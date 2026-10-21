Roberto Bernabai giornalista di La7 morto a 70 anni, Cristina Fantoni in lacrime durante il Tg

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Bernabai, giornalista e telecronista prima a Telemontecarlo e poi a La7, è morto a 70 anni dopo una breve malattia. È stato caporedattore della redazione sportiva e volto noto di diversi programmi tv, oltre che conduttore della prima edizione del telegiornale. Il ricordo della redazione del Tg di La7: “Era un uomo garbato, onesto, vecchio stampo, nel senso più rispettabile del termine”. In lacrime Cristina Fantoni, conduttrice dell’edizione del Tg, nel momento in cui ha annunciato la scomparsa del collega.

Addio a Roberto Bernabai: l’annuncio della morte

La notizia del decesso di Roberto Bernabai è stata confermata dal Tg di La7.

Il giornalista è deceduto all’età di 70 anni “dopo una breve malattia“.

Le lacrime di Cristina Fantoni

Durante l’edizione del Tg di mercoledì 21 ottobre, Cristina Fantoni, alla conduzione, ha annunciato la notizia della morte con la voce rotta dalla commozione: “Abbiamo una notizia da dare, un saluto per noi complicato ma proviamo a farlo: da stanotte abbiamo un compagno di viaggio in meno, è una persona che da sempre, da almeno 30 anni, ha accompagnato il racconto sportivo di TMC prima e di La7 poi. Alberto Bernabai se n’è andato dopo l’aggravarsi di una malattia che aveva combattuto con dignità, silenzio e grande compostezza. Tutta la sua carriera sportiva è andata in questa direzione”.

E ancora: “Lo salutiamo e ci stringiamo ai figli Federica e Alessandro con la passione che ci lega a lui”.

L’omaggio della redazione a Roberto Bernabai

La redazione del telegiornale di La7 ha reso omaggio alla memoria di Roberto Bernabai, collega prima a Telemontecarlo e poi a La7 per oltre 30 anni.

“È stato e continuerà a essere per tutti noi un punto di riferimento, un grande professionista, esemplare”, si legge nella nota.

Il comunicato prosegue così: “Oltre alla sua competenza e al suo rigore, ci rimarrà per sempre indelebile il ricordo di un uomo garbato, onesto, vecchio stampo, nel senso più rispettabile del termine. Ai suoi cari, le nostre più sincere condoglianze”.

Il giornalista del Tg La7 Paolo Celata, sui social, ha condiviso un ricordo legato a Roberto Bernabai: “‘Fiorenzo ho chiesto a Roberto se posso andare con lui alla conferenza stampa di Lippi. A lui va bene, anzi ha detto che gli fa piacere.’ Maggio 1996: io appena arrivato, tu uno dei volti del calcio di TMCsport. Sei stato un maestro, un amico #bernabai”.

Chi era Roberto Bernabai

Roberto Bernabai è nato a Roma il 6 febbraio 1956.

La sua carriera nel mondo del giornalismo ha preso il via nel 1975, quando ha iniziato a collaborare con diversi periodici.

Dal 1985 al 1990 è divenuto radiocronista e conduttore in emittenti televisive regionali laziali. Per sei stagioni, assieme a Francesco Izzi, Bernabai è stato uno dei telecronisti delle partite di Liga spagnola trasmesse in diretta su TMC2 e TMC in coppia con Giancarlo De Sisti.

Dal 1992 ha condotto i telegiornali sportivi e dei programmi sportivi, per TMC e La7. Bernabai è stato protagonista di tutti gli eventi sportivi più importanti per TMC e La7, dalle Olimpiadi di Barcellona del 1992 ai Mondiali di calcio di Usa 94 e Francia 98, in veste di telecronista.

A partire dalla stagione 2006-2007 Roberto Bernabai ha condotto per due anni “Area Gol”, programma trasmesso prima e dopo le partite di Serie A sui canali del digitale terrestre Cartapiù, oltre che degli studi pre e post partita dell’allora Coppa UEFA, oggi Europa League.