Roberta Rei e il dramma per l'aborto improvviso, il racconto della Iena e la richiesta di aiuto

Nel giorno del suo compleanno, la Iena Roberta Rei ha svelato sui social il dolore più grande: l’aborto spontaneo al quarto mese di gravidanza. Prima la felicità estrema, poi l’abisso del dolore: “Oggi sarebbero stati 7 mesi, dopo tutto ha smesso di avere senso”, ha scritto. “Ci ho pensato a lungo se raccontarlo, ma se lo faccio è perché voglio abbracciarvi tutte”, ha raccontato Roberta Rei. Il post ha ricevuto centinaia di reazioni.

Aborto spontaneo, il dramma di Roberta Rei

“È stato il periodo più difficile di sempre. Improvvisamente incinta, improvvisamente felice come mai nella vita. E chi se lo immaginava di sentirsi così, neanche ci pensavo io alla maternità”, ha esordito Roberta Rei su Instagram.

La Iena ha riportato le domande, del tutto “inopportune”, che le donne si sentono rivolgere riguardo a ciò che dovrebbe essere unicamente un’intima esperienza: “L’età avanza, ma non ci pensi? E perché?”.

Dopo avere superato “i famosi tre mesi”, quelli del “non dirlo, meglio aspettare”. Ma ecco il quarto mese inoltrato in cui “la natura ha scelto per te”. E quello che ha scelto è “il dolore più grande”, “viscerale, anche quello, dei più forti mai provati”.

Il dolore di Roberta Rei

“E poi – ha scritto Roberta Rei – tutto smette di avere senso, ma non sei tu a sceglierlo, è il tuo corpo che piange. Ma nessuno lo capisce”.

La conferma è arrivata in ospedale durante l’ecografia: “Ho visto quello schermo, quell’immagine distesa, come dormiente, non la toglierò più dalla testa. Non avrei dovuto guardare, non avrebbero dovuto farmi guardare”.

Poi l’attesa di ore in ospedale perché “signora ci sono tante donne che stanno partorendo, il medico poi arriverà”.

L’abbraccio alle donne

Poi l’appello alle donne: “Se c’è una cosa che posso dire alle donne a cui succede e che custodiscono in silenzio questo dolore è che dovete abbracciarvi. E dovete chiedere aiuto. Io non ci sono riuscita subito. Se non ci riuscite da sole chiedete aiuto. E a chi vi sta intorno dico abbracciatele sempre”.

Per rimarginare questo tipo di ferite emotive “ci vuole tanto tempo“, scrive la Iena. “Datevelo questo tempo”, suggerisce alle donne che si trovino ad affrontare il dramma dell’aborto.

La conclusione: “E ci ho pensato a lungo se raccontarlo, ma se lo faccio è perché voglio abbracciarvi tutte. Spero davvero che il mio abbraccio vi arrivi. Oggi sarebbero stati 7 mesi. Per me invece sono 40, con enormi consapevolezze in più e un pensiero alle cose belle che sicuro arriveranno. Si può essere fragili, non c’è da nasconderlo, anche questo ho imparato”.