Roberta Repetto morta dopo aver tolto un neo senza esame istologico, cosa rischia il medico Paolo Oneda

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il caso di Roberta Repetto torna sotto il mirino degli inquirenti. La donna morì a 40 anni per un melanoma qualche mese dopo l’asportazione di un neo effettuata su un tavolo da cucina nel centro Anidra di Borzonasca (Genova), senza che però sul tessuto venisse compiuto un esame istologico. La Cassazione ha aperto alla possibilità di un risarcimento civile a danno del medico Paolo Oneda, assolto invece con formula piena per quanto riguarda il profilo penale. Roberta Repetto si era curata per due anni con rimedi alternativi, tra tisane e bagni nel fiume, senza sottoporsi a cure mediche ufficiali.

Il caso di Roberta Repetto, cosa sappiamo finora

La vicenda risale al 2018, quando Roberta Repetto morì a causa delle metastasi legate a un melanoma. Il neo le era stato rimosso in un centro olistico, senza eseguire un esame istologico, passaggio fondamentale per diagnosticare eventuali tumori cutanei.

Proprio l’assenza di una diagnosi tempestiva, legata anche alla mancata analisi del tessuto asportato, è uno degli elementi centrali del caso. Sul piano penale, il medico Oneda è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

Tuttavia la Corte di Cassazione ha stabilito che la questione non può considerarsi chiusa sotto il profilo civile. I giudici hanno infatti annullato l’assoluzione limitatamente agli effetti civili, rinviando la questione a nuovo giudizio per valutare un eventuale risarcimento.

La decisione della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, “se fosse stata debitamente informata sui rischi del melanoma, non può essere escluso” che la donna avrebbe scelto cure diverse.

Un passaggio chiave, perché introduce il tema del consenso informato e della possibilità di una responsabilità civile anche in assenza di condanna penale. Nel caso fu coinvolto anche un cosiddetto “santone”, attivo all’epoca presso il centro Anidra.

Cosa rischia il medico Paolo Oneda, possibile risarcimento civile

Alla luce delle motivazioni della Cassazione, Paolo Oneda non rischierebbe nuove conseguenze penali, ma potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile.

Sarà infatti un altro giudice a stabilire se vi sia stata una condotta illecita tale da giustificare un risarcimento pecuniario alla famiglia della vittima.

Il nodo principale riguarda proprio le informazioni cliniche fornite alla paziente. Secondo i giudici, la mancata valutazione di cosa sarebbe accaduto in presenza di una disamina completa rende “giuridicamente erronea” l’esclusione della responsabilità sotto il profilo civile.

Il nodo dell’esame istologico e del consenso informato

Proprio in tal senso diventa cruciale il mancato esame istologico sul neo asportato a Roberta Repetto, che avrebbe potuto consentire una diagnosi precoce del melanoma.

Stando alle motivazioni della sentenza, la paziente non sarebbe stata messa nelle condizioni di scegliere consapevolmente tra cure alternative e medicina tradizionale. Proprio questo aspetto, più che il nesso causale diretto con la morte, potrebbe essere determinante nel procedimento civile.