Roberta Vallacchi ha un tumore e viene insultata sui social perché ha il foulard: "Fai schifo, toglitelo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pioggia di insulti sui social contro Roberta Vallacchi, consigliera regionale del Pd in Lombardia, per il foulard indossato alla Festa dell’Unità di Lodi: la donna lo porta perché è in cura per un tumore. La replica: “Non mi spaventa, spinge a proseguire l’impegno per le donne”. Solidarietà bipartisan da Pd, M5s e Forza Italia contro l’odio online rivolto a chi affronta la malattia.

Insulti social per Roberta Vallacchi

La sua “colpa”, agli occhi degli haters, è stata quella di aver presentato, con un foulard in testa, la Festa dell’Unità di Lodi e il dibattito per gli 80 anni del voto alle donne, in programma venerdì 28 agosto.

Per questo motivo, Roberta Vallacchi si è beccata un’ondata di insulti sui social. Peccato che quel copricapo non era una scelta di stile: la consigliera lombarda ha un tumore.

La consigliera ha un tumore al seno

Vallacchi lo indossa da quando le cure oncologiche per il cancro al seno le hanno fatto perdere i capelli, come lei stessa aveva raccontato pubblicamente lo scorso febbraio, parlando delle liste d’attesa della sanità lombarda.

Sotto il video pubblicato sui social sono comparsi commenti di ogni genere, dal dileggio politico agli attacchi personali sulla malattia. Tra le frasi più dure, “Togliti il foulard, fai schifo” , oppure “Via questo schifo di foulard dalla testa”, accompagnate da insulti come “festa degli sfigati” e “siete morti e fate ancora le feste?”.

La risposta

Vallacchi ha 61 anni, è nata a Milano e da tempo risiede a Lodi, città dove il sindaco è suo figlio Andrea Furegato. La consigliera regionale ha scelto di rispondere pubblicamente, definendo l’accaduto “grave” perché colpisce “uno stato di malattia che nulla ha a che fare con la politica”, spezzando quella rete di solidarietà che dovrebbe unire la comunità al di là delle appartenenze.

Vallacchi ha aggiunto però di non lasciarsi intimidire: gli insulti ricevuti la spingono “a proseguire con più convinzione il proprio impegno per le donne, in particolare per chi affronta la malattia”.

La solidarietà da destra a sinistra

La vicenda ha innescato una reazione bipartisan. Il Partito Democratico ha parlato di “cultura maschilista” che reagisce con aggressività quando le donne prendono parola nello spazio pubblico, esprimendo “la più ferma condanna”.

Il capogruppo dem in Regione, Pierfrancesco Majorino, ha rivolto un pensiero alla collega definendola “più forte del marciume che ci circonda”.

Il Movimento 5 Stelle ha condannato “il continuo lisciare il pelo agli estremismi” da parte di alcune forze politiche, mentre dal centrodestra è arrivata la voce di Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Lombardia, secondo cui “insultare una persona per il foulard che indossa mentre affronta una malattia supera ogni limite di umanità e decenza”.