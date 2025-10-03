Roberto Benigni in auto senza cintura e al telefono a Roma, Striscia la Notizia condivide il video

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In un video social, diventato virale e condiviso anche da Striscia la Notizia, viene mostrato l’attore e regista Roberto Benigni intento a guidare un’auto mentre parla al telefono. Benigni, inoltre, non indossava neppure la cintura di sicurezza. Alcuni passanti hanno cercato di attirare la sua attenzione per salutarlo, ma il filmato mostra chiaramente come l’attore abbia proseguito ignorando i fan.

Roberto Benigni, il video condiviso da Striscia la Notizia

Nelle ultime ore, ha fatto molto discutere un video che sta circolando sui social e che è stato condiviso anche da Striscia la Notizia: nel filmato viene mostrato l’attore Roberto Benigni alla guida.

E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che Benigni è stato ripreso alla guida in una strada centrale di Roma mentre parlava al cellulare.

Oltre a guidare il mezzo, una Smart, parlando al telefono, l’attore non indossava neppure la cintura di sicurezza.

L’attore in auto senza cintura e al telefono: i commenti su TikTok

Il video pubblicato da Striscia la Notizia è diventato virale su TikTok, e non sono mancati i commenti negativi che criticano l’atteggiamento di Roberto Benigni.

“Ma non ha il vivavoce? Poverino”, ha scritto ironicamente un utente.

“Se non è fake deve essere multato”, ha commentato un secondo iscritto alla piattaforma, dato che l’attore era impegnato alla guida senza cintura. E c’è anche chi ha ipotizzato che l’attore stesse fingendo di parlare al telefono per evitare di salutare i fan.

Fan totalmente ignorati

Infatti, oltre al fatto che l’attore stesse utilizzando il cellulare alla guida, per di più senza indossare la cintura di sicurezza, un terzo dettaglio ha scatenato le critiche sui social, causando numerosi commenti al vetriolo nei confronti di Roberto Benigni.

Nel video, infatti, si può udire chiaramente come alcuni passati e diversi fan abbiano cercato di attirare l’attenzione del regista per salutarlo.

Tuttavia, Benigni ha ignorato i presenti, continuando a parlare al telefono mentre guidava.