Roberto Baggio in lutto, morta la madre Matilde: l’addio in un post sui social
Roberto Baggio saluta la madre Matilde con un messaggio su Instagram; cordoglio da tifosi e colleghi, mentre la famiglia resta chiede riserbo
Roberto Baggio ha annunciato sui social la morte della madre Matilde Reginato, avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Non sono state rese note le cause del decesso. Nel post pubblicato su Instagram l’ex calciatore ringrazia i genitori e pubblica una foto di famiglia. In poche ore sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio.
- L’annuncio di Roberto Baggio e l’addio alla madre Matilde
- La foto pubblicata e i messaggi di cordoglio sui social
- Il legame familiare
L’annuncio di Roberto Baggio e l’addio alla madre Matilde
Roberto Baggio ha annunciato sui social la morte della madre, Matilde Reginato, pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto di famiglia e un messaggio di saluto.
Nel testo l’ex calciatore ha scritto: “Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!”.
La scomparsa sarebbe avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, senza indicazioni pubbliche sulle cause. La notizia è stata diffusa nella mattinata del 24 gennaio e, nelle ore successive, il post ha raccolto molte reazioni e commenti.
La foto pubblicata e i messaggi di cordoglio sui social
All’annuncio è stata associata un’immagine scattata di recente, in cui Baggio appare accanto alla madre, sorridenti. Sotto al post sono arrivati messaggi di vicinanza da tifosi, ex compagni e figure note del calcio, con un flusso di commenti che ha continuato a crescere per tutta la giornata.
La famiglia avrebbe scelto riservatezza sulle circostanze della morte, limitandosi alla comunicazione affidata ai social.
Nei commenti del messaggio pubblicato online decine e decine di persone, da colleghi a tifosi, hanno condiviso le proprie condoglianze e un saluto per la famiglia di uno dei calciatori più amati nel nostro Paese.
Il legame familiare
Il rapporto tra Roberto Baggio è la sua famiglia è sempre stato molto stretto, già dagli anni delle giovanili, con Matilde che ha sostenuto il figlio fin dagli esordi, accompagnandolo nei primi passaggi del percorso calcistico e restando un riferimento nei momenti complicati, anche dopo gli infortuni.
Il post pubblicato da Roberto Baggio
Matilde Reginato era sposata con Florindo Baggio, morto nel 2020; la famiglia è rimasta legata a Caldogno, nel Vicentino, dove Baggio è nato e vive. Oltre a Roberto, la coppia ha avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia ed Eddy.
Negli anni scorsi Baggio aveva parlato anche del rapporto con il padre, appassionato di ciclismo che lo avrebbe preferito sulle due ruote: “Papà era duro… a casa con lui non ti potevi confrontare […] a un certo punto della mia vita mio padre era diventato come un nemico. Poi ci si accorge di loro quando non ci sono più”.