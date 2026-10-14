Roberto aggredito al Vomero per difendere le figlie, identificati 8 minori: "Ho paura che possano tornare"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ha paura Roberto, l’uomo di 48 anni aggredito e picchiato da un gruppo di ragazzini a Napoli, nel quartiere Vomero. Non per sé ma per le figlie: l’uomo, ancora ricoverato all’ospedale Cardarelli, teme che il branco possa tornare a minacciare le due ragazzine. Intanto i carabinieri hanno identificato otto ragazzi che hanno preso parte al pestaggio, tutti minorenni tranne un neo diciottenne.

Padre aggredito al Vomero per difendere le figlie

Resta ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli l’uomo di 48 anni pestato da un branco di ragazzini nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre al Vomero.

Il pestaggio è avvenuto in piazza Vanvitelli, cuore del Vomero, quartiere borghese del capoluogo campano.

Dopo essere intervenuto in difesa delle figlie minorenni, l’uomo è stato aggredito e preso a calci e pugni da una decina di ragazzini. Un autocompattatore dell’Asia gli ha poi schiacciato la gamba mentre era a terra.

Il 48enne ha riportato numerose ferite, ma il peggio è stato evitato: i medici hanno scongiurato il rischio di amputazione della gamba.

Roberto: "Ho paura per le mie figlie"

"La gamba mi fa male, ma non è quello che mi preoccupa. Ora il pensiero va alle mie figlie. È per loro che ho paura". Così al Corriere della Sera Roberto, la vittima dell’aggressione.

Il 48enne teme che il branco che lo ha picchiato possa tornare a minacciare le figlie.

Perché, come riferisce anche la moglie, la famiglia sta ricevendo insulti e intimidazioni sui social.

Le loro figlie hanno ricevuto nuove minacce da parte delle ragazzine che le avrebbero aggredite sabato sera, l’inizio della catena di eventi sfociata nel pestaggio del padre.

Più dei colpi subiti, racconta l’uomo, lo hanno colpito "la violenza e la rabbia di quei ragazzini".

Identificati 8 ragazzini

Intanto ieri il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un posto di controllo fisso delle forze dell’ordine in piazza Vanvitelli, teatro dell’aggressione, già zona rossa.

Mentre vanno avanti le indagini: otto finora i ragazzi che avrebbero preso parte al pestaggio identificati dai carabinieri.

Sono tutti minorenni tranne un ragazzo che ha compiuto 18 anni pochi giorni fa, tutti studenti, diversi di buona famiglia, senza precedenti di polizia tranne uno, per ricettazione.

Si tratta di sei ragazzini, quasi tutti 17enni, e di due ragazze di 15 e 14 anni.