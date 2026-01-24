Roberto Baggio in lutto, morta la madre Matilde: l’addio in un post sui social

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Roberto Baggio ha annunciato sui social la morte della madre Matilde Reginato, avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Non sono state rese note le cause del decesso. Nel post pubblicato su Instagram l’ex calciatore ringrazia i genitori e pubblica una foto di famiglia. In poche ore sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio.

L’annuncio di Roberto Baggio e l’addio alla madre Matilde

Roberto Baggio ha annunciato sui social la morte della madre, Matilde Reginato, pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto di famiglia e un messaggio di saluto.

Nel testo l’ex calciatore ha scritto: “Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!”.

La scomparsa sarebbe avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, senza indicazioni pubbliche sulle cause. La notizia è stata diffusa nella mattinata del 24 gennaio e, nelle ore successive, il post ha raccolto molte reazioni e commenti.

La foto pubblicata e i messaggi di cordoglio sui social

All’annuncio è stata associata un’immagine scattata di recente, in cui Baggio appare accanto alla madre, sorridenti. Sotto al post sono arrivati messaggi di vicinanza da tifosi, ex compagni e figure note del calcio, con un flusso di commenti che ha continuato a crescere per tutta la giornata.

La famiglia avrebbe scelto riservatezza sulle circostanze della morte, limitandosi alla comunicazione affidata ai social.

Nei commenti del messaggio pubblicato online decine e decine di persone, da colleghi a tifosi, hanno condiviso le proprie condoglianze e un saluto per la famiglia di uno dei calciatori più amati nel nostro Paese.

Il legame familiare

Il rapporto tra Roberto Baggio è la sua famiglia è sempre stato molto stretto, già dagli anni delle giovanili, con Matilde che ha sostenuto il figlio fin dagli esordi, accompagnandolo nei primi passaggi del percorso calcistico e restando un riferimento nei momenti complicati, anche dopo gli infortuni.

Il post pubblicato da Roberto Baggio

Matilde Reginato era sposata con Florindo Baggio, morto nel 2020; la famiglia è rimasta legata a Caldogno, nel Vicentino, dove Baggio è nato e vive. Oltre a Roberto, la coppia ha avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia ed Eddy.

Negli anni scorsi Baggio aveva parlato anche del rapporto con il padre, appassionato di ciclismo che lo avrebbe preferito sulle due ruote: “Papà era duro… a casa con lui non ti potevi confrontare […] a un certo punto della mia vita mio padre era diventato come un nemico. Poi ci si accorge di loro quando non ci sono più”.