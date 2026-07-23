Roberto Baggio ringrazia Infantino e pubblica la foto con Rubio e Trump, critiche social: "Caduta terribile"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Baggio è finito nel mirino delle critiche dopo aver ringraziato sui social il presidente della Fifa Gianni Infantino per i recenti Mondiali 2026 e aver pubblicato una foto con il segretario di Stato degli Usa Marco Rubio e il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Tanti i commenti negativi ricevuti dalla leggenda del calcio italiano.

Perché Roberto Baggio è al centro di una “bufera” sui social

Roberto Baggio è uno dei giocatori più amati dagli appassionati italiani di calcio ma, nelle ultime ore, è finito al centro di una “bufera” social.

L’ex calciatore, nella giornata di martedì 21 luglio, ha pubblicato su Instagram una serie di foto scattate durante la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina, nelle quali, tra gli altri, sono immortalati anche il presidente Usa Donald Trump e il suo segretario di Stato Marco Rubio. A corredo del “carosello” di foto, Baggio ha “taggato” il presidente della Fifa Gianni Infantino e ha scritto: “Una finale indimenticabile. Grazie per questa bellissima esperienza“.

Le critiche a Roberto Baggio

Nella sezione “Commenti” sotto il post pubblicato da Roberto Baggio sono diversi i messaggi negativi all’indirizzo della leggenda del calcio italiano.

Un utente ha scritto: “Che delusione la foto con Rubio e Trump. Che caduta terribile“.

In un altro messaggio si legge: “Strano che un uomo come te, con un cuore immenso, riesca a pubblicare con Rubio e Infantino”.

Un altro post recita: “Una bellissima immagine pubblica costruita in 40 anni, distrutta in pochi mesi”.

Un utente si è rivolto direttamente a Roberto Baggio: “Rob ricordati che gli ideali valgono molto di più di qualsiasi coppa. Torna in te”.

Anche un altro utente ha scritto: “Caro Roby, spero che tu dia un’occhiata ai commenti e capisca quanto può essere pericoloso e controproducente comunicare in questo modo”.

“Questo post è un rigore sbagliato“, ha sentenziato un utente, con evidente riferimento (implicito) al penalty sbagliato da Roberto Baggio a Pasadena nella finale dei Mondiali del 1994 negli Usa contro il Brasile.

La gag di Roberto Baggio con la Coppa del Mondo 2026

In un post precedente, lo stesso Roberto Baggio aveva fatto riferimento al rigore sbagliato a Usa 1994.

L’ex calciatore, presente negli Usa come ambasciatore Fifa per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, aveva pubblicato una foto con la Coppa del Mondo.

La sua frase ironica: “Dopo 32 anni da quel famoso 17 Luglio 1994 pensavo di aver trovato il modo di portare agli Italiani la Coppa del Mondo… Di quel pallone del rigore fino ad ora nessuna notizia”.

Le altre critiche a Roberto Baggio

Le critiche a Roberto Baggio per il suo rapporto con Gianni Infantino vanno avanti da alcune settimane.

A inizio giugno, l’ex giocatore aveva pubblicato un altro “carosello” di foto con Infantino, con il seguente messaggio: “Ieri è stata una giornata particolarmente emozionante perché ho avuto l’opportunità di incontrare la comunità italiana a New York. Vedere tanti tifosi Italo americani con gli occhi lucidi per l’emozione di poterci rivedere, ha toccato profondamente il mio cuore e sarà un ricordo che porterò per sempre con me. Un grazie al Presidente Fifa Infantino e a Don Luigi Portarulo per aver organizzato questa giornata bellissima. W l’Italia e gli Italiani nel mondo”.

Un utente aveva commentato: “Nella stessa foto uno dei motivi per cui amo questo sport insieme ad uno dei motivi per cui non riesco più a guardarlo“.