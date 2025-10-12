Roberta Rei e la rabbia per la gestione dell'aborto in ospedale, la denuncia: "Un'altra violenza"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Per me è stata una doppia violenza” con queste parole Roberta Rei, inviata de Le Iene, torna a parlare del dolore dell’aborto, avuto suo malgrado. Il suo intento è sensibilizzare sulla gestione dell’interruzione di gravidanza in ospedale per evitare ulteriore dolore a coloro che vivono questo dramma. L’appello è di una maggiore sensibilità e concretezza, non nascondendo le difficoltà del sistema sanitario italiano.

Il racconto di Roberta Rei

A Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, la giornalista de Le Iene ha voluto spiegare il motivo che l’ha spinta lo scorso agosto a pubblicare un post in cui rivelava il dolore dell’aborto e cosa potrebbe essere migliorato negli ospedali italiani.

Ha perso il suo bambino a quattro mesi di gravidanza e si è ritrovata in nosocomio circondata da altre mamme in attesa o che avevano appena partorito.

IPA Roberta Rei durante un evento contro le mafie

Per l’inviata quello che ha vissuto poteva essere evitato, per lei c’è troppa poca sensibilità quando si parla di interruzione di gravidanza.

Poteva non vedere altre mamme in procinto di partorire, poteva essere evitato che l’infermiera dicesse “dieci minuti e abbiamo finito, abbiamo aspirato tutto”.

L’ha vissuta come una doppia violenza.

L’appello

La giornalista riconosce che la situazione della sanità in Italia è difficile, di certo non chiede “suite” per chi ha subito un aborto.

L’appello è affinché questo momento venga gestito in maniera più delicata e sensibile, con maggiore rispetto.

“Io non ho nulla di cui vergognarmi. Oggi mi prendo più tempo per me stessa, da sempre faccio terapia. Hai bisogno di aiuto in questi momenti e io ho imparato a chiederlo” ha aggiunto l’inviata de Le Iene.

Cosa aveva scritto Roberta Rei su Instagram

Su Instagram Roberta Rei aveva già parlato dell’aborto.

“Ho visto quello schermo, quell’immagine distesa, come dormiente, non la toglierò più dalla testa” ha rivelato sul suo account social non senza dolore.

Secondo la giornalista non avrebbe dovuto guardare ciò che le stava accadendo.

Nel mirino anche l’attesa “per ore in ospedale perché “signora ci sono tante donne che stanno partorendo, il medico poi arriverà”” parole che l’hanno raggelata in una situazione così delicata.