietà, fa del proprio meglio e non danneggia nessuno, tutto il resto dovrebbe semplicemente scivolare viaˮ.

Dopo quell’esperienza a Non è la Rai, è arrivato anche il cinema. Che rapporto ha avuto con la recitazione?

“Molto bello. Anche nella recitazione, proprio come nel canto, bisogna attingere continuamente alla memoria emotiva. È da lì che nasce la verità di ciò che si interpreta. Quando si recita, così come quando si canta, non ci si può limitare a eseguire: occorre cercare dentro di sé le emozioni giuste. Ho vissuto diverse esperienze. Alcune mi sono piaciute più di altre, naturalmente, ma ce n’è una in particolare di cui sono molto orgogliosa. Sono stata coprotagonista del film Pompei ieri, oggi, domani, distribuito anche nelle sale estere. Interpretavo la coprotagonista nella parte ambientata ai giorni nostri ed è stato un lavoro che mi ha dato grande soddisfazione. Ho avuto la fortuna di lavorare accanto a nomi importanti e, soprattutto, di conoscere professionisti molto più preparati di me. Non mi hanno però mai fatta sentire inferiore. Anzi, credo che la grandezza di un professionista si misuri anche dalla capacità di mettere a proprio agio chi gli sta accanto. Sono stata fortunata, perché ho incontrato persone splendide sia nel cinema sia in televisione, e questo mi ha permesso di vivere ogni esperienza con serenità. Il cinema, inoltre, consente di comprendere molti aspetti che, da spettatori, non si immaginano. Quando si guarda un film da casa e si vede una scena con due attori, si può pensare che dietro ci siano poche persone. In realtà, alla realizzazione di quella sequenza lavorano cinquanta professionisti, forse anche di più. C’è un impegno enorme che il pubblico non vede. È un mondo affascinante e mi piace imparare da chi svolge questo mestiere da una vita. Sono una persona che pone moltissime domande. Forse, a volte, posso risultare anche un po’ insistente, ma mi piace capire, imparare e assorbire tutto ciò che possoˮ.

Che rapporto ha con la parola “ambizione”?

“È una parola importante. Se penso alla mia ambizione, credo che la più grande sia riuscire a essere soddisfatta di me stessa: la sensazione di poter migliorare è una caratteristica che mi accompagna da sempre. A questo proposito mi torna in mente un insegnamento di Gianni Boncompagni che non ho mai dimenticato. Mi diceva: ‘Non perdere mai la paura di sbagliare. Non perdere quel brivido, quell’ansia che avverti prima di fare qualcosa, perché è proprio lì che nasce la magia’. È una frase che porto ancora dentro di me. Credo sia giusto conservare un po’ di paura. Vale nello spettacolo, ma anche nella vita. Provare un certo timore per ciò che verrà offre lo stimolo a impegnarsi di più e a cercare di dare sempre il meglio. Per questo, se dovessi definire la mia ambizione, direi che consiste nel tentativo continuo di migliorarmiˮ.

Se oggi volessi conoscere Roberta, e non Roberta Modigliani, qual è il primo aspetto che mi racconterebbe di sé?

“Le parlerei del mio rapporto con la natura. Parlo con gli animali. Riesco perfino ad addomesticare le lucertole. Sono una persona profondamente legata alla terra, agli alberi, al sole e a tutto ciò che appartiene all’istinto. È quella la mia dimensione più autentica. Se mi chiede dove sto davvero bene, le rispondo senza esitazione: in campagna. Sto bene nel silenzio, insieme ai miei cani e ai miei cavalli. Quella è la Roberta più vera. Quando ho bisogno di sfogarmi o di ritrovare l’equilibrio, vado in campagna. Abbraccio gli alberi, il mio cavallo e parlo con loro. Per me è un’esperienza profondamente rigenerante. Se dovessi descrivere chi sono davvero, partirei proprio da qui. Provo felicità nel vedere i frutti crescere sugli alberi o nel vedere nascere dei cuccioli. Sono i piccoli eventi della natura a riempirmi il cuore. Mi considero anche una persona molto altruista. Ho sempre cercato di aiutare gli altri in ogni modo possibile. Non sempre questo atteggiamento è stato ricambiato, ma non importa. Quando si agisce con autentico altruismo, non lo si fa aspettandosi qualcosa in cambio. Si agisce e bastaˮ.

Forse è proprio questo il senso del fare del bene: non aspettarsi nulla.

“Ciò che fa stare bene è sapere di avere regalato benessere a qualcun altro. A volte basta vedere una persona sorridere grazie a una parola o a un piccolo gesto. È una sensazione meravigliosa. Mi è sufficiente anche aiutare una signora anziana ad attraversare la strada. Sono attenzioni semplici, ma mi fanno stare bene per tutta la giornata. Quando ci ripenso, continuo a sorridere. Oggi viviamo tutti di corsa e rischiamo di dimenticare proprio quei gesti che rappresentano le fondamenta dell’essere persone perbene. Vivo molto di queste piccole attenzioni. Poi, naturalmente, esiste anche un’altra Roberta, quella che il pubblico conosce. Ma anche quella nasce da questa parte di meˮ.

Questo desiderio di aiutare gli altri lo ha espresso anche attraverso la musica, affrontando temi sociali molto importanti legati alla comunità LGBTQIA+.

“Sì, perché considero quella realtà una seconda famiglia. Ho moltissimi amici e amiche che ne fanno parte e, per me, tutto questo rappresenta la normalità. Per questo mi è sembrato naturale espormi in prima persona. Ritenevo giusto dare voce alla sofferenza e alle disuguaglianze che esistono ancora oggi. Possiamo anche fingere che non sia così, ma basta osservare ciò che accade nella cronaca, anche vicino a noi, in Toscana. Ogni episodio rappresenta una ferita. È vero che molte persone condividono il mio pensiero, ma è altrettanto vero che ce ne sono ancora tante che continuano a compiere passi indietro. È come avanzare di dieci passi e retrocedere di sette. Trovare un equilibrio è difficile. Per questo, anche in quel caso, ho sentito che fosse giusto prendere posizione. Fa parte della persona che sonoˮ.

Perché, secondo lei, la comunità LGBTQIA+ ha amato così tanto Non è la Rai e continua ancora oggi ad amare quel programma e le ragazze che ne hanno fatto parte?

“Credo soprattutto per l’idea di libertà che trasmetteva. A mio parere, quel programma comunicava allegria e serenità. Non esistevano muri né limiti. Era questo il messaggio. Molti miei amici mi hanno sempre raccontato di essere rimasti legati a Non è la Rai proprio per quella sensazione di libertà. E poi per la spontaneità, la freschezza e la semplicità delle ragazze. Eravamo poco truccate e molto naturali. Sono questi gli aspetti che mi hanno indicato più spesso. Probabilmente esistono anche altre ragioni, ma queste sono quelle che ho sentito ripetere maggiormenteˮ.

Che rapporto ha oggi con la sua bellezza?

“Come credo accada a tutte le donne, non sono mai completamente soddisfatta. Però mi guardo con serenità. Mi considero una donna piacevole. Oggi, tuttavia, non associo più la bellezza soltanto all’aspetto fisico. Credo che l’intelligenza emotiva renda una persona ancora più affascinante. Conta essere interessanti, piacevoli da frequentare e capaci di entrare in relazione con gli altri. Mi piaccio. Naturalmente non ho più la bellezza dei miei diciassette anni, ma va bene così. Accetto il tempo che passa. Anzi, a volte mi fa quasi piacere vedere una ruga in più e pensare: ‘Eccone un’altra’. Questo non significa giudicare chi rincorre l’eterna giovinezza. Ognuno è libero di vivere il proprio corpo come desidera. Per quanto mi riguarda, non mi dispiace vedere il tempo lasciare i suoi segni. Ogni ruga, ogni cambiamento raccontano un’esperienza vissuta. E, siccome da ogni esperienza ho cercato di trarre il meglio, quei segni fanno parte di me. Per questo posso dire serenamente che va bene cosìˮ.

Chi sono, oggi, gli amici più cari di Roberta?

“Oltre alle persone che mi sono sempre rimaste accanto, direi i miei animali. Per me sono esseri superiori. Non si aspettano nulla. Sono privi di sovrastrutture. Ti guardano con assoluta purezza e ti percepiscono per quello che sei davvero. Con loro non hai bisogno di nasconderti né di fingere. Se sei una brava persona lo sentono. Se sei cattivo, lo percepiscono allo stesso modo. Per questo li considero i miei migliori amici. Naturalmente ho anche amici e amiche che mi accompagnano da tanti anni e che mi sono sempre stati vicini. Credo, però, che il vero migliore amico sia chi ti permette di essere completamente te stesso. Se senti il bisogno di indossare una maschera, allora quella persona non è davvero il tuo migliore amicoˮ.

Degli anni a Non è la Rai è rimasta qualche amicizia?

“Sì, alcune amicizie sono rimaste. Pensi che alcune appartengono addirittura ai ragazzi e alle ragazze che aspettavano fuori dal Centro Palatino. Se, invece, parliamo delle colleghe di Non è la Rai, sì, la mia amicizia storica è rimasta. Parlo di Francesca Gollini, ad esempio: io e lei siamo sempre state molto unite. Per un periodo ci siamo perse di vista, anche perché aveva lasciato il programma prima di me e ognuna aveva preso la propria strada. Poi, grazie ai social, ci siamo ritrovate ed è stato come se quel legame non si fosse mai spezzato. Ci sono anche altre ragazze con cui sono rimasta in contatto, come Samantha, Alessandra Cotta e altre ancora. Eravamo amiche durante il programma e lo siamo rimaste anche dopo. Subito dopo la fine di Non è la Rai c’è stato, per tutte, un periodo di stallo. Non parlerei di uno shock, ma certamente abbiamo dovuto ricominciare da capo. La nostra immagine era stata sfruttata tantissimo e, anche dal punto di vista professionale, molte di noi hanno dovuto ripartire praticamente da zero. In quel periodo ci siamo inevitabilmente un po’ allontanate. Con il passare degli anni e grazie ai social, però, ci siamo ritrovateˮ.

Nel suo percorso professionale. Ha mai avvertito il pregiudizio di essere stata una ragazza di Non è la Rai?

“Sì. Soprattutto subito dopo la fine del programma. Mi capitava di presentarmi ai provini e, a volte, evitavo perfino di dire che avevo fatto Non è la Rai. Non perché volessi rinnegare quell’esperienza, assolutamente. Semplicemente perché bastava pronunciare il nome del programma per essere automaticamente esclusa. Era un pregiudizio molto forte. Se volevi continuare a lavorare, dovevi cercare di puntare su altro. Ed è quello che ho fatto. Ho sempre cercato di studiare, prepararmi, crescere e fare nuove esperienze. Quando continui a formarti, quell’esperienza resta nel tuo curriculum, ma diventa una delle tante, non l’unica. È questo che ho sempre cercato di costruireˮ.

Fa sorridere pensarci oggi, perché ormai quell’esperienza è diventata quasi un marchio di prestigio.

“Con gli anni la situazione si è evoluta e veniamo guardate con occhi diversi. All’epoca, invece, subito dopo la fine del programma, era davvero complicato. Quel pregiudizio ce lo siamo portate dietro per anniˮ.

Qual è la valigia più pesante che si porta dietro nel suo percorso professionale?

“È proprio quella di cui parlavamo: la valigia del pregiudizio. Continuo ancora oggi a portarla con me. Perfino con l’uscita di questo nuovo singolo, a volte temo di essere giudicata prima ancora che qualcuno ascolti la canzone. Magari qualcuno guarda il mio curriculum e si ferma lì. Secondo me è un errore. Una persona può avere fatto parte di un programma televisivo trent’anni fa e, nel frattempo, essere completamente cambiata, essersi evoluta e cresciuta professionalmenteˮ.

In fondo è come un libro: non lo si dovrebbe mai giudicare dalla copertina.

“Esattamente. E c’è un’altra riflessione che faccio spesso. Oggi esco di casa e vedo, senza volerle giudicare, ragazze giovanissime andare in giro vestite in un certo modo. Noi, invece, eravamo ragazze normalissime. Eppure ci hanno accusate di tutto. Poi, rivedendo oggi quelle puntate, ci si rende conto che, rispetto a ciò che si vede in televisione o sui social, era un programma profondamente diverso. A volte si giudica solo per il gusto di giudicare. È un po’ quello che dicevamo prima: ci sarà sempre qualcuno pronto a puntare il dito. Credo, però, che chi ci ha giudicate dovrebbe rivedere oggi quelle immagini con occhi diversi. Non avevamo nemmeno il trucco. Anzi, entrando negli studi ci facevano perfino struccare. Sotto le minigonne indossavamo pantaloncini cuciti. Non c’era assolutamente la volontà di esibire qualcosa di eccessivo. Anche questo fa parte di quella famosa valigia. Non sento di dover dimostrare nulla a nessuno. L’unica persona alla quale desidero dimostrare qualcosa sono io stessa. Continuo a cercare di fare bene soprattutto per me. Spero, però, che con il tempo anche chi ha giudicato superficialmente quel passato possa cambiare ideaˮ.

Abbiamo parlato del presente e del passato. Manca soltanto il futuro. Quale sogno coltiva ancora Roberta Modigliani come artista?

“Dal punto di vista professionale stiamo già lavorando al prossimo singolo. La parte divertente è che me l’hanno fatto ascoltare quando Sotto la pelle d’estate non era ancora uscito. Me ne sono innamorata immediatamente. È una canzone completamente diversa, molto particolare, e in questo momento tutte le mie energie sono concentrate su questo progetto. Per il resto, vedremo. Sono una persona molto inquieta sotto questo aspetto. Quando mi fisso un obiettivo, voglio portarlo fino in fondo. Adesso tutta la mia attenzione è rivolta a questo nuovo lavoroˮ.

E sul piano personale, qual è il suo sogno più grande?

“Ce n’è uno che custodisco fin da quando ero bambina. Vorrei aprire un agriturismo. Vorrei viverci insieme ai miei animali, accogliere le persone, soprattutto i bambini, e realizzare una fattoria didattica. È un sogno che mi accompagna da sempre. Oggi ho anche la possibilità concreta di realizzarlo, perché possiedo dei terreni e un podere da ristrutturare. Per questo sono convinta che, prima o poi, riuscirò a trasformarlo in realtàˮ.

Quanti cavalli ha?

“Ne ho due. Uno è un Gypsy Vanner e l’altro un Norico. Poi c’è anche un mini pony che si chiama Miracolo. Il Norico, Yuri, l’ho salvato dal macello. La persona che lo aveva impiegato per l’ippoterapia con bambini disabili aveva deciso di mandarlo al macello perché, a suo dire, mangiava troppo. Quando me l’ha detto, il giorno dopo ero già lì con un camion e un amico per portarlo via. A casa non avevo nemmeno un recinto pronto. L’abbiamo sistemato provvisoriamente in giardino e poi abbiamo riorganizzato tutto intorno a lui. Volevo soltanto salvarlo. Credo che questo racconti molto bene il mio modo di essere. Solo chi ama davvero gli animali può capire fino in fondo che cosa significhi: per me fanno parte della famigliaˮ.

Se la Roberta di trent’anni fa incontrasse quella di oggi, quale sarebbe il primo aspetto che la sorprenderebbe?

“Non lo so. Credo di essere cambiata soprattutto nella maturità. È cambiato il modo in cui affronto le situazioni, il modo in cui le valuto e, soprattutto, la capacità di lasciarmele scivolare addosso. Per il resto, però, il mio carattere è rimasto lo stesso. Sono ancora una persona solare, scherzosa. Mi piace ridere, fare confusione e stare con gli altri. Forse la Roberta di allora rimarrebbe sorpresa proprio dal fatto che, nonostante tutto ciò che ho vissuto, sono rimasta sostanzialmente la stessa. Conservo ancora una certa ingenuità e continuo ad avere un atteggiamento positivo nei confronti delle persone. Con l’esperienza molti tendono a chiudersi. Io, invece, credo di essere rimasta aperta agli altri. Naturalmente con la maturità che può avere una donna della mia etàˮ.

C’è qualcosa che avrebbe voluto raccontare e che non le ho chiesto?

“Vorrei semplicemente ringraziare. Ringraziare tutte le persone che mi seguono da sempre. La mia famiglia. I miei produttori. Tutti coloro che, ogni volta, rendono possibile la realizzazione dei miei piccoli sogni. Vorrei rivolgere un grazie a chi permette alla Roberta di oggi e alla Roberta Modigliani che il pubblico conosce di continuare a esistere insiemeˮ.